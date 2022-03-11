Научить понимать казахскую речь и говорить на языке Абая за десять уроков обещают в Петропавловске

Общество
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Буквально через десять уроков учащиеся центра обучения языкам в Петропавловске начинают понимать казахскую речь и говорить на языке Абая.

Третий год здесь применяется методика российского профессора Дмитрия Петрова, и с каждом годом она приносит все более ощутимые результаты.

– Дмитрий Петров, – поясняет заместитель руководителя Цент­ра обучения языкам Орал Жанатов, – это московский профессор, знающий более 30 языков. Он разработал методику, которая делает упор на глаголы. Следуя его разработке, можно за две недели научиться понимать чужую речь и говорить на новом языке. Дмитрий Петров провел семинар в Алматы, мы побывали на нем, посмотрели, как он учит английскому языку по своим таблицам, после чего адаптировали его метод к изучению казахского языка.

– В чем суть этого метода?

– В том, что надо уметь работать с глаголами. Когда человек разговаривает, он обычно что-то утверждает, отрицает или задает вопрос. Мы разработали специальную таблицу, которая помогает ориентироваться в этом.

Орал Сабитович скромно умолчал о своей роли в адаптации методики Бориса Петрова, на самом деле это именно он разработал, следуя советам российского ученого, таблицы для изучения казахского языка, которые упрощают и облегчают сложный процесс.

– Мы разработали также лексический минимум, – объясняет далее Орал Жанатов, – определили, сколько и каких слов нужно знать человеку, чтобы он мог работать по нашей таблице. Кроме того, подобрали минимум знаний по грамматике казахского языка.

– Есть результат?

– Да, с первого февраля мы начали занятия, прошло всего десять уроков, а наши учащиеся уже начали понимать казахскую речь. Но прежде они выучили таблицу, которая помогает формулировать вопросы и строить фразы.

– Что же содержится в этой волшебной таблице?

– На основании методики Петрова я убрал все лишнее, – говорит педагог. – Вначале человек должен научиться подбирать местоимения и глаголы, все остальное он будет делать потом. Но прежде он должен уметь объяснять свои действия в нас­тоящем, прошлом или будущем времени. Только после этого можно будет дополнять фразы какими-то красивостями, включать в них, например, существительные и прилагательные. При этом в быту человек обычно использует не более 300 слов, поэтому нужно выучить их, научиться соединять с глаголами, это позволит понимать речь и говорить самим…

