Наука без границ

Родился и учился Серик, ныне кандидат физико-математичес­ких наук, доктор PhD по физике, выпускник международной программы «Болашак», в Семее. Когда пришло время выбирать, где учиться после школы, юноша настоял на техническом вузе, физико-математическом факультете, хотя в непростые 90-е годы многие его сверстники выбирали экономическое или юридическое образование.

– Подготовка и интерес к точным дисциплинам позволили мне учиться на бесплатной основе. Окончил Государственный университет имени Шакарима с отличием. Он стал для меня Стэнфордом и Оксфордом, так как я понял, что все зависит от тебя самого. У человека есть все возможности для получения новых знаний, нужно только учиться и идти вперед, – вспоминает Серик Нуркенов.

Стремление к знаниям и старание позволили молодому ученому после аспирантуры получить приглашение в Евразийский национальный университет на должность первого заведующего лабораторией Междисциплинарного научно-исследовательского комплекса на базе уникального ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60. Эта работа дала возможность познакомиться со многими известными в Казахстане учеными в области ядерной физики, окунуться в экспериментальную физику, участвовать в научных конференциях.

Позже последовало приглашение в отделение ядерной медицины нового Республиканского диагностического центра в столице. Здесь и состоялось знакомство Серика Нуркенова с медицинской физикой. Как отмечает сам ученый, тогда в стране ядерная медицина была развита недостаточно, так как не хватало экспериментальных возможностей, и разобраться в этом научной сфере оказалось очень интересным.

– Ознакомившись с возможностями центра, понял, что мне нужны новые знания, поэтому выбрал программу «Болашак». Первый год был неудачным, но усиленная подготовка позволила мне поступить со второй попытки в университет Чикаго. После завершения обучения вернулся в родное отделение ядерной медицины и проработал там 10 лет, – рассказывает ученый-физик.

Область ядерной медицины – актуальное направление, и, как отмечает Серик, главное в его работе то, что она полезна для людей, так как связана с производством и применением радио­активных веществ, позволяющих выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.

– Радиоактивное вещество на основе фтора FDG при попадании в организм находит очаги раковых клеток, а метод позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) позволяет их выявлять. За 9 лет проведено свыше 17 тысяч обследований, в 30% – выявление на ранней стадии. Это способствует повышению качества жизни населения, и это достижение науки, так как в странах Центральной Азии в данном направлении мы одни из первых, – объясняет Серик Нуркенов.

Кстати, наш собеседник – первый в стране медицинский физик, осуществивший диагностическое исследование с применением источников ионизирующего излучения с целью ранней диагнос­тики онкологических, кардио­логических и неврологических заболеваний. Работает это так: специальная установка – циклотрон – производит радионуклид – фтор-18, в лаборатории его соединяют с глюкозой, и получается радиофармпрепарат «фтордезоксиглюкоза» в виде жидкости. Его вводят в организм в расчете на массу человека. Раковые клетки потребляют в 18 раз больше глюкозы, чем обычные. Поэтому препарат, поступая в организм, определяет очаги раковых клеток и оседает в этой области. Таким образом «обманутые» клетки сами притягивают вещест­во. И поскольку препарат «живет» лишь 109 минут, в течение часа после введения проводится ПЭТ-КТ – полное сканирование тела человека, при котором гамма-частицы начинают распадаться и испускаться из организма.

Этот уникальный метод впервые стал применяться в Казахстане в 2010 году, обследование пациентов проводится на бесплатной основе (ГОБМП). Правда, пока в стране лишь 4 таких аппарата – 3 в Нур-Султане и один в Алматы. Ученый добавляет, что задача медицинских физиков – производить радиоактивное вещество, применять его, исследовать методом ПЭТ и проводить нужные расчеты по активности и дозе радиации.

После проекта «100 новых лиц Казахстана» Серика Нуркенова пригласили работать в недавно открывшийся Международный центр «зеленых» технологий и инвестиционных проектов, соз­данный по инициативе Первого Президента – Елбасы.

– Мне как физику эта область тоже интересна. Если мы сейчас серьезно займемся причинами, ухудшающими нашу экологию, то это в целом значительно снизит выбросы в атмосферу, улучшит нашу природу и здоровье людей, – размышляет Серик Нуркенов. – Как известно, такие сложные заболевания, как онкологические, зачастую вызваны плохой экологией, некачественными водой, воздухом. И ученые всего мира работают над тем, чтобы найти пути снижения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и тем самым улучшить качество жизни и экологию.

В центре занимаются коммерциализацией и внедрением «зеленых» технологий, позволяющих снизить выбросы в атмосферу, проводят изучение крупных и средних предприятий в Казах­стане, осуществляющих выбросы углекислого газа, оксида азота и прочих химических веществ или, наоборот, использующих «зеленые» технологии.

– Я занимаюсь разработкой концепции по использованию энергии атома в мирных целях. Это как диагностика, так и лечение радиоактивными вещест­вами. Данное направление сейчас активно развивается во всем мире, – отмечает Серик Нуркенов. – Мы набираем обороты, учимся, перенимаем опыт, много общаемся и сотрудничаем с зарубежными учеными. Убежден, у науки нет границ!