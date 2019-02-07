​Научился сам – научи других

В свои неполные 27 лет Азиз успел сделать очень многое. Во всяком случае, за несколько лет работы в бизнесе в экономическом плане твердо встал на ноги. И готов теперь поделиться знаниями и навыками с другими сверстниками, желающими начать свое дело.

Конечно, у Азиза тоже получилось не все сразу, пришлось даже пройти через процедуру банкротства. Такая участь постигла его первое совместное с друзьями детище в бизнесе, хотя рассчитывали ребята заработать миллионы, будучи уверенными в успехе своей бизнес-идеи.

Высшее образование Азиз получил в ЮКГУ им. М. Ауэзова по специальности «безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды». Потом продолжил обучение в Германии, расширив знания по управлению природными ресурсами. Вернувшись в родной город, занялся поиском работы.

Предложения по трудоустройству поступали, но вот уровень зарплаты молодого специалис­та не устраивал. Тогда-то он и решил вместе с друзьями уйти в бизнес, создав компанию по обучению казахстанцев за рубежом. Инициаторы были уверены, что обречены на процветание, поскольку сами учились за границей, знают процесс изнутри.

Через 5 месяцев работы оказалось, что просчитались. Амбиции не совпали с реалиями. Пришлось пойти на процедуру банкротства и заняться поиском новой бизнес-идеи, а заодно пройти курс обучения в Школе предпринимательства ЮКО, которая дала старт в бизнесе многим молодым людям.

После обучения Азиз решил, что будет исходить из своего увлечения компьютерным дизайном и программированием. Практически сразу стало ясно: работа с «Фотошопом» может приносить доход. Так постепенно хобби переросло в бизнес. Компания бралась за любую работу – от графического дизайна до создания веб-сайтов и программирования. Такая всеядность принесла популярность, пришлось даже расширяться, чтобы своевременно выполнять поступающие заказы.

Сейчас в штате значится 25 человек, еще двое – внештатные сотрудники. Первыми клиентами дизайн-студии были местные предприниматели, работающие в сфере малого и среднего бизнеса. Постепенно заказчиками стали государственные учреждения. Теперь компания сотрудничает с крупными предприятиями рес­публиканского уровня и двумя министерствами.

В образовательную сферу Азиз Есжанов все-таки вернулся. Правда, в качестве бизнес-тренера. Совместно с Международным университетом SILRWAY он организовал пилотный проект по обучению студентов вуза основам предпринимательства. И понял, что спрос на получение таких знаний огромный. Во всяком случае, записать на учебу всех желающих тогда не смогли, многим пришлось отказывать.

Важно, что полугодовая учеба обернулась десятком проектов, готовых к коммерциализации. Их предложили непосредственно студенты, сами же и взялись за их реализацию.

– Это стало для меня толчком для открытия бизнес-школы нового формата, – рассказывает Азиз Есжанов. – Я со своими парт­нерами намерен обучать молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Речь пойдет о том, как открыть свое дело, как продвигать бизнес. Читать лекции будут известные в нашей стране бизнес-тренеры.

Курс обучения в новой школе, которая откроется уже в феврале, состоит из трех модулей. Каждый из них рассчитан на 5 дней – 4 часа занятий в день. К тому же слушатели получат доступ к компьютерной базе. Организатор школы бизнеса для молодежи уверен: учеба пробудит в молодых людях предпринимательскую жилку, и они смогут найти свою дорогу в бизнесе.

После учебы и получения соответствующего сертификата выпускники школы смогут рассчитывать на инвестиции и получение грантов.

– Я сам в свое время выиграл такой грант, и он очень помог, учитывая, что не было стартового капитала, – признается Азиз Есжанов. – К тому же наш курс обучения предполагает не просто получение теоретических знаний, а уклон на практические навыки, чтобы можно было сразу после учебы заниматься полноценным бизнесом.