Наука без границ

В Алматы проходит III Международный конгресс молодых ученых, посвященный 35-летию Независимости
Форум, собравший более тысячи участников из разных стран, проводится в Национальной академии наук, которая в этом году отмечает свое 80-летие. Мероприятие открылось приветственными письмами Вице-Президента РК Ерлана Карина и министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, в которых подчеркивается приоритет науки в государственной политике. Их зачитал президент академии Ахылбек Куришбаев.
Центральным событием конгресса стал пленарный форум. Его участники уделили особое внимание вопросам развития научных школ, передачи исследовательского опыта новым поколениям, роли наставничества, международному сотрудничеству и ответственности молодых ученых за будущее науки.
В форуме принимают участие лауреаты престижных международных научных премий (Fields, Abel, Breakthrough и т. д.), в том числе и казахстанские молодые ученые, а также представители Clarivate Analytics – крупной независимой американской компании, управляющей базами данных, аналитическими системами и ресурсами в сфере научных исследований, интеллектуальной собственности и инноваций.
– Академия наук приложила большие усилия, чтобы вывести конгресс, посвященный ее юбилею, на высокий международный уровень, – считает один из участников, проректор по науке и инновациям Казахской головной архитектурно-строительной академии (КазГАСА) Нурхат Жакиев. – Благодаря этому форум стал не очередным дежурным мероприятием, а площадкой, где молодые ученые могут познакомиться друг с другом, чтобы развивать нетворкинг. Когда мы работаем порознь, возникает вероятность дублирования исследований. Порой мы не замечаем возможностей прямо под боком: возможно, рядом есть лаборатория, с которой можно объединить усилия и совместно участвовать в различных конкурсах. Кроме того, конгресс дает шанс пообщаться с зарубежными коллегами. Здесь с докладами уже выступили исследователи из США, Швейцарии, КНР, Турции и стран СНГ.
В числе выступавших было также немало выдающихся казахстанских ученых. На конгрессе, к примеру, выступил Рахат-Би Абдысагин – один из немногих в мире композиторов, работающих в направлении квантовой музыки. Свою докторскую диссертацию (PhD) он защитил именно по этой сложной тематике.
– Я недавно вернулся с годичной стажировки в Гарварде по программе «Болашак», где изучал вопросы энергетики и экологии. Сейчас на этом форуме веду переговоры с иностранными коллегами по своему направлению, – продолжил Нурхат Жакиев. – В целом хочу отметить высокий уровень организации.
Сегодня работа конгресса продолжится в шести вузах Алматы, где пройдут тематические научные конференции. Обсуждения охватят пять основных направлений: естественные науки (о Земле как одной из планет Солнечной системы), космос и коммуникации, агробиоресурсы и экология, формирование здорового образа жизни как основного источника долголетия, а также роль образования в развитии гражданского общества.
Кроме того, в программе предусмотрены мастер-классы и воркшопы ведущих отечественных и зарубежных ученых, научные дискуссии и профессиональные встречи.
Еще одним значимым мероприятием конгресса стала выставка современных разработок молодых ученых и юных исследователей. На ней представлены новые технологии и проекты, имеющие практическое значение. Цель экспозиции – раскрыть потенциал талантов, поддержать их идеи и помочь внедрить их в жизнь.
Также в рамках конгресса пройдет вручение специальной премии Национальной академии наук – «Қазақ ғылымының үміті» (Academy Most Cited Researcher Award). Наградой отметят казахстанских исследователей, чьи научные работы чаще всего цитируют в зарубежных изданиях. Это должно стимулировать их дальнейшую работу и укрепить авторитет отечественной науки на международной арене.
По итогам будут выработаны рекомендации по развитию научной среды, поддержке исследователей и укреплению связей между наукой, государством и бизнесом. Мероприятие стало площадкой для диалога поколений и запуска новых инициатив.