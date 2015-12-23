​Научная база роста экономики

Глава государства подчерк­нул острую необходимость «восстановить такие темпы рос­та экономики, которые обеспечат вхождение Казахстана в тридцатку наиболее развитых стран мира. Мы должны найти новые внутренние источники роста через раскрытие частной инициативы». Одним из важнейших источников роста в самых развитых странах мира служит научная, научно-прикладная деятельность. Казах­станская наука также стремится стать инновационной частью различных сфер отечественной экономики. Например, наш институт работает сразу по нескольким прикладным направлениям аграрно-промышленного комплекса, медицины и, что немаловажно, на стыке нефтедобычи и экологии.

В нашей стране ежегодно добывается более 70 млн тонн сырой нефти, нефтегазоносные районы включают 172 нефтяных месторождения, из которых более 80 – в разработке. Такая интенсификация добычи и переработки нефти сопровож­дается производственным загрязнением окружаю­щей среды. В итоге меняются свойства почвы, происходит ее засоление. Загрязненные земли выводятся из сельскохозяйственного оборота как непригодные. Также происходит загрязнение водной среды нефтью и нефтепродуктами.

Проблема очистки и восстановления нарушенных экосис­тем крайне актуальна. На решение этих задач направлены силы ученых и институтов во многих странах мира. В мировой практике применяются различные методы очистки почвы и воды от нефтезагрязнений: механические, физико-химические и биологические. Не все они безопасны и эффективны. Наиболее перспективный метод очистки нефтезагрязненных почв и вод – биотехнологический. Эта технология основана на использовании углеводородокисляющих микроорганизмов, которые способны разлагать нефть и нефтепродукты до углекислого газа и воды, они, как правило, не токсичны для почвы и водоемов. Перспективным представляется совместное использование сорбирующих носителей и нефтеокисляющих микроорганизмов для устранения нефтяных загрязнений с водной поверхности.

К сожалению, в Казахстане до настоящего времени недостаточно внимания уделялось таким методам очистки. А те немногие зарубежные биопрепараты, которые используются, недостаточно эффективны, поскольку разработаны для районов, по климатическим и экологическим условиям резко отличающихся от нефтедобывающих регионов Казахстана.

Наш институт задался целью создать отечественные технологии, которые были бы адаптированы именно к нашим условиям. Что не только закономерно, но более выгодно как в экономическом, так и экологическом плане. Поэтому в последние годы мы ведем научные исследования по созданию и применению таких биопрепаратов.

Научные сотрудники института уже выделили и изучили активные штаммы микроорганизмов, способные к эффективной утилизации нефти и нефтепродуктов. Создана уникальная коллекция штаммов таких микроорганизмов, адаптированных к почвенно-климатическим условиям нефтяных месторождений Казахстана. На основе этих исследований была разработана и внедрена в производство серия биопрепаратов «Бакойл-КZ». Разработана и технология их применения. Уже получены патенты РК на штаммы, на способы производства, на товарный знак. Выданы сертификаты о происхождении продукции и соответствия продукции. Эффективность этого отечественного биопрепарата доказана на различных месторождениях Мангистауской и Атырауской областей. В частности, подтверждено, что они способны в течение полутора-двух месяцев разрушать до 98% нефти, содержащейся в почве.

Институтом уже заключены договора на поставку биопрепарата с рядом компаний для очистки более 70 га нефтезагрязненного грунта в Западном Казахстане. Отечественные препараты, что доказано прак­тикой, могут использоваться для доочистки почв в тех случаях, когда другие методы не справляются. Их применение соответствует всем известным мировым стандартам и способст­вует оздоровлению окружающей среды. Отмечу, что их себестоимость значительно, в четыре-пять раз, ниже зарубежных аналогов. Это серь­езная экономия средств, в первую очередь валюты, для отечественных компаний. Причем речь идет о продукции с высокой добавленной, интеллектуальной, инновационной стоимостью.

Мы продолжаем свои исследования в этом направлении, понимая актуальность этих работ для нефтегазового сектора. Так, учеными института выделены нефтеокисляющие микроорганизмы из воды и донных отложений Каспийского моря, изучена их способность к утилизации нефти место­рождений региона. И сейчас ведется интенсивная научная работа по разработке новых эффективных биопрепаратов для очистки неф­тезагрязненных прибрежных вод и почв.

Весь комплекс мероприятий по восстановлению экологически нарушенных нефтезагрязненных почв и водоемов Казахстана, предлагаемый нашими учеными, направлен на решение очень важной задачи – улучшение экологической обстановки в стране. Проблема сохранения естественного состояния окружающей среды и ее реабилитации в районах нефтедобычи имеет большую социальную значимость, поскольку обеспечивает сохранение биоразнообразия природных ресурсов и экологически здоровое состояние воды и почвы, а следовательно, и человека. «Мы обязательно победим новый глобальный кризис, – сказал в Послании Президент. – Для этого у нас есть единая воля, прочные традиции единства народа. Мы выведем наш Казахстан на новые рубежи развития!» Мы уверены в этой победе, поскольку считаем, что наш долг – поддержать призыв реальным делом. Думаю, так мыслят все казахстанцы, работая на победу, каждый на своем участке.