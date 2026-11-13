Наука без границ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Форум, собравший более тысячи участников из разных стран, проводится в Национальной академии наук, которая в этом году отмечает свое 80-летие. Мероприятие открылось приветственными письмами Вице-Президента РК Ерлана Карина и министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, в которых подчеркивается приоритет науки в государственной политике. Их зачитал президент академии Ахылбек Куришбаев.

Центральным событием конгресса стал пленарный форум. Его участники уделили особое внимание вопросам развития научных школ, передачи исследовательского опыта новым поколениям, роли наставни­чества, международному сотрудничеству и ответственности молодых ученых за будущее науки.

В форуме принимают участие лауреаты престижных международных научных премий (Fields, Abel, Breakthrough и т. д.), в том числе и казахстанские молодые ученые, а также представители Clarivate Analytics – крупной независимой американской компании, управляющей базами данных, аналитическими системами и ресурсами в сфере научных исследований, интеллектуальной собственности и инноваций.

– Академия наук приложила большие усилия, чтобы вывес­ти конгресс, посвященный ее юбилею, на высокий международный уровень, – считает один из участников, проректор по науке и инновациям Казахской головной архитектурно-строительной академии (КазГАСА) Нурхат Жакиев. – Благодаря этому форум стал не очередным дежурным мероприятием,­ а площадкой, где молодые ученые могут познакомиться­ друг с другом, чтобы развивать нетворкинг. Когда мы работаем порознь, возникает вероятность дублирования исследований. Порой мы не замечаем возможностей прямо под боком: возможно, рядом есть лаборатория, с которой можно объединить усилия и совместно участвовать в различных конкурсах. Кроме того, конгресс дает шанс пообщаться с зарубежными коллегами. Здесь с докладами уже выступили исследователи из США, Швейцарии, КНР, Турции и стран СНГ.

В числе выступавших было также немало выдающихся казахстанских ученых. На конгрессе, к примеру, выступил Рахат-Би Абдысагин – один из немногих в мире композиторов, работающих в направлении квантовой музыки. Свою док­торскую диссертацию (PhD) он защитил именно по этой сложной тематике.

– Я недавно вернулся с годичной стажировки в Гарварде по программе «Болашак», где изу­чал вопросы энергетики и экологии. Сейчас на этом форуме веду переговоры с иностранными коллегами по своему направлению, – продолжил Нурхат Жакиев. – В целом хочу отметить высокий уровень организации.

Сегодня работа конгресса продолжится в шести вузах Алматы, где пройдут тематические научные конференции. Обсуждения охватят пять основных направлений: естест­венные науки (о Земле как одной из планет Солнечной системы), космос и коммуникации, агробиоресурсы и экология, формирование здорового образа жизни как основного источника долголетия, а также роль образования в развитии гражданского общества.

Кроме того, в программе предусмотрены мастер-классы и воркшопы ведущих отечественных и зарубежных ученых, научные дискуссии и профессиональные встречи.

Еще одним значимым мероприятием конгресса стала выставка современных разработок молодых ученых и юных исследователей. На ней представлены новые технологии и проекты, имеющие практическое значение. Цель экспозиции – раскрыть потенциал талантов, поддержать их идеи и помочь внедрить их в жизнь.

Также в рамках конгресса пройдет вручение специаль­ной премии Национальной академии наук – «Қазақ ғылымының үміті» (Academy Most Cited Researcher Award). Наградой отметят казахстанских исследователей, чьи научные работы чаще всего цитируют в зарубежных изданиях. Это должно стимулировать их дальнейшую работу и укрепить авторитет отечественной науки на меж­дународной арене.

По итогам будут выработаны рекомендации по развитию научной среды, поддержке исследователей и укреплению связей между наукой, государст­вом и бизнесом. Мероприятие стало площадкой для диалога поколений и запуска новых инициатив.