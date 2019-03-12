​Научный подход

В обсуждении также приняли участие руководители ведущих научно-исследовательских цент­ров, кафедр АНК в вузах страны и эксперты в сфере межэтничес­ких взаимоотношений.

Как отметил на встрече Жансеит Туймебаев, Глава государст­ва уделяет огромное внимание деятельности АНК, в том числе – НЭС, где сосредоточен мощный научный потенциал.

Он также поздравил участников встречи с 10-летием создания Научно-экспертного совета АНК и предложил провести научно-практическую конференцию, приуроченную к этой дате.

С докладом о деятельности и планах НЭС выступила председатель совета, руководитель Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений Академии госуправления при Президенте РК Айгуль Садвокасова. В частности, она рассказала об экспертном сопровождении деятельности АНК по вопросам стабильности, общественного согласия и общенационального единства.

Эта работа проводится по нес­кольким направлениям, основные из них – образовательное, учебно-методическое, научно-исследовательское, общественная деятельность, взаимодейст­вие со СМИ и международное сотрудничество.

– В прошлом году большая работа проведена по экспертному сопровождению внесения изменений и дополнений в закон об АНК, – рассказала Айгуль Садвокасова. – Также был сформирован сводный научный план исследовательской деятельности в социально-демографичес­кой и межэтнической сферах на 2018–2020 годы. Он объединил 72 проекта на республиканском и региональном уровнях.

Также она отметила отдельный сектор в работе НЭС, посвященный Центрально-Азиатскому региону.

– Ежегодно мы проводим заседания научно-экспертных советов стран Центральной Азии и сейчас работаем над созданием экспертной панели или хаба для исследователей из стран региона, – добавила она.

Кроме того, по ее словам, ранее был разработан единый социо­логический мониторинг межэтнической ситуации, который проводится с 2014 года на ежеквартальной основе. Также Айгуль Садвокасова остановилась на деятельности Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центральной Азии, созданного по поручению Главы государства. Миссия структуры – сохранение и укрепление единства, мира и согласия.

Еще один важный блок в работе Научно-экспертного совета АНК, на который обратила внимание спикер, касается повышения квалификации кадров для государственной службы. Ежегодно проводятся зональные, на несколько областей, семинары-тренинги для госслужащих с участием экспертов НЭС АНК и Секретариата ассамблеи. За весь период деятельности центра в нем прошли обучение более 3 тыс. человек.

Деятельности Ассоциации кафедр АНК было посвящено выступ­ление председателя ассоциации, завкафедрой Ассамблеи народа Казахстана в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Анатолия Башмакова.

Он, в частности, напомнил, что первая кафедра АНК была создана 5 лет назад при ЕНУ, а сегодня их уже более 40 во всех регионах Казахстана.

– Эти кафедры не типовые и отличаются от классических и по числу сотрудников, и по своему предназначению, – отметил Анатолий Башмаков. – Кафедра АНК имеет три задачи. Первая – образовательная. В ЕНУ мы внедрили курс «Ценности Мәңгілік ел», два года ведем его. Теперь добавили курс «Рухани жаңғыру». Читаем лекции, проводим практические занятия по указанной тематике. Аналогичную работу проводят и другие кафедры АНК.

Второе направление – дискуссионная площадка. Кафедры проводят конференции, заседания в формате «круглого стола». И, наконец, третье направление – научное обеспечение работы в регионах.

Говоря о перспективах деятельности кафедр АНК, спикер озвучил несколько предложений, адресованных Ассамблее народа Казахстана и Министерству образования и науки. Во-первых, представители ассоциации предлагают определить одно должностное лицо в МОН РК, ответственное за деятельность всех кафедр АНК.

Во-вторых, глава ассоциации обратил внимание на возникающую в регионах проблему, когда вузы создают кафедры гибридного формата, «пристраивая» к какой-нибудь кафедре гуманитарной направленности дополнительную часть, посвященную АНК.

– Ассамблея народа Казахстана – важнейший институт, возглавляемый Президентом страны, – напомнил Анатолий Башмаков. – Поэтому в региональных вузах необходимо создавать отдельные, самостоятельные, пусть и небольшие кафедры АНК, они не должны быть «гибридными».

Еще одно предложение было посвящено научному обеспечению Казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства Президента Нурсултана Назарбаева. Кафедры АНК активно задействованы в продвижении этой модели в контексте модернизации общественного сознания.

Ассоциация кафедр выступила с предложением ввести новый цикл мероприятий по теме «Казахстанский патриотизм как духовно-нравственный инст­румент укрепления и развития военной организации государства». Проведение лекций, семинаров и конференций по этой теме предполагается для военнослужащих.

Кроме того, в ходе встречи были представлены реализованные проекты АО «Институт экономических исследований». О них рассказала заместитель председателя правления структуры Шахарбану Жакупова.

Новые проекты НЭС АНК на 2019 год представили на встрече почетный профессор КГУ им. Ш. Уалиханова Нурсулу Шаймерденова и профессор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Наталья Калашникова.

Подводя итоги обсуждения, Жансеит Туймебаев дал поручение сформировать перечень ключевых мероприятий НЭС АНК на 2019 год, а также призвал членов Научно-экспертного совета к активному участию в продвижении модели общественного согласия и общенационального единства в СМИ, информированию широкой общественности о результатах социологических исследований и аналитических разработках в сфере межэтнических отношений. Он также отметил необходимость активного участия НЭС в контентном наполнении научно-интерактивной карты «Народ Казахстана» на портале АНК.