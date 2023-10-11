Научить жить - когда «учитель» звучит гордо

Учитель английского языка и классный руководитель 10 «Б» в IT-лицее города Актау рассказывает, что важным аспектом ее работы всегда являлось умение помнить себя в этом возрасте и стараться вникать во внутренние проблемы подростков.

Ведь сегодня далеко не каждый взрослый может вспомнить, насколько яркими и одновременно тяжелыми были школьные годы. Как сложно воспринимались трудности, какие преграды в общении со сверстниками приходилось преодолевать и что те проблемы, которые сегодня кажутся «мелочью», тогда имели масштабы мирового бедствия.

«Моя мама была педагогом. Работала в школе 40 лет. Все детство я помогала ей: проверяла тетради, разучивала с ее учениками песни, танцы. В школьные годы была активисткой: пела, танцевала, играла, была в активе класса. И в дальнейшем просто не представляла свою жизнь без школы. Выпускной класс для меня был конец всего, потому что все интересное и яркое со мной происходило в школе и я нашла выход из ситуации в том, чтобы вернуться сюда и сделать это профессией. Так стала учителем», - рассказывает Гульзия Советовна.

Значимый индикатор «хорошего педагога» - отношение к нему учеников.Опрос детей показал - другого классного руководителя никто из них не желает.

«Она нас видит. Мы ей важны. Это удивительно и редко. И очень важно. Знаем, что можем ошибаться, нас не поругают, мы объясним - и она поймет. Всегда очень организована, доброжелательна. К ней не страшно подходить с любыми идеями. Знаем, что поддержит. Восхищает то, что помимо классного руководства она может совмещать работу завуча и педагога английского языка, а еще и выглядеть каждый день прекрасно. Это придаёт нам стимул стремиться к лучшему и находить время на себя», - рассказывают ученицы 10 «Б» класса.

Гульзия Советовна умеет удержать очень тонкую грань, когда педагог становится важным в жизни человеком, другом, но при этом остается уважаемым взрослым.

«Самое главное это - просто любить, ставить себя на их место и чаще вспоминать себя в их возрасте, слушать их и слышать,стараться помочь. Находить возможность разговаривать с каждым отдельно, стараться учитывать потребности и пожелания каждого, вовлекать каждого в дела по интересам. Создавать общие интересы, которые бы скрепляли класс», - рассказывает Гульзия Советовна.

Такие классы некоторые называют «образцово-показательными», а кто-то даже с грустью и завистью скажет «повезло». Однако здесь, в 10 Б, как и в любом другом обществе собраны абсолютно разные дети: кто-то играет в футбол, кто-то любит скрипку, часть снимает Тик Ток и есть те, кто с детства стремится к власти... В бесконтрольной среде такие разные интересы могли бы вырасти в череду конфликтов. Однако в системе воспитание Гульзии Советовны все эти дети, как единый механизм, являются оплотом и поддержкой друг друга, радуются достижениям одноклассников, поддерживают в стремлениях, делают колоборации в социальных сетях, и, конечно, голосуют «за своих» на выборах в президенты школы.