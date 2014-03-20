Наука – двигатель инноваций

Технологии
686

23 В ходе встречи обсуждались вопросы развития университета в системе высшего образования страны и повышения его конкурентоспособности.

Президент отметил, что КазНУ является одним из крупнейших учебных заведений республики, а его выпускники работают во всех секторах экономики.

– Сегодня требования к студентам высших учебных заведений стали еще выше. Университет, которому в этом году исполняется 80 лет, должен стать примером в подготовке высококвалифицированных кадров, постоянно усиливая свою конкурентоспособность. Только в этом случае статус учебного заведения будет расти, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Г. Мутанов рассказал о текущей деятельности вуза и основных задачах по вхождению в число 200 лучших университетов мира.

Ректор также отметил, что перед КазНУ стоит задача превращения в субъект инновационной экономики, основанной на знаниях. В этом контексте университет намерен стать примером в решении научно-технологических задач, повышении качества образования и конкурентоспособности учебных заведений страны, сообщила пресс-служба Президента. 

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

Популярное

Все
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Кинотеатр на колесах
Молочные реки – костанайские берега
Со школы – на больничную койку
...А дома – лучше
А про надбавку позабыли
Путь, не усыпанный лепестками роз
Жить надо по средствам
Не ошибиться с прогнозом
Верните кодексу профессионализм!
Есть бизнес-идея и желание трудиться, но нет стартового капитала?
Водонапорные башни обмерзают в Северо-Казахстанской области
Нельзя снижать темпы
Сдерживать тарифы или развиваться?
Публичная порка
ЦИК Азербайджана объявил победителя президентских выборов
Первому министру обороны посвящается
Нужна прозрачная ценовая политика
Этот прекрасный мир
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
«Здесь живу, работаю, говорю»
Путеводная звезда
На месте раскопок на территории АО «Майкаинзолото» образовалась воронка
Живодер расправился с щенками в Усть-Каменогорске
На месте обвала возросла угроза для жизни спасателей
Флорида отправит Нацгвардию в Техас на границу с Мексикой
Мужчина сгорел вместе с автомобилем в Павлодарской области
Состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в квалификации Кубка Дэвиса
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Казахстан должен стать местом притяжения «цифровых кочевник…
Новые беспилотники протестировали в армии Казахстана
День рождения у ChatGPT: трудный год для художников, креати…
Смаилов призвал страны ЕЭАС совместно проводить исследовани…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]