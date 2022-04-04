В нынешнем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нам, казахстанцам, нужны ощутимые перемены к лучшему. Это невозможно без успешного развития образования, науки и подлинного местного самоуправления, что подразумевает рост активного участия граждан в политической и социальной жизни. О том, как можно обеспечить честные и открытые реформы в экономике и политике, какой вклад в решение существующих проблем могут внести ученые страны, расскажут гости рубрики «Эксперт-совет».

О местном самоуправлении

Бауржан Шериязданов, ведущий научный сотрудник Института истории государства КН МОН, кандидат политических наук

– Само Послание, я думаю, это продолжение линии, которую Президент обозначил во время своей инаугурационной речи. Нужен эффективный механизм управления страной, чиновникам нужно быть ближе к обществу через механизмы «слышащего государства», ответственный Парламент. Глава государства пояснил, что начатые реформы – это только начало процесса, они будут продолжаться и углубляться. И это отрадно, что, несмотря на все имеющиеся сложности в стране и в мире, политические реформы будут продолжены в сторону демократизации общества.

В связи с этим хотел бы отметить, что многие общественные советы, которые созданы в регио­нах и действуют сейчас при акима­тах, являются зависимыми от местной власти и не отражают весь спектр взаимодействия граждан и государства. То есть эту проблему нужно решать уже сейчас.

Основой любого гражданского общества является развитое местное самоуправление (МСУ). С признанием Европейской хартии МСУ и внедрением местного самоуправления сами жители местного сообщества будут управлять своими территориями. В этом вопросе важное значение имеют местные выборные представительные органы – маслихаты. Глава государства отметил, что сильная система местного самоуправления – это базовая основа для прямого учас­тия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте.

Без сомнений, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Не следует недооценивать людей и бояться передавать им полномочия, которые они в состоя­нии взять на себя. По словам Президента, в рамках полити­ческой модернизации маслихаты должны стать ключевым звеном местного самоуправления. В целях повышения их роли и обеспечения их самостоятельности необходимо внедрить должность председателя маслихата.

Проблема, на мой взгляд, в том, что в действующем законодательстве не определены различия местного государственного управления и МСУ, поскольку органы, через которые происходит реализация местного государственного управления и самоуправления, совпадают. Так, маслихат одновременно является органом местного государственного управления и МСУ. Более того, в законе определено, что как аппарат акимата, так и аппарат маслихата являются государственными учреждениями.

В законодательстве также остается неразрешенным до конца вопрос, что относится к предметам ведения органов местного самоуправления, а что – органов государственной власти.

На уровне сельских округов, городов районного подчинения и сел, не входящих в состав сельского округа, вообще отсутствуют полноценные представительные органы власти.

Согласно административно-территориальному делению сельские округа входят в состав райо­нов. Формирование маслихата на уровне сельского округа не предусмот­рено. Поэтому чаще всего сельский округ представляет один депутат в районном маслихате или вообще ни одного. Основное отличие сельских округов от городов районного подчинения и сел, не входящих в состав сельского округа, заключается в относительно низкой плотности населения, так как в состав сельского округа входит несколько сел, расположенных на расстоянии друг от друга. Соответственно взаимодействие органов власти и местного населения осложняется расстоянием и различиями в интересах жителей разных сел сообщества. Думаю, что при разработке нового закона «О МСУ» будут учтены мнения всех заинтересованных органов и экспертного сообщества.

Дело за технологиями

Сандугаш Танирбергенова, кандидат химических наук, заместитель генерального директора по науке Института проблем горения КН МОН РК

– Очевидно, что январские события заставили нас быть более задумчивыми и осмотрительными в профессиональной и личной жизни, вывели нас из равновесия и заставили чувствовать себя неуверенно. Но я уверена в том, что вместе с лидером страны мы сможем построить новый Казахстан.

Глава государства отметил 10 важных аспектов, которые имеют особую роль для Казахстана. Нам, ученым, важно, чтобы наша страна развивалась не только экономичес­ки, но и технологически. Я в первую очередь поддерживаю позицию Президента о переустройстве органов власти, но важно также инициировать перемены в образовательных сис­темах, особенно затрагивающих фундаментальные исследования.

