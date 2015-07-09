Свежий выпуск Наука должна быть продуктивной Аманкелди САДАНОВ, генеральный директор РГП «Институт микробиологии и вирусологии», лауреат Государственной премии в области науки и техники РК, доктор биологических наук

Наука становится непосредственной производительной силой общества. Новые информационные технологии и средства вычислительной техники, достижения генной инженерии и биотехнологии обе­щают в очередной раз коренным образом изменить материальную цивилизацию, уклад нашей жизни. Эти задачи напрямую коррелируются и с программой «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ, которую обозначил на расширенном заседании Правительства Президент Н. Назарбаев. Поэтому развитие науки имеет первостепенное значение, и научные разработки должны стать основной движущей силой экономики страны.

В последние годы в Казахстане постоянно наращивается объем средств, выделяемых на научную деятельность. Так, в 2005 году было 21,5 млрд тенге, в 2010 году – 33,5 млрд тенге, а в 2014 году – 58,2 млрд тенге. То есть финансирование науки почти утроилось. Благодаря целевым средствам практически все НИИ и вузы получили современное приборное оснащение, ведется активная подготовка молодых кадров как в нашей стране, так и в ведущих зарубежных научных центрах. Работают специальные программы стажировок и обучения специалистов за рубежом. При этом государство и общество вправе ожидать от науки реальной отдачи, весомого вклада в укрепление экономического, технологического и социального благополучия страны.

Биологическая наука в Казахстане имеет давние и прочные корни. Ее история насчитывает более 80 лет, и достижения наших биологов известны в мире. Сейчас в Казахстане работают 13 научных организаций биологического профиля в составе Министерства образования и науки и 22 организации в составе Министерства сельского хозяйства, так или иначе имеющие отношение к биологическим наукам. Ученые-биологи также работают более чем в 20 вузах Казахстана. Это большая армия ученых, способных решать актуальные проблемы в области биологических исследований.

Исследования в области биологии (особенно их прикладная часть) давно стали в мире одной из основ современной научно-технологической революции. Так, основными производителями биопрепаратов преимущественно являются высокоразвитые страны: США, Канада, Япония и Европа. К сожалению, в нашей республике производство отечественных биопрепаратов развивается медленно, и мы все еще находимся в зависимости от импорта.

ВТО открывает еще шире двери для зарубежной продукции. Поэтому нам необходимо радикальное повышение результативности научных исследований. Низкий уровень доведения научных достижений до практики вызывает справедливую критику как со стороны общественности, так и руководителей государства, включая Президента. Особенно это касается научных разработок, реализуемых в рамках программно-целевого финансирования. Эти программы, как правило, прикладные, а потому должны заканчиваться обязательным внедрением результатов научных разработок в практику.

Например, наши уважаемые коллеги в некоторых научных учреждениях десятки лет занимаются исследованиями в области создания новых сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к засухе, засолению и болезням. Возникает вопрос: где эти сорта и виды? Каков их удельный вес в общем производстве отечественной продукции? Особое место среди научных изысканий занимает защита растений от вредителей и болезней. Например, бактериальный ожог плодовых культур – опасное инфекционное заболевание, наносящее огромный экономический ущерб. Если проблема бактериального ожога не будет решена в ближайшее время на юге Казахстана, то такие плодовые деревья, как яблоня, груша, абрикос, рябина, и тем более наша гордость – алматинский апорт, исчезнут. А Казахстан заполонит импорт непортящихся яблок, обработанных химикатами неизвестного происхождения. В связи с этим все большую актуальность в борьбе с вредителями и болезнями приобретают биологические препараты. Однако отечественные биопрепараты пока не разработаны. И эта задача при вступлении в ВТО особенно остро стоит прежде всего перед теми научными организациями, основной функцией которых является разработка и внедрение средств защиты растений от вредителей и болезней, оздоровления сельхозугодий и плодовых насаждений.

Еще пример. В 1993 году Указом Президента № 1090 был создан Национальный центр биотехнологии (НЦБ) в Степногорске. Центр призван обеспечить внедрение научных разработок в области биотехнологии и способствовать их коммерциализации. Но пока результатов этой работы не видно. За прошедшие 20 с лишним лет на научные программы НЦБ было потрачено несколько миллиардов тенге. Но достигнуты ли цели, которые ставились при его создании? Где новые отечественные разработки, внедренные при содействии НЦБ? Где производятся новые отечественные биопрепараты, созданные в рамках этих программ?

