Общество
Нацкомиссия считает недостаточным представительство женщин во власти
Батырбек Агимбетов
Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК считает, что в Казахстане женщины не в полной мере участвуют в политической жизни страны и недостаточно представлены во властных структурах. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК, член Национальной комиссии Елена Тарасенко в ходе работы "круглого стола" в Астане. 

"Сегодня при всех достижениях у нас есть проблемы гендерного равенства, баланса, то есть представленности женщины в органах, где принимаются решения государственной важности. Очень важная задача стоит перед нами (Национальной комиссией по делам женщины – Прим. автора) по продвижению женщин на руководящие посты в местные органы исполнительной власти. Недостаточное у нас представительство женщин в маслихатах. Есть еще разница в оплате труда между мужчинами и женщинами", – рассказала Тарасенко.

Она отметила, что в прошлом году Казахстан успешно презентовал в ООН доклад по выполнению Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин. 

"Относительно бытового насилия, здесь мы продвигаемся в решении очень многих проблем, связанных с этим. Был в Казахстане принят "Закон о противодействии бытовому насилию". В прошлом году были приняты важные поправки Парламентом и Правительством в законодательную базу, учитывая замечания Комитета ООН по положению женщин. Очень многие нормы были усовершенствованы. В частности создание и развитие кризисных центров во всех регионах. Сейчас идет дальнейшее развитие сети кризисных центров, которые согласно Закону должны быть во всех регионах страны", – подчеркнула мажилисвумен.

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