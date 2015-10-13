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Нация единого будущего
Свежий выпуск
13 октября 2015 г. 0:00
434
Нурсултан НАЗАРБАЕВ
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05:30
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
05:15
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
02:30
Плотину на реке Аксай может прорвать
00:00
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
12:14
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
03:10
Уверенность в росте экономики Казахстана выразили 70% опрошенных бизнесменов
03:30
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
00:30
Во всех районах Алматы появились аллеи молодоженов
02:00
Учились не там и не тому: дети посещали запрещенные сайты в школах ВКО
04:40
В Атырау возводят 229 км дамб, более 80% готовы в Атырауской области
01:00
Чиновников наказали за дискредитацию госслужбы
00:48
Врываясь за пределы реальности...
03:00
Завод снесен в принудительном порядке в Алматинской области
17:17
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
05:00
По факту самозахвата земли под парковку начата проверка в Шымкенте
04:30
Из-за бескормицы и паводков в Улытау может подорожать мясо
03:26
Первая партия подсолнечного масла из Семея отправлена в Италию
04:00
Подготовка к посевной кампании началась в СКО
05:24
Большая вода: какую помощь получат пострадавшие от паводков в разных регионах Казахстана
01:00
Карагандинцы стали родителями для десяти приемных дочерей
12 апреля 2024 г. 2:24
Целина: как это было
11 апреля 2024 г. 15:30
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
11 апреля 2024 г. 12:44
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
11 апреля 2024 г. 5:57
На Петропавловск идет огромный поток
10 апреля 2024 г. 1:29
Как государство поддерживает молодых ученых
13 апреля 2024 г. 12:00
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
10 апреля 2024 г. 1:00
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
10 апреля 2024 г. 22:12
Мошенники просят деньги от имени министров
11 апреля 2024 г. 1:26
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
13 апреля 2024 г. 14:30
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
10 апреля 2024 г. 6:18
Пессимистический сценарий возможен в Атырау
10 апреля 2024 г. 3:34
ЛПХ необходим официальный статус
10 апреля 2024 г. 0:00
В центре Европы звучат казахские песни
11 апреля 2024 г. 10:57
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
12 апреля 2024 г. 19:00
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
16 апреля 2024 г. 14:34
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
10 апреля 2024 г. 16:31
Как получить компенсацию пострадавшим от паводков: алгоритм действий
10 апреля 2024 г. 18:45
Дело Бишимбаева: заключения российских экспертов рассмотрят в суде
10 апреля 2024 г. 20:00
Накопленная в водохранилищах РК вода будет использована на сельхознужды
11 апреля 2024 г. 3:30
В «Сталлите» готовы работать в три смены
5 апреля 2024 г. 14:52
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
30 марта 2024 г. 17:30
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
18 марта 2024 г. 3:30
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
22 марта 2024 г. 3:30
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
22 марта 2024 г. 4:00
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
22 марта 2024 г. 2:30
И жент, и курт «оделись» в шоколад
22 марта 2024 г. 5:30
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
22 марта 2024 г. 0:00
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
22 марта 2024 г. 14:04
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
22 марта 2024 г. 13:11
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
29 марта 2024 г. 18:21
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
2 апреля 2024 г. 4:34
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
22 марта 2024 г. 11:56
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
22 марта 2024 г. 14:46
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
22 марта 2024 г. 1:30
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
22 марта 2024 г. 22:27
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
23 марта 2024 г. 0:22
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
8 апреля 2024 г. 7:30
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
3 апреля 2024 г. 18:10
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
22 марта 2024 г. 8:04
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Казахстанская правда
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