Особо важно отметить, что по инициативе МОН РК внедрение новых форматов финансирования нау­ки, таких как базовое, грантовое и программно-целевое, приблизило нас, ученых Казахстана, к мировым стандартам и научным сообществам, активизировало научный процесс и создало конкурентоспособность. Следовательно, наши ученые наличествуют в ведущих мировых системах мониторинга публикаций.

Увеличивается диапазон интеграции науки и образования. Активно ведутся мероприятия по разработке программы подготовки кадров на базе НИИ в сотрудничестве с ведущими вузами, создаются исследовательские университеты и научные центры для молодых ученых.

Особенно хочу подчеркнуть развитие инклюзивного финансирования, то есть увеличение научных предложений в финансовом секторе для распределения большего объема ресурсов в ключевых научных областях.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что новый Казахстан – это завет нынешнего поколения будущим. В связи с этим следует помнить, что страна развивается на основе массовых технологи­ческих инноваций, формируемых на базе научных идей и достижений. Международный опыт показывает, что в развитии модераторных технологий существуют детерминантные факторы, которые формируют социально-экономическую обстановку в стране. Таким образом, чем больше страна развивается в сферах науки и технологий, тем отчетливее замечается улучшение качества жизни граждан.

Триединая интеграция

Лейла Абубакирова, генеральный директор РГП «Гылым ордасы» КН МОН РК

– В нынешнем Послании Главой государства Касым-Жомартом Токаевым определены конкретные задачи по построению нового Казахстана. Весомый вклад в этот процесс должна внести наука Казахстана. Это подразумевает кооперацию науки и бизнеса, коммерциализацию и внедрение научных результатов в производство, реализацию научно-технических программ, направленных на развитие приоритетных отраслей экономики. Стратегической линией развития науки является усиление ее взаимосвязи с реальным сектором экономики. В последние годы при отборе исследовательских проектов приоритетным является как раз инновационность научных разработок, их перспективность для внедрения и мировой уровень научных исследований.

В связи с этим внесены изменения и дополнения в Закон «О науке» по многим фундаментальным вопросам. Расширяются виды конкурсов на грантовое и программно-целевое финансирование проектов, конкурсы с участием бизнеса и прикладные исследования в соответствии с задачами национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

Актуальным остается вопрос интеграции науки с образованием и производством. Так, основной формой организации науки по-прежнему остаются юридически самостоятельные НИИ, обособленные от вузов и промышленных предприятий. Тогда как в мировом сообществе распространено множество разнообразных форм и механизмов интеграции – научно-образовательные центры, инженерно-технологические цент­ры, научно-координационные, учебно-научно-производственные комплексы, совместные кафедры и лаборатории. Кроме того, в настоящее время именно вузам предстоит реализация новых механизмов интенсивного внедрения результатов научных разработок в инновационно-технологическое развитие страны. Это такие механизмы, как функционирование в университетах инновационных кластеров, технопарков, бизнес-инкубаторов, центров коммерциализации, венчурных фондов, работающих по заказам индуст­риальных предприятий с целью развития наукоемкой экономики.

В последние годы активно проводятся работы по созданию исследовательских университетов в области фундаментального, технического, медицинского, аграрного направлений.

При этом нам необходимо обеспечить реальное взаимодействие вузов и НИИ в подготовке научных кадров и проведении совместных научных исследований. Нужна объединенная исследовательская база, на основе которой и будет проводиться подготовка научных кадров в магистратуре и докторантуре PhD.

В результате должна быть разработана триединая система интеграции науки, образования и промышленности, которая обеспечит подготовку кадров для научной и инновационной деятельности и практическое применение результатов научных исследований.

Все необходимые законы и НПА по коммерциализации науки приняты, теперь нам необходимо усилить прикладные научные исследования с привлечением средств национальных компаний, реального сектора либо бизнес-партнера с долей учас­тия не менее 50%. Результаты таких исследований в обязательном порядке должны быть готовы для создания производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции.

Кроме того, необходимо усилить взаимосвязи науки с бизнесом для эффективного использования результатов научных исследований в экономике. В Казахстане пока сохраняется диспропорция структуры расходов по видам исследований. В 2020 году в общем объеме внутренних затрат доля затрат на прикладные и фундаментальные исследования составила 76,2% и опытно-конструкторские разработки – 23,8%. Соответственно, необходимо усиливать роль опытно-конструкторских разработок и их внедрения и применения на производстве.

Тем не менее постепенно с каж­дым годом решается ключевая задача, когда ученый за деньгами идет в бизнес и доказывает прибыльность своих исследований. Причем бизнес уже голосует реальными деньгами.

Подтверждением эффективнос­ти принимаемых государством мер по развитию науки стали результаты международного рейтинга глобальной конкурентоспособнос­ти Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ). Позиции ­Казахстана ежегодно растут среди 148 стран мира. Наша страна расположилась между государствами, движимыми «эффективностью управления» и «инновациями». В целом анализ факторов технологического и инновационного развития ГИК ВЭФ показал, что за относительно короткий промежуток времени по большинству из показателей уже наметились устойчивые позитивные тренды. Сегодня мир стремительно меняется, идет ускоренная энтропия, поэтому ученым важно ориентироваться не только на внешние зарубежные рейтинги, а в большей степени на интересы экономики и народа Казахстана. Подавляющее большинство исследований должны быть направлены на решение конкретных научных и практических задач, иметь прагматические цели, которые ставит общество, государство, производство.

Предстоит монетизировать знания в инновациях, технологиях. В этом плане наши ученые обладают большим потенциалом, поэтому их нужно больше привлекать для решения крупных и частных государственных проблем.

Наглядный пример тому – разработка и внедрение в очень короткие сроки казахстанской вакцины от коронавируса. Для успешного строительства нового ­Казахстана нужно больше инвестировать в нау­ку и подготовку кадров, это будет стратегически правильным шагом.

Приступить к реальным делам

Азимхан Сатыбалдин, директор Института экономики КН МОН РК, академик, доктор

экономических наук, профессор

– Глава государства сделал акцент на два направления радикальных реформ: первое – это демократизация общества, изменение суперпрезидентской модели власти, переход к многополюсной и парламентской модели. Второе – антикризисные меры по обеспечению стабильного социально-экономического развития в условиях политической и социальной напряженности в мире.

В условиях нестабильности мировой экономической системы и геополитической обстановки остро стоит вопрос о продовольст­венной безопасности. Поэтому Глава нашего государства дал поручение по принятию экстренных мер по поддержке АПК, успешному проведению посевной кампании, искоренению бюрократизма в Правительстве.

В Послании подчеркивается, что нам предстоит обеспечить стабильное и устойчивое развитие, повысить благосостояние людей на всей территории Казахстана и сделать нашу страну сильнее.

Ученые поддерживают реформы политической и социально-экономической систем страны и будут способствовать их эффективной реализации на благо Казахстана.

Как показывает история, политика зачастую определяет состоя­ние экономики. Сейчас необходимо принятие адекватных мер со стороны государства по поддержанию доходов населения на приемлемом уровне, а главное – сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест. Только так мы сможем избежать социальных катаклизмов.

В связи с этим Президент поставил реальные задачи: госаппарату необходимо максимально мобилизоваться, оперативно принимать решения (максимум три дня, а лучше один день), усилить меры финансовой и продовольственной безопасности, развивать местное самоуправление, снизить нагрузки на агломерации.

Только выстроив социальную систему, адаптированную к совре­менным вызовам, гармонично сочетая политические и экономические реформы, возможно обеспечить благополучие.

Озвученные Главой государства, поправки в Конституцию, изменения в Парламенте – смелый шаг и большая ответственность. Кроме того, намечено создание новых областей.

Перемещая областные центры в проблемные регионы, мы сможем предотвратить экономическое угасание этих территорий, придадим импульс развитию инфраструктуры и повысим уровень жизни народа.

Поэтому появление Жетысуской, Абайской и Улытауской облас­тей должно привести к возрож­дению этих регионов.

Значительное внимание уделено в Послании вопросам местного самоуправления. Оно должно позитивно повлиять на ускорение реформ и системных преобразований во всех сферах жизни общества.

