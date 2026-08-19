Научную статью школьницы из Астаны опубликовали в журнале Oxford

Столица,Наука
Дана Аменова
корреспондент

Исследовательской работе присвоен индивидуальный номер DOI

Фото: акимат Астаны

Научно-исследовательская работа ученицы 10 класса школы-гимназии №17 имени Акана Курманова города Астаны Аэлиты Адилхан вышла в международном студенческом научном журнале Oxford Journal of Student Scholarship, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

Научная статья юной исследовательницы под названием «Evaluating the Role of Goat Milk Bioactives in Immune Modulation of Seasonal Allergic Rhinitis» посвящена изучению потенциального влияния биологически активных компонентов козьего молока при сезонном аллергическом рините.

В ходе исследования были рассмотрены связи таких биологически активных веществ в составе козьего молока, как пептиды, олигосахариды и жирные кислоты, с иммунной системой. Автор с научной точки зрения изучила их потенциальную роль в регуляции иммунного ответа и воздействие при сезонном аллергическом рините.

Аллергический ринит — одна из распространенных проблем, которая в сезонные периоды негативно влияет на качество жизни многих людей. С этой точки зрения работа молодой исследовательницы примечательна тем, что в ней научно рассматривается взаимосвязь природных биологически активных веществ в составе пищи с иммунной системой.

Статья Аэлиты Адилхан была опубликована 11 августа 2026 года. Исследовательской работе присвоен индивидуальный номер DOI.

В акимате отметили, что выход статьи юной исследовательницы в международном студенческом научном издании — это результат ее интереса к науке и навыков ведения исследовательской деятельности. Подобные работы не только повышают академические стремления учащихся, но и способствуют формированию научного мышления, а также открывают возможность для выхода в международное образовательное пространство.

«В системе образования Астаны особое внимание уделяется развитию исследовательских способностей учащихся, их участию в научных проектах и освоению современных направлений науки. Достижение Аэлиты Адилхан — один из ярких примеров, демонстрирующих научно-исследовательский потенциал столичных школьников. Стоит отметить, что Аэлита Адилхан и ранее активно участвовала в международных научных проектах. Она стала одной из пяти школьников из Казахстана, прошедших в международную программу Junior Academy Нью-Йоркской академии наук, которая объединяет талантливых учащихся со всего мира. В рамках программы школьники работают в международных командах над научными проектами в области биотехнологий, инженерии и устойчивого развития»,  говорится в публикации.

Кроме того, юная исследовательница активно занимается волонтерской и просветительской деятельностью. На её счету более 170 часов волонтерского опыта. Аэлита преподавала фортепиано и русский язык детям с особыми образовательными потребностями, а также принимала участие в проектах, направленных на обучение казахских детей родному языку. Помимо этого, она знакомит сверстников с научными открытиями в сфере биоинженерии, внося свой вклад в популяризацию науки среди молодежи.

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