​Научиться писать запросы

Об этом говорили в Астане на семинаре, организованном Генеральной прокуратурой РК. В течение пяти дней его участники обсуждали тему «Развитие национальной системы финансовых расследований и возврат похищенных активов из-за рубежа».

– К сожалению, мы плохо работаем по финансовым уголовным делам и зачастую возвращаем мелочь, – такое мнение высказал вчера на заседании «круглого стола», организованном в рамках семинара, Генеральный прокурор РК Жакип Асанов.

Глава ведомства считает, что причина не только в том, что финансовый преступник умен, технически образован и продумывает свои действия на много шагов вперед, и пока экспертиза считает ущерб, наворованное уже выводится в оффшор. Но и в том, что следователи и прокуроры элементарно не знают, как правильно и грамотно работать за рубежом.

– Во-первых, не умеем писать международные запросы по зарубежным стандартам. Во-вторых, не учитываем мировые стандарты и требования других стран. Особенно – ЕС, Великобритании и США, – сказал Ж. Асанов. Всем этим навыкам можно и нужно учиться, на это и нацелены подобные семинары.

На семинаре был презентован проект Генпрокуратуры по возврату похищенных активов. По словам Ж. Асанова, хотя проекту всего три месяца, но он уже дает первые результаты. Вот лишь один пример: финразведка, следствие и прокуратура вместе нашли и арестовали в одной из европейских стран около 10 млн долларов, явно связанных с подозреваемыми в одном из преступлений.