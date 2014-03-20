Наука – двигатель инноваций

В ходе встречи обсуждались вопросы развития университета в системе высшего образования страны и повышения его конкурентоспособности.

Президент отметил, что КазНУ является одним из крупнейших учебных заведений республики, а его выпускники работают во всех секторах экономики.

– Сегодня требования к студентам высших учебных заведений стали еще выше. Университет, которому в этом году исполняется 80 лет, должен стать примером в подготовке высококвалифицированных кадров, постоянно усиливая свою конкурентоспособность. Только в этом случае статус учебного заведения будет расти, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Г. Мутанов рассказал о текущей деятельности вуза и основных задачах по вхождению в число 200 лучших университетов мира.

Ректор также отметил, что перед КазНУ стоит задача превращения в субъект инновационной экономики, основанной на знаниях. В этом контексте университет намерен стать примером в решении научно-технологических задач, повышении качества образования и конкурентоспособности учебных заведений страны, сообщила пресс-служба Президента.

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА