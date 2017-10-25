​Наука и бизнес в одном тандеме

Ученые и бизнесмены, от которых зависят рождение идеи и воплощение ее в жизнь, депутаты Парламента, принимающие и совершенствующие законы, касающиеся развития науки и технологий, зарубежные гости, готовые делиться опытом поддержки инноваций, обсудили в Астане один из главных приоритетов, обозначенных Президентом страны, – переход на наукоемкую экономику, выстраивание процесса коммерциализации научных разработок.

Прошло всего два года с принятия нового Закона «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», и за это время Фондом науки проведено два конкурса на грантовое финансирование проектов коммерциализации, поступило 839 заявок и поддержано около 100 проектов. Результат для старта неплохой, но есть над чем задуматься.

– В Казахстане сегодня, несмотря на динамичные изменения, не самый высокий уровень инноваций, научных публикаций и работы с бизнесом в сравнении с мировыми лидерами, – заметил в выступлении вице-министр образования и науки Асланбек Амрин. – Уважаемые ученые, мы топчемся на месте во многих областях. Мы забыли, что такое научный прорыв! При этом даже то, чем мы занимаемся, закрыто для общественности! Надо признаться, что об этом мы пишем только в отчетах и не рассказываем обществу, СМИ. Все это уже приводит к снижению общего бюджетирования научных разработок и недоверию к нам со стороны как населения, так и государства.

Чтобы успеть за трендами в науке и быть готовыми к изменениям, МОН РК, по словам Асланбека Амрина, проводит поэтапные изменения в научной отрасли. За короткий срок сокращена бюрократия в отчетах на 65%, автоматизирована подача заявок, сделаны более открытыми национальные научные советы (ННС), Казахстан вступил в профильный комитет ОЭСР по науке и новым технологиям, запущен механизм софинансирования, то есть крупный бизнес начал инвес­тировать в науку – за 14 месяцев работы по проектам на гранты Всемирного банка со стороны бизнеса привлечено более 4,5 млрд тенге для реализации научных проектов.

– У Казахстана огромный научный потенциал, – считает председатель совета директоров Elsevier (глобальное научное издательство) Йонгсук Чи. – И свидетельство тому – первый саммит ОИС по науке и технологиям, который утвердил роль вашей страны в качестве регионального лидера исламского мира. ЭКСПО-2017 привлекла сотни тысяч иностранных посетителей посмотреть, как Казахстан ведет развитие устойчивой энергетики не только на национальном, но и на глобальном уровне.

Но чтобы раскрыть потенциал, нужно меняться самим и менять среду вокруг науки. МОН РК планирует в 2018 году открыть центры обслуживания науки, где можно получить доступ к международным базам, где окажут профессиональное консультирование и маркетинговую поддержку, подскажут, где искать актуальные области для исследований. Полную прозрачность и открытость данных призван обеспечить новый ресурс Комитета науки (описания проектов, промежуточные результаты, контакты руководителей и бюджеты).

Национальный центр государственной научно-технической экспертизы (НЦГНТЭ) уже открыл доступ к фонду отчетов о НИОКР с 1994 по 2016 год по всем отрас­лям науки – 35 293 единицы, к фонду диссертаций, защищенных в рес­публике с 1992 по 2016 год, – 25 715 единиц. Подписанное в рамках форума Национальное лицензионное соглашение с Elsevier дает свободный доступ казах­станским ученым к базе Scopus и Sciencedirect. Достигнуто соглашение о бесплатном открытии с ноября текущего года доступа к самой большой в мире полнотекстовой базе протоколов научных исследований (SpringerProtocols), включающей около 50 000 протоколов.

Для того чтобы поменяться, нашим ученым, как это видят в МОН РК, предстоит овладеть английским языком, потому как грядет поэтапный переход на этот язык прикладных научных исследований, принять тотальную цифровизацию науки, принцип свободы ученых и международную интеграцию – со следующего года мы начнем входить в такие проекты, как CERN, NSF, NASA, ESF, для того, чтобы наши ученые могли заниматься своими исследованиями за рубежом и затем привозить их результаты в Казахстан. Будут точечно поддерживаться целевые направления – генетика, цифровые технологии, проекты сельского хозяйства, междисциплинарные исследования (нано-био-когно-инфо), биотехнологии, педагогика и так далее. И не менее важное – сохранится софинансирование с участием бизнеса.

Последний тезис – о софинансировании – очень важен, потому был обсужден в числе актуальных воп­росов коммерциализации. Раньше научная сфера, как справедливо заметