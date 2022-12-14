Строят шикарные гольф-клубы за госденьги, потом выставляют на приватизацию – депутат об АО "Qazaqgas"

Мажилис
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Поводом для запроса депутата послужил тот факт, что АО «НК «Qazaqgas» владеет шикарным гольф-клубом в Щучинске через дочернюю организацию АО «КазМунайГаз-Сервис NS.

Фото: matritca.kz

Депутат Мажилиса Гани Хамзин требует провести комплексный аудит всех непрофильных активов квазигосударственного сектора. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Поводом для запроса послужил тот факт, что АО «НК «Qazaqgas» владеет шикарным гольф-клубом в Щучинске через дочернюю организацию АО «КазМунайГаз-Сервис NS. Депутат уточнил, что до выделения АО «НК «Qazaqgas» в отдельную нацкомпанию, АО «КазМунайГаз-Сервис NS входил в АО «Казмунайгаз». 

«Необдуманное стремление тратить больше, чем зарабатываешь, в любой семье, любой компании и любом государстве ведёт к крайне негативным последствиям. Тем не менее национальные компании до сих пор живут в параллельной реальности. Так, десятки миллиардов тенге были потрачены на никому ненужные два роскошных отеля в Турции, гольф-поле в Щучинске и другие объекты и предметы роскоши», - возмутился депутат.

Хамзин отметил, что гольф-клуб построили в 2017 году за 16,4 млрд тенге.

«С помпой открыли, но уже в следующем году выставили на продажу как непрофильный актив. Согласно приложению 5 к Постановлению Правительства «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы» АО «Казмунайгаз-сервис NS» должны были продать частникам до конца 2022 года. Гольф-клуб выставляли на торги 6 раз, а в 2019 году пытались продать за 4,1 млрд тенге, но покупателей не нашлось даже за эту цену. И вот, когда сроки горят, в седьмой раз ценник выставили в 18 млрд тенге, при этом торги пройдут по английскому методу, то есть, на повышение. Что это, если не саботаж постановления, в котором чёрным по белому написано «продать непрофильный актив до конца 2022 года», - задался вопросом мажилисмен.

При этом, привел пример депутат, когда АО «Казатомпром» нужно было приватизировать проект KazPV по производству солнечных батарей, торги проводились по голландскому методу, и активы, в которые было инвестировано 88 млрд тенге, продали меньше чем за 1,5 млрд.

«Получается, когда активы кому-то нужны, их можно продать через торги на понижение, а когда это гольф-клуб в месте, где зима длится как минимум 6 месяцев, то надо обязательно проводить торги на повышение. Кроме этого, по данным СМИ, оказалось, что в 2021 году нацкомпания достраивала гольф-клуб. На это она потратила 2,066 млрд тенге. В результате появились пусковые комплексы «Клаб хаус», «VIP-вилла» и «Общежитие». После того, как компания вошла в план приватизации и её не смогли продать за 4,1 млрд тенге, вкладывать 2 млрд народных денег - это откровенное вредительство! И всё это на фоне дефицита республиканского бюджета и растущего внешнего займа. Откуда «КазМунайГаз-Сервис NS» взял деньги на достройку?» - спросил Хамзин.

Он привел данные, что на фоне этих трат, в 2020 году компания показала убытки в 511 млн тенге, а в следующем довела их до 1,066 млрд тенге.

«Получается, что на строительство объектов, прилегающих к гольф-клубу, «выдернули» деньги, хотя они могли пойти на действительно нужные инфраструктурные проекты, например, модернизацию тепловых сетей в городах нашей страны. История этого объекта говорит о том, что нацкомпании пренебрежительно относятся к своим тратам, особенно на непрофильные активы. Такие объекты как гольф-клуб, яхты, отели в Турции должны быть приватизированы в скорейшее время. Оттягивание таких сроков лежит тяжёлым грузом на бюджете», - сказал Гани Хамзин.

В этой связи депутат требует провести комплексный аудит всех непрофильных активов квазигосударственного сектора, а также роверить транзации АО «КазМунайГаз-Сервис NS» по строительству объектов, прилегающих к гольф-клубу, на предмет законности и обоснованности потраченных средств.

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