Нацкомиссия: первые итоги Свежий выпуск 563

На совещании были рассмотрены ключевые направления реализации пяти институциональных реформ.

Глава государства отметил важность всесторонней проработки соответствующих законопроектов для внесения их на рассмотрение до начала осенней сессии Парламента.

По словам Президента, главным результатом реформы государственного аппарата должно стать повышение эффективности его работы, внедрение механизмов меритократии в кадровой политике. Он подчеркнул, что особое внимание следует уделить моральному облику и этике государственных служащих как превентивным факторам в противодействии коррупции.

Кроме того, были обсуждены меры по оптимизации инстанций судебной системы, ужесточению требований к кандидатам в судейский корпус, расширению области применения суда присяжных. Нурсултан Назарбаев поручил детально изучить мировой опыт и проработать комплекс необходимых мер по созданию международного арбитражного центра в Астане.

Национальной комиссией был также рассмотрен вопрос повышения инвестиционной привлекательности и формирования благоприятного бизнес-климата в республике путем обеспечения верховенства закона.

Президент обратил внимание, что успешное развитие государства базируется на выверенной и эффективной экономической политике. Было отмечено, что для обеспечения экономического роста в стране уже реализуется ряд масштабных мер. В частности, ключевые государственные программы – индустриально-инновационного развития и «Нұрлы жол» – призваны повысить уровень благосостояния граждан и улучшить условия их жизни.

Нурсултан Назарбаев отметил необходимость оказания всесторонней поддержки шагам в налоговой, тарифной, инвестиционной сфере, которые должны кардинальным образом изменить направление их развития. Особое внимание Глава государства уделил созданию необходимых условий для малого и среднего бизнеса, который представляет собой ключевой источник устойчивого роста экономики.

Глава государства подчеркнул, что в рамках построения нации единого будущего особая роль отводится продвижению традиционных ценностей нашего народа. Кроме того, важно продолжать работу по дальнейшему раскрытию страны международному сообществу. Президент отметил важность реализации высокого туристического потенциала Казахстана, создания соответствующей инфраструктуры, разработки качественных проектов.

Как сказал Нурсултан Назарбаев, одной из ключевых реформ является построение транспарентного и подотчетного государства. Президент подчеркнул необходимость обеспечения открытости государственной власти, переформатирования принципов ее взаимодействия с населением для обеспечения более профессионального подхода к вопросам удовлетворения потребностей граждан.

Глава государства обратил внимание, что вся работа по реализации пяти реформ и Плана нации «100 конкретных шагов» должна сопровождаться ее регулярным разъяснением и освещением в средствах массовой информации. Как отметил Нурсултан Назарбаев, эти реформы затрагивают каждого гражданина, поэтому люди должны знать, в каком направлении развивается страна, и принимать в этом активное участие.

Кроме того, Президент отметил, что экспертное сообщество, гражданские институты уже сейчас путем обсуждений и дискуссий должны вносить конструктивные рекомендации и предложения в части реализации Плана нации. Такую работу, как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, следует вести не только в центре, но и в регионах.

В ходе совещания с докладами о текущей деятельности Национальной комиссии выступили члены рабочих групп.

По итогам совещания Глава государства дал ряд конкретных поручений по каждому направлению, сообщила пресс-служба Президента.



