Нация сильных и ответственных людей 1047 Ахмет Мурадов, депутат Мажилиса Парламента РК, член Совета АНК, сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах»

Мы, казахстанцы – нация, утвердившая свою независимость и признанная мировым сообществом как государство Казахстан. Мы – нация, реализовавшая основополагающее международное право – право нации на самоопределение. Мы – народ Казахстана!



В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Глава государства определил суть современных глобальных проблем, выделил важнейшие направления модернизации как общества в целом, так и каждого казахстанца, и инициировал несколько проек­тов для реализации в ближайшие годы. Внимательное и заинтересованное прочтение статьи не может оставить равнодушным никого, кто живет в Казахстане, участвует в его становлении, понимает, что происходит в стране.



Нужно было выдержать натиск времени и обстоятельств, осознать правильность избранного пути, освободиться от комплексов и осознать себя самодостаточной нацией, чтобы войти в число стран-лидеров, активно формирующих международную повестку дня. Говоря о роли личности, надо отдать должное Лидеру нации: ему все эти годы удается уберечь нашу страну от потрясений и суровых испытаний; Астана становится площадкой диалога цивилизаций и центром принятия решений по вопросам войны и мира. Международная выставка «ЭКСПО-2017» – тоже успех, и нам надо максимально использовать возможности по расширению пояса дружбы вокруг Казахстана.



Значительные достижения Казахстана стали возможны благодаря консолидации нашего общества, всенародной поддержке Лидера нации и неприятия хаоса. Теперь наста­ло время новой программы – модернизации общест­венного сознания.



…В Казахстане люди оказывались по разным причинам: это миграции, ссылки, депортации, система лагерей для заключенных, новые стройки… Казахи на своей земле были в ситуации, когда с одними надо было бороться, а других, брошенных на произвол судьбы и обреченных на вымирание, надо было спасать. С обретением независимос­ти стало возможным признать, что Казахстан – это не столько «лаборатория дружбы народов», а земля, принявшая множество потрясений на долгом пути многих поколений.



У каждого этноса своя история, уходящая вглубь тысячелетий. Казахстанская часть ее имеет разные начала. Для вайнахов это 73 года, со времени депортации с Кавказа – как и для корейцев, немцев, карачаевцев, балкарцев и многих других народов. Казачьим организациям около 150 лет, чуть больше 100 лет болгарам… Этносы прибывали на казахскую землю в разные исторические периоды.



Думаю, что тема эта хорошо изучена, и общими усилиями всех казахстанцев мы преодолели проблемы реваншизма, приняты меры по восстановлению исторической правды и справедливости, восстановлены имена достойных сынов, утверждены и широко отмечаются Праздник единства народа Казахстана, День памяти жертв политических репрессий, День благодарности.



В нашей стране создалась уникальная ситуация. Нацио­нально-культурные объединения формировались в начале 90-х годов с исключительной целью этнической самоидентификации, возрождения национальных обычаев и традиций и были в основном сориентированы на страны своего происхождения. Но с созданием Ассамблеи народа Казахстана в 1995 году они «повернули» свою деятельность внутрь рес­публики, поверив Нурсултану­ Назарбаеву, что мы будем строить независимый Казахстан для всех казахстанцев, а государства, откуда родом наши соотечественники, станут ближе именно благодаря духовному, а затем и экономическому взаимодействию. Время показало, что честный и открытый диалог с участием этнокультурных объединений усиливает возможности развития по всем направлениям, это можно видеть на примере наших отношений с Турцией, Кореей, Германией, другими странами.



Полиэтничность стала нашим стратегическим преимуществом, хотя нам предрекали серьезные противоречия именно этнического и конфессионального характера. Благодаря мощной политической воле Президента Нурсултана Назарбаева сегодня мы демонстрируем миру Ассамблею народа Казах­стана как источник созидательной энергии, если говорить об энергии будущего, как модель по обеспечению единства, мира и согласия в стране.



Моделируя будущее, мы долж­ны реально и критически­ оценить свои возможности, и постановка задач в программной статье Лидера нации заставляет переосмыслить и собственную ­программу каждого казах­станца. Вопрос и в том, а есть ли программа самосовершенствования и роста на уровне личности, семьи, сообщества?



Наверное, у большинства есть. Однако надо отметить и то, что в обществе ярко обозна­чились различия по финансовым возможностям, имеют место быть поколенческие и мировоззрен­ческие противоречия. На этом фоне призыв Нурсултана Назарбаева­ к совершенствованию – это призыв сохранить самих себя…



Обозначенные Главой государства направления модернизации – конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное, а не революционное развитие Казахстана, открытость сознания – важны для всех, кто думает о своем будущем и будущем потомков.



Мне бы хотелось выделить два направления – это прагматизм и сохранение национальной идентичности.



За время деятельности Ассамблеи народа Казахстана мы прониклись глубоким уважением к традициям и этническим особенностям друг друга, мы находим много общего в обычаях, нравственных ориентирах, восприятии окружающего мира и природы. Одной из главных задач наших общественных объединений всегда остается культивирование лучших качеств своего этноса. Но, к сожалению, наше общество захлестнула какая-то безудержная ярмарка тщеславия, когда вдруг разбогатевшие соплеменники навязывают свое понимание ценностей жизни. Столько сил тратится на создание мнимого имиджа, «не хуже, чем у тех», и это соревнование не зависит от национальной принадлежности, только количество денег имеет значение...



Разделяя постановку задач будущего развития, считал бы возможным призвать всех поддержать Елбасы в том, что прагматизм есть противоположность расточительности, кичливости, жизни на показ: «Культура современного общества – это культура умеренности, культура достатка, а не роскоши, это культура рациональности».



Мы гордимся нашей молодежью – креативной, талант­ливой, целеустремленной. Но именно это поколение наиболее разделено по социальному положению, и самое печальное, что некоторой частью наших соотечественников это воспринимается как норма. Нам предстоит большая работа, чтобы они поняли, что свобода – это не вседозволенность...



Объективный процесс урбанизации вымывает село, тем не менее, при любом уровне инноваций, новых технологий, аул останется колыбелью духа нации и хранилищем национального кода. Хлеб надо будет сеять, а скот пасти, и надо понимать, что мы чего-то стоим в этом мире, если мы строим реальную жизнь, а не увлекаемся чужими и чуждыми идеалами.



Духовная модернизация предполагает изменения в национальном сознании, и Нурсултан Назарбаев акцентирует внимание на двух моментах: изменении в рамках национального сознания и сохранении внутреннего ядра национального «Я».



Многие страны на наших глазах рассыпаются на части в силу того, что не сложилась политически ответственная нация, взяли верх амбиции и региональные противоречия, общество разделилось по этническому и конфессиональному признакам, не было доверия власти. Немаловажную роль сыграло и внешнее воздействие. И потому вопрос консолидации нации – это воп­рос сохранения целостности государства. Именно поэтому мы закрепили в Конституции недопустимость разжигания розни по этническим и конфессиональным признакам.



Ответственность – это в первую очередь готовность к ­поступку, а это удел осознающих себя частью единого целого – нации, народа, государства – сообщества, в котором личность имеет права и возможности для самореализации. Сильные люди – это люди, осознающие свое «Я», убежденные в правоте, воору­женные знаниями, гордые за свой народ и его историю, любящие Родину и уважающие соотечественников.



Мы – казахстанцы. Нам выпало жить в эпоху перемен, нам самим тоже приходится меняться, но, меняясь, необходимо видеть ориентиры, понимать происходящее. Статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» дает нам возможность сделать это, встроиться в общий путь развития.

