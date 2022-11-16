Наука эффективности

Казахстан продолжает оставаться в перечне стран с наиболее энергоемкой экономикой

Принятые в текущем году законодательные поправки позволят повысить эффективность системы энергосбережения и создадут условия для дальнейшего снижения энергоемкости ВВП Казахстана.

Сделано немало

Энергосбережение и повышение энергоэффективности важны как в достижении целей Парижского соглашения, так и в обеспечении энергетической безопасности страны. Поэтому государству и всем нам необходимо предпринимать соответствующие действия.

Несмотря на то что эти вопросы остаются приоритетными в мировой повестке, за последние пять лет среднемировая энергоемкость снизилась лишь на 1,3%. Это почти в два раза меньше показателя, достигнутого с 2011 по 2016 год, – 2,3%.

Казахстан ставит амбициозные задачи по модернизации экономики и повышению энергоэффективности. Концепцией по переходу к «зеленой экономике» определены цели по снижению энергоемкости валового внут­реннего продукта в два раза к 2050 году (от уровня 2008-го).

Уже проделан огромный объем работы, которая дала ощутимый результат. Сформированы основные инструменты регулирования, налажено международное сотрудничество, принят комплекс мер по развитию энергосервисных услуг.

Как сообщил в ходе IV Международного форума по энергосбережению, прошедшего в Астане на прошлой неделе, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, благодаря активной приверженности политике энергосбережения достигнуто снижение энергоемкости ВВП на 38% от уровня 2008 года.

– Начало этой деятельности было заложено в 2012 году с принятием принципиально нового Закона РК «Об энерго­сбережении и повышении энергоэффективности», где особая роль отведена технологической модернизации промышленности. Закрепив законодательные основы энергетической политики, создав действенные инструменты в виде Государственного энергетического реестра, республика смогла в два раза снизить энергоемкость промышленного сектора. Такие результаты были получены за счет проведения энергоаудитов и выполнения пятилетних планов энергосбережения. С 2012 года осуществлено 1 800 энергоаудитов, по итогам которых проведены мероприя­тия по энергоэффективности на сумму 323 миллиарда тенге, что помогло нам сэкономить 82 миллиарда тенге в год, – констатировал вице-министр.

Для снижения энергопотреб­ления в бюджетном секторе по аналогии со стандартами европейских стран были введены требования, касающиеся энергоэффективности зданий, технологий, оборудования, предусмотрены стимулирующие меры, в том числе финансовые, для развития механизмов энергосервисных контрактов и государственно-частного партнерства. По принципу ЭСКО и ГЧП проведена модернизация 52 объектов на сумму 55,2 млрд тенге, которая позволила экономить 1,8 млрд тенге ежегодно.

По данным Международного энергетического агентства, внедрение странами стандартов энергоэффективности для наиболее распространенных электрических приборов позволяет более чем вдвое сократить среднее потребление электроэнергии, что очень актуально в нынешнее время. В США, например, введение стандартов по энергоэффективности и программ маркировки позволили снизить общее потребление электроэнергии примерно на 15%, сэкономив потребителям около 320 долларов на годовом счете.

– Для того чтобы стимулировать внедрение энергоэффективного оборудования, в этом году в рамках изменений и дополнений в Закон РК «Об энергосбережении» нами по опыту Нидерландов введен механизм «энергоэффективных» государственных закупок. Наряду с данным механизмом усовершенствована система государственного конт­роля, энергоаудита, усилено регулирование в бюджетном секторе. Мы расширили понятие субъекта Государственного энергетического реестра, в соответствии с чем обеспечен полный охват организаций бюджетного сектора и мониторинг их энергопотреб­ления. Это дает возможность проанализировать энергопотреб­ление с целью его снижения, – сообщил на панельной сессии форума Марат Карабаев.

Экономить

должны все

Энергоемкость ВВП – один из важных показателей оценки эффективности экономики. За шесть лет, с 2014 по 2020 год, по информации Института развития электроэнергетики и энергосбережения, республике удалось снизить этот показатель на 11%. Причем изменение было обусловлено главным образом реальным повышением энергоэффективности в разных секторах экономики.

Секторы имели различные тенденции. В промышленности, как уже было сказано, потребление энергии за этот период снизилось на 47%. В сфере добычи неф­ти, газа и угля удалось снизить энергоемкость на 26%. Однако в коммерческом и государственном секторах ситуация, увы, пока не изменилась. В электроэнергетике и теплоснабжении цифры даже немного увеличились, а в транспортном секторе выросли прилично – на 47%.

Специалисты констатируют: даже с учетом достигнутого Казахстан все еще входит в перечень стран с наиболее энергоемкой экономикой. Энергоемкость ВВП нашей страны в три раза превышает показатель стран ОЭСР, в два раза – Канады и в полтора раза – Китая.

– Одним из ключевых инструментов реализации политики энергосбережения и повышения энергоэффективности является созданный в 2013 году по опыту Японии Государственный энергетический реестр – ГЭР. С 2013-го рамках ГЭР обеспечен мониторинг более 80 тысяч организаций и предприятий республики. На сегодняшний день субъектами ГЭР являются более 20 тысяч организаций и предприятий. В связи с ростом потребления энергетических ресурсов бюджетными зданиями, оплачиваемых за счет налогоплательщиков, то есть нас с вами, проведена работа по изменению действующего законодательства, исключающая порог для бюджетного сектора. Таким образом, с 2023 года количество субъектов ГЭР увеличится до 40 тысяч, – рассказал на форуме председатель правления АО «Институт развития электро­энергетики и энергосбережения» Бауржан Смагулов.

Государственный энергетический реестр – полностью автоматизированная система данных, другими словами BIG DATA с 10-летней ретроспективой. На проведение энергосберегающих мероприятий субъекты ГЭР инвестировали более 350 млрд тенге и получили экономию в размере 88 млрд.

С момента принятия закона основной акцент государственной политики энергосбережения был направлен на работу с самыми крупными потребителями энергоресурсов. Согласно поручению Главы государства, а также в соответствии с новыми поправками в законодательство были установлены требования по энергоэффективности к наиболее энергоемким предприя­тиям (топ-100) с закреплением конкретных показателей по снижению показателей. Иными словами, именно флагманы промышленности первыми должны внедрять наукоемкие сберегающие технологии.

Помимо этого нововведения, закон обязывает местные исполнительные органы принимать и реализовывать соответствующие дорожные карты сроком на три года. На предприятиях должны появиться специалисты – энергоменеджеры. Внедряется экспресс- и целевой энергоаудит.

Отдельный блок поправок касается внедрения нормативов энергопотребления для бюджетных организаций и мониторинг их соблюдения.

– Нашим институтом изучено и проанализировано до 16 тысяч зданий бюджетного сектора, входящих в Государственный энергетический реестр. Выявлено, что более 60% из них соответствуют самому низкому классу энергоэффективности – классу Е. Они потребляют на 50% больше энергетических ресурсов, – сообщил Бауржан Смагулов.

По его словам, общее потребление бюджетными организациями составляет 5,2 млн Гкал и более 2 млн МВт⁄ч. Всего в этих зданиях установлено 2,2 млн точек освещения, и лишь половина из них – светодиодные. Общий потенциал энергосбережения бюджетного сектора достигает 3 млрд тенге в год по теплу или 1,5 млрд тенге в год по светодиодам. То есть только на бюджетниках можно прилично экономить!

В Казахстане есть немало производств, выпускающих и поставляющих энергосберегающее оборудование – светодиодные лампы, автоматизированные тепловые пункты, специальные покрытия для зданий и сооружений и многое другое. Представители некоторых из них присутствовали на форуме. И руководитель Института развития электро­энергетики и энергосбережения призвал их скооперироваться с акиматами и общими усилиями добиться снижения потребления энергии бюджетным сектором.

Заграница нам поможет

Значительный вклад в развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в Казахстане по-прежнему вносят международные организации.

По информации МИИР РК, на сегодня завершено два проекта – с Программой развития ООН (Продвижение энергоэффективного освещения) и Всемирным банком (Повышение энергоэффективности в Казахстане) на сумму 25 млн долларов.

На стадии реализации находятся три проекта ПРООН на сумму 17,7 млн долларов, это «Устойчивые города для низкоуглеродного развития», «Создание условий для привлечения инвесторов в энергоэффективность в Казахстане» и «Стандарты, сертификация и маркировка энергоэффективности электрических бытовых приборов и оборудования в Казахстане».

