Научиться быть госслужащим

Для этого проекта созданы фундаментальные, практико-ориентированные дистанционные модули, основанные на инновационных технологиях ведущих научных центров зарубежных стран. Участники проекта будут изучать стратегическое планирование и бюджетирование в Казахстане; кадровый менеджмент в государственных органах; разработку и принятие управленческих решений. На заключительном этапе обучения профессорско-преподавательский состав Академии проведет для слушателей курса ряд тренингов по личной эффективности руководителя, в том числе будут организованы коуч-тренинги для развития компетенций госслужащих корпуса «А».

В результате, как отмечают в Академии, будут созданы благоприятные условия для формирования знаний, позволяющих эффективно реализовывать профессио­нальные, управленческие и личностные качества. Всего в 2014 году планируется организовать 5 курсов переподготовки административных государственных служащих, впервые назначенных в корпус «А».

Анастасия ШВАРЦ