Особо радует, что город Капшагай предложено переименовать в город Кунаев, поскольку Динмухамед Ахмедович достоин такой чести. В памяти каждого казах­станца, независимо от национальности, упоминание Динмухамеда Кунаева вызывает только теплые воспоминания, когда в Казахстане успешно реализовывались крупные проекты, царили стабильность и процветание. Когда народ помнит и уважает свое прошлое, у него есть право на будущее!

Озвученные антикризисные меры должны проводиться неукос­нительно. Как сказал наш Президент, у каждого кризиса есть две стороны. Во-первых, это угроза, во-вторых, это возможность.

В кризисных условиях на первый план выдвигается проблема реального улучшения жизни людей, качественного подъема их жизненного уровня.

Это связано также и с вызовами углубляющейся пространственной дифференциации доходов и уровня жизни населения республики.

Изменение самих источников и факторов роста доходов способствовало усилению поляризации как отдельных групп населения, так и целых регионов. Остро встала проб­лема их асимметрии и дифференциации, а за среднереспубликанскими показателями скрываются негативные процессы появления пропасти в доходах и уровне жизни разных групп населения.

Естественно, крайняя поляризация доходов опасна, поскольку представляет серьезную угрозу экономическому и социальному благополучию страны. Поэтому важно поменять проводимую в стране социальную политику, чтобы впредь не допустить негативного развития событий.

К примеру, сейчас принципиально важной для ученых и государства стала проблема определения реальной значимости номинальных денежных доходов населения при существенно изменяющихся ценах на потребительские товары и услуги.

Уход от пассивности и иждивенчества

Алия Оразгалиева, эксперт Института мировой экономики и политики

– Вопреки ожиданиям скептично настроенной части населения, которая предполагала, что после январских событий власти начнут «закручивать гайки» и займутся усилением своих полномочий, напротив, в Послании было заявлено об исторических изменениях процесса демократизации казахстанских институтов власти. Президент озвучил принципиальные изменения политической системы всех ветвей власти во избежание застоя в развитии страны.

Так, Президент Токаев отметил, что принцип «разные взгляды, но единая нация» является одним из ключевых в модернизации политической системы в новом Казахстане, который позволит консолидировать плюрализм взглядов казахстанского общества через активную вовлеченность в политическую жизнь страны.

Таким образом, основные задачи реформ направлены на децентрализацию власти в стране и повышение электоральной культуры. Это является способом наладить эффективный диалог между государством и населением, а также обеспечить устойчивость и управляемость государственного бюрократического механизма.

Наиболее значимые будущие конституционные изменения касаются перехода избирательной системы с «пропорциональной» на «смешанную», где 30% будут избираться прямым голосованием за кандидата по мажоритарной системе вне партийных списков. Это предполагает значительное увеличение слабо представленных слоев населения в нижней палате Парламента. Для областных маслихатов данная пропорция достигает 50 на 50% с целью большего охвата электорального ландшафта каждого конкретного региона.

Для повышения политической конкурентности объявлена либерализация процедуры регистрации партий в Казахстане, что также значительно повысит возможность участия и вовлеченности в политическую жизнь населения с активной гражданской позицией.

Вместе с тем выдвинутая на рассмотрение инициатива по усилению открытых выборов предполагает создание эффективной законодательной имплементации инструментов обеспечения прозрачности избирательных кампаний на всех этапах: включая агитацию в социальных сетях.

Изменения коснутся процедуры назначения акимов областей и городов, фактически это будут косвенные выборы руководителей регионов через региональные маслихаты.

Все эти меры направлены на формирование нового ­Казахстана с сильной избирательной культурой, что предполагает значительное изменение электорального поведения граждан. Как сказал Президент: «Высокая культура диа­лога и компромисса станет одним из главных факторов укреп­ления граж­данской солидарности в нашей стране». Из чего следует посыл на консолидацию гражданского общества, так как демократизация предполагает уход от пассивности и иждивенчества со стороны населения и изменение данной позиции на проактивность.

Стоит отметить, что важным фактором успешности реализации политических реформ будет являться то, какие институциональные механизмы и процедуры будут реализованы для получения обратной связи от населения и общественных организаций.