В последние годы при переходе на грантовую и программно-целевую системы финансирования многие НИИ и вузы стали гнаться за количеством поданных заявок на конкурс, не обращая должного внимания на качество проектов. В результате на рассмотрение Комитета науки МОН РК представлялись, а порой и рекомендовались к финансированию малозначимые проекты и программы, не дающие существенной практической отдачи. При этом интересы государства отодвигались на второй план.

К сожалению, конкурсная система финансирования и работа в рыночных условиях привели к тому, что не все НИИ оказались способны выигрывать достаточное количество средств для обеспечения стабильной работой. Некоторые из них попали в сложное финансовое положение, утратили научную базу и растеряли квалифицированные кадры. Одной из серьезных проблем является дублирование научных исследований разными организациями. Вошла в практику подача одних и тех же проектов на конкурсы, финансируемые из различных источников. Имеются случаи повторной подачи на конкурс проектов и программ, которые уже ранее были профинансированы из средств госбюджета. Проблемой является отсутствие достаточного контроля при подготовке заявок на конкурс целевых программ. Заявки зачастую подавались от организаций, не имеющих квалифицированных специалистов, современного оборудования и приборного оснащения для проведения научных исследований. Считаю, что на рассмотрение администрации финансирующих органов должны представляться крупные программы, направленные на решение наиболее острых, значительных проблем нашего общества, дающие конкретную практическую отдачу.

В Казахстане сейчас действует двухступенчатая система конкурсного отбора проектов и программ для финансирования. На первом этапе заявки анализируются привлеченными экспертами (преимущественно зарубежными учеными) в рамках государственной научно-технической экспертизы (ГНТЭ). На втором этапе заявки и результаты ГНТЭ рассматриваются на заседаниях национальных научных советов, где и принимается окончательное решение о финансировании. В целом эта схема работает. Повысилась прозрачность рассмотрения, стало больше объективности при принятии окончательного решения. Однако есть и проблемы.

Во-первых, на конкурсы поступает очень большой объем материалов. Так, при проведении последнего конкурса на грантовое финансирование на 2015–2017 годы на экспертизу поступило более 5 000 заявок. Учитывая, что каждый проект рассматривается тремя экспертами, а экспертиза платная, то этот этап требует больших финансовых затрат. Во-вторых, не проводится контроль поступивших заявок на предмет дублирования с текущими или ранее выполненными исследованиями, не осуществляется проверка на плагиат. В-третьих, зарубежные эксперты не всегда правильно оценивают реальную ситуацию и реальные потребности Казахстана. Это порой приводит к перекосу в экспертных оценках. Высокие баллы иногда получают малозначимые для республики проекты, а действительно актуальные остаются за бортом. Это следует учесть в будущем и по крайней мере одного эксперта нужно назначать из числа казахстанских ученых.

Представляется целесообразным создать при Комитете науки МОН РК специальную комиссию из числа авторитетных ученых, которая будет осуществлять первичный анализ поступивших на конкурс материалов по отраслям. Необходимо проводить комплексный анализ научных исследований на предмет дублирования, и при его выявлении объединять сходные направления работ. Возможно объединение сходных по направлениям научных учреждений. Необходимо повысить уровень сотрудничества НИИ с вузами при подготовке кадров. Например, предусмотреть открытие на базе НИИ кафедр или факультетов послевузовского образования с последующей защитой диссертаций на их базе. Также необходимо радикально повысить требования к результативности научных исследований, должен быть четко виден результат. Для фундаментальных исследований это – публикации в высокорейтинговых зарубежных журналах, патенты, монографии и научные открытия. Для прикладных исследований – готовые технологии, новые препараты, новые сорта и т. д. Прикладные исследования должны начинаться с лабораторных изысканий и заканчиваться внедрением в производство.

Необходимо разграничение схемы финансирования фундаментальных и прикладных исследований. Фундаментальные исследования целесообразно поддерживать в рамках грантового финансирования и выделять на них до 30% от общего объема средств на науку. Прикладные исследования финансировать только через целевые программы, заказываемые государством. На эти программы необходимо выделять до 70% от общего финансирования на науку. Целевые программы должны быть направлены на решение наиболее актуальных и важных для государства проблем, являться комплексными и обязательно предусматривать внедрение результатов исследований.

Уже в названии программы должна быть не только «разработка», но и четко указываться «организация производства», «внедрение технологии». Заканчиваться целевые программы должны внедрением разработок в практику. Можно поставить условие, что в случае невыполнения этого требования организация-исполнитель возвращает государству 20–30% потраченных средств. Это заставит руководителей организаций и программ более ответственно относиться к участию в выполнении целевых программ и внедрению их результатов в соответствующие отрасли экономики.



