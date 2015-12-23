​Научная база роста экономики

Свежий выпуск
411
Аманкелди САДАНОВ, генеральный директор РГП «Институт микробиологии и вирусологии» КН МОН РК, доктор биологических наук

Глава государства подчерк­нул острую необходимость «восстановить такие темпы рос­та экономики, которые обеспечат вхождение Казахстана в тридцатку наиболее развитых стран мира. Мы должны найти новые внутренние источники роста через раскрытие частной инициативы». Одним из важнейших источников роста в самых развитых странах мира служит научная, научно-прикладная деятельность. Казах­станская наука также стремится стать инновационной частью различных сфер отечественной экономики. Например, наш институт работает сразу по нескольким прикладным направлениям аграрно-промышленного комплекса, медицины и, что немаловажно, на стыке нефтедобычи и экологии.

В нашей стране ежегодно добывается более 70 млн тонн сырой нефти, нефтегазоносные районы включают 172 нефтяных месторождения, из которых более 80 – в разработке. Такая интенсификация добычи и переработки нефти сопровож­дается производственным загрязнением окружаю­щей среды. В итоге меняются свойства почвы, происходит ее засоление. Загрязненные земли выводятся из сельскохозяйственного оборота как непригодные. Также происходит загрязнение водной среды нефтью и нефтепродуктами.

Проблема очистки и восстановления нарушенных экосис­тем крайне актуальна. На решение этих задач направлены силы ученых и институтов во многих странах мира. В мировой практике применяются различные методы очистки почвы и воды от нефтезагрязнений: механические, физико-химические и биологические. Не все они безопасны и эффективны. Наиболее перспективный метод очистки нефтезагрязненных почв и вод – биотехнологический. Эта технология основана на использовании углеводородокисляющих микроорганизмов, которые способны разлагать нефть и нефтепродукты до углекислого газа и воды, они, как правило, не токсичны для почвы и водоемов. Перспективным представляется совместное использование сорбирующих носителей и нефтеокисляющих микроорганизмов для устранения нефтяных загрязнений с водной поверхности.

К сожалению, в Казахстане до настоящего времени недостаточно внимания уделялось таким методам очистки. А те немногие зарубежные биопрепараты, которые используются, недостаточно эффективны, поскольку разработаны для районов, по климатическим и экологическим условиям резко отличающихся от нефтедобывающих регионов Казахстана.

Наш институт задался целью создать отечественные технологии, которые были бы адаптированы именно к нашим условиям. Что не только закономерно, но более выгодно как в экономическом, так и экологическом плане. Поэтому в последние годы мы ведем научные исследования по созданию и применению таких биопрепаратов.

Научные сотрудники института уже выделили и изучили активные штаммы микроорганизмов, способные к эффективной утилизации нефти и нефтепродуктов. Создана уникальная коллекция штаммов таких микроорганизмов, адаптированных к почвенно-климатическим условиям нефтяных месторождений Казахстана. На основе этих исследований была разработана и внедрена в производство серия биопрепаратов «Бакойл-КZ». Разработана и технология их применения. Уже получены патенты РК на штаммы, на способы производства, на товарный знак. Выданы сертификаты о происхождении продукции и соответствия продукции. Эффективность этого отечественного биопрепарата доказана на различных месторождениях Мангистауской и Атырауской областей. В частности, подтверждено, что они способны в течение полутора-двух месяцев разрушать до 98% нефти, содержащейся в почве.

Институтом уже заключены договора на поставку биопрепарата с рядом компаний для очистки более 70 га нефтезагрязненного грунта в Западном Казахстане. Отечественные препараты, что доказано прак­тикой, могут использоваться для доочистки почв в тех случаях, когда другие методы не справляются. Их применение соответствует всем известным мировым стандартам и способст­вует оздоровлению окружающей среды. Отмечу, что их себестоимость значительно, в четыре-пять раз, ниже зарубежных аналогов. Это серь­езная экономия средств, в первую очередь валюты, для отечественных компаний. Причем речь идет о продукции с высокой добавленной, интеллектуальной, инновационной стоимостью.

Мы продолжаем свои исследования в этом направлении, понимая актуальность этих работ для нефтегазового сектора. Так, учеными института выделены нефтеокисляющие микроорганизмы из воды и донных отложений Каспийского моря, изучена их способность к утилизации нефти место­рождений региона. И сейчас ведется интенсивная научная работа по разработке новых эффективных биопрепаратов для очистки неф­тезагрязненных прибрежных вод и почв.

Весь комплекс мероприятий по восстановлению экологически нарушенных нефтезагрязненных почв и водоемов Казахстана, предлагаемый нашими учеными, направлен на решение очень важной задачи – улучшение экологической обстановки в стране. Проблема сохранения естественного состояния окружающей среды и ее реабилитации в районах нефтедобычи имеет большую социальную значимость, поскольку обеспечивает сохранение биоразнообразия природных ресурсов и экологически здоровое состояние воды и почвы, а следовательно, и человека. «Мы обязательно победим новый глобальный кризис, – сказал в Послании Президент. – Для этого у нас есть единая воля, прочные традиции единства народа. Мы выведем наш Казахстан на новые рубежи развития!» Мы уверены в этой победе, поскольку считаем, что наш долг – поддержать призыв реальным делом. Думаю, так мыслят все казахстанцы, работая на победу, каждый на своем участке. 

Популярное

Все
Костанайский школьник получил авторское право на разработку обучающей программы по информатике
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Для Кызылорды выделят почти полтора миллиарда тенге на покупку в 2023 году 150 современных автобусов
Бюджет страны начинается с бюджета двора
Остались Казахстан и Германия
«Сходим с ума от волнения» – так описывают свои переживания жители 23-го района Усть-Каменогорска, отправляя детей в школу
Безопасный волкодав
Девять штрафов на миллионы тенге начислены экологами в адрес компании «Севказэнерго»
Вместе строить справедливый Казахстан
И мясо замерзло, и сами дрожат
Наращивая уровень газификации
Наследие Мустафы Шокая
Нужно выпускать пар, но законно
Время скоротечно
Господдержка в один клик
Гостей встречает Толе-би
Коляда накануне Рождества
Когда в дом приходит счастье
Готовь дамбы зимой
«Якоря» поддержки
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Автомобиль сбил четверых пешеходов в Темиртау
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК реорганизовали
Автомобиль провалился под лед на Капшагайском водохранилище
Два закона о растительном мире подписал президент
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Два авто сгорели в гараже в Семее
Пошел на горящий фонарь: астанчанин чудом выбрался из снежного плена
Самолет, летевший из Ташкента в Алматы, попал в зону сильной турбулентности: есть пострадавшие
В Казахстане усилят ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Коммунальная ломка
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии

Читайте также

Свежий выпуск
Вместе строить справедливый Казахстан
Свежий выпуск
Нужно выпускать пар, но законно
Свежий выпуск
Время скоротечно
Свежий выпуск
«Якоря» поддержки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]