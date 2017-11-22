​Наука для аграриев

Казахстанская аграрная наука за последнее время достигла немало в растениеводстве и животноводстве. К примеру, если в 1991 году было районировано 12 сортов шести видов культур, то сегодня допущено к использованию около 160 сортов и гибридов казахстанской селекции, из них 39 сортов картофеля, 103 – овощебахчевых.

Как рассказал на пресс-конференции в СЦК председатель правления НАО «Национальный аграрный науч­но-образовательный центр» при МСХ Аскар Наметов, в решении задач современного растениеводства значительную роль играют селекция и ускоренное использование новых сортов и гибридов в производстве.

– В наших НИИ разработан ряд технологий с участием методов генетики, физиологии и биотехнологии. Например, сорт яровой мягкой пшеницы «Айна» Карабалыкской СХОС, предназначенный для возделывания в северных, более увлажненных регионах республики, – сказал он.

Еще одно направление работы отечественной аграрной науки связано с орошаемым земледелием. Казахским НИИ почвоведения и агрохимии разработан ряд технологий повышения плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных культур. Кроме того, ТОО «КазНИИПиВ» разработало технологию закладки интенсивных яблоневых садов с использованием сорто-подвойных комбинаций. Такие сады не требуют дополнительных установок шпалерных опор, что намного ускоряет окупаемость проекта.

Положительные тенденции отмечаются и в животноводстве, где селекционные достижения и инновационные изобретения широко применяются в племенных стадах и пользуются большим спросом.

– Для удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей научными организациями НАО «НАНОЦ» сформирована база из 82 наиболее конкурентоспособных на сегодня и востребованных разработок НИИ. Данные разработки наиболее подготовлены к коммерциализации и дальнейшему тиражированию, – сообщил Аскар Наметов.