Также будут запущены проекты при поддержке Европейского союза и правительства Германии, ориентированные на такие энергоемкие зоны, как секторы зданий и транспорта.

Уже десять лет успешно осуществляются проекты совместно с Немецким энергетическим агентством DENA. Им оказано содействие в разработке Комп­лексного плана повышения энергоэффективности РК на 2012–2015 годы, проанализировано законодательство в этой области, разработана модель энергосервисного рынка, проведены энергоаудиты на промышленных предприятиях страны.

Кроме того, DENA совместно с немецкими предприятиями неоднократно организовывало программы подготовки и повышения квалификации казахстанских специалистов. Развитие сотрудничества привело к подписанию в июле 2015 года Меморандума о стратегическом партнерстве в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в рамках инициативы «100 шагов».

Управляющий директор DENA Кристина Хаверкамп, принявшая участие в форуме по видеоконференцсвязи, подтвердила желание немецкой стороны продолжить участие в реализации Концепции энергоэффективности в Казахстане.

– Ограниченность энергетических ресурсов стала очевидной во многих частях мира, заставляя сообщество сокращать энергопотребление. Поэтому повышение энергоэффективности имеет особое значение. Мы открыты для творческого конструктивного парт­нерства в энергетическом секторе в интересах нашего общего устойчивого будущего, – заявила она.

А республике есть чему по­учиться у Германии. Всем известна бережливость и сознательность граждан ФРГ. В этом году здесь ожидают принятия нового закона об энергоэффективности, где будут прописаны требования к образцовому функ­ционированию государственного сектора и обязательства для промышленности по внедрению еще более строгих мер. Готовится программа по защите климата, которая должна вступить в силу к концу 2023-го. При этом потреб­ление первичной энергии страна намерена сократить вдвое по сравнению с 2008-м – к 2050 году.

Руководитель отдела промышленности, мобильности и энергоэффективности DENA Карстен Линдлофф объяснил быструю окупаемость принимаемых Германией мер по повышению энергоэффективности высокими ценами на энергию. Рыночно ориентированный подход вкупе с законодательными требования­ми приносит большой успех. За последние 20 лет ФРГ удалось добиться существенного энергосбережения.

Каждое новое здание строится или старое модернизируется с применением наилучших энергосберегающих технологий. Ведется торговля квотами на эмиссию в атмосферу парниковых газов. И высокая цена этой эмиссии вынуждает предприятия повышать свою энергоэффективность.

Также в Германии есть обязательства по проведению энергоаудитов на крупных предприятиях и по использованию потенциала технологического или отработанного тепла. Еще один успешный инструмент – сети энергоэффективности, их, по словам Карстена Линдлоффа, в Германии свыше трехсот. Это когда несколько компаний объединяются в единую сеть и обеспечивают достижение отраслевых целей по энерго­эффективности.

Инструментов энергоэффективности много. В каких-то направлениях Казахстану еще предстоит продвижение. Некоторые, как энергоаудит и энерго­менеджмент, внедрены и у нас в республике.

Сегодня тысяча казахстанских предприятий обязана пройти энергоаудит. Разделены правила проведения соответствующих процессов для зданий, строений и сооружений и энергоаудита промышленных предприятий.

Эксперт Казахстанской ассоциации энергоаудиторов Евгений Кравцов высказал мнение о том, что имеющиеся у нас в стране правила – уже большое достижение в том плане, что во главу энергоаудита ставится не само его проведение, а именно мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережение.

Кроме того, благодаря поправкам появился экспресс-энергоаудит и целевой аудит – конкретное обследование каких-то систем.

В ходе сессии «Промышленная энергоэффективность как незаменимая основа устойчивого производства» менеджеры по энергоэффективности отечественных флагманов – «КазМунайГаз», ERG, КПО – отчитались, что делается этими компаниях для повышения энергоэффективности.

Промышленность – основной потребитель с точки зрения конечного энергопотребления. И то, что в ней достигнуто 47-процент­ное снижение энергоемкости за шесть лет, – значимый результат ежедневного кропотливого труда по осуществлению энергоэффективных мероприятий. Хочется верить, что таких же показателей в ближайшем будущем удастся достичь и в других секторах экономики.