Научат лучшие

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Ирина Гончарова

В школы Мангистауской области привлекли 300 молодых специалистов.

Сейчас в регионе работают более 15 тыс. педагогов.

– В предстоящем учебном году в школах ожидают около 300 молодых специалистов. Кроме того, в Мангистаускую область прибудут учителя по спецпрограмме по привлечению лучших педагогов в регио­ны с дефицитом кадров. В рамках проекта «Оқуға құштар мектеп» будет приобретено 137 082 экземпляра художественной литературы. Учебники доставят в регион до 25 августа, – сообщила заместитель руководителя управления образования Мангистауской области Гульмира Мамаева.

В 2022-м в первый класс было подано 19 660 заявлений. Общее количество учащихся по сравнению с прошлым годом увеличилось на 8 тыс. и составляет 175 тыс. детей.

В рамках программы «Дорога в школу» планируется оказать помощь 35 тыс. учащимся из социально уязвимых семей. На сборы в школу каждому ребенку будет выделено порядка 40 тыс. тенге. Ведутся переговоры с предпринимателями и меценатами.

– Акция направлена на оказание помощи детям из малообеспеченных семей. Помощь предоставляется один раз в учебный год. На нее могут рассчитывать семьи с доходами ниже черты бедности (35 838 тенге, 1-я категория) и доходами, равными прожиточному минимуму (свыше 35 838 тенге, но ниже 51 197 тенге, 2-я категория). И дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей или которым требуется экстренная помощь из-за ЧП, – пояснила исполняющая обязанности руководителя отдела образования Мунайлинского района Гульзада Мурадалиева.

Она добавила, что для получения единовременной финансовой помощи родителям следует зайти на портал eGov и заказать услугу по получению адресной социальной помощи.

В двух школах города Актау продолжается капитальный ремонт. На эти цели из бюджета выделено 2 млрд 154 млн тенге. Работы планируется окончить в декабре текущего года. До этого дети будут учиться в близлежащих школах.

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