Свежий выпуск
​Наука для аграриев
Гуляим Тулешева

Казахстанская аграрная наука за последнее время достигла немало в растениеводстве и животноводстве. К примеру, если в 1991 году было районировано 12 сортов шести видов культур, то сегодня допущено к использованию около 160 сортов и гибридов казахстанской селекции, из них 39 сортов картофеля, 103 – овощебахчевых.

Как рассказал на пресс-конференции в СЦК председатель правления НАО «Национальный аграрный науч­но-образовательный центр» при МСХ Аскар Наметов, в решении задач современного растениеводства значительную роль играют селекция и ускоренное использование новых сортов и гибридов в производстве.

– В наших НИИ разработан ряд технологий с участием методов генетики, физиологии и биотехнологии. Например, сорт яровой мягкой пшеницы «Айна» Карабалыкской СХОС, предназначенный для возделывания в северных, более увлажненных регионах республики, – сказал он.

Еще одно направление работы отечественной аграрной науки связано с орошаемым земледелием. Казахским НИИ почвоведения и агрохимии разработан ряд технологий повышения плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных культур. Кроме того, ТОО «КазНИИПиВ» разработало технологию закладки интенсивных яблоневых садов с использованием сорто-подвойных комбинаций. Такие сады не требуют дополнительных установок шпалерных опор, что намного ускоряет окупаемость проекта.

Положительные тенденции отмечаются и в животноводстве, где селекционные достижения и инновационные изобретения широко применяются в племенных стадах и пользуются большим спросом.

– Для удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей научными организациями НАО «НАНОЦ» сформирована база из 82 наиболее конкурентоспособных на сегодня и востребованных разработок НИИ. Данные разработки наиболее подготовлены к коммерциализации и дальнейшему тиражированию, – сообщил Аскар Наметов.

Популярное

Все
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Крупный град повредил автомобили на трассе Актау – Жанаозен (видео)
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Знают, кем станут в будущем. Более 60 особенных детей прошли обучение цифровым навыкам в онлайн-школе
Министр обороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Видео с "черной массой, сливаемой в Каспий", прокомментировали в Департаменте экологии
Полицейских избила группа мужчин в Жамбылской области
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 мая
Болат и его команда
Тело полицейского нашли в водоеме в Костанайской области
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Президент дает казахстанцам четкий сигнал, что времена изменились – Куришбаев
Арестован командир роты полка патрульной полиции в Шымкенте
18-летнюю павлодарку ударило током на крыше поезда, девушка в реанимации
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации

Читайте также

Свежий выпуск
«Чувство времени»: 20 лет спустя
Свежий выпуск
Лелик-космонавт
Свежий выпуск
Прогулка по Бельгии
Свежий выпуск
Улицам – достойные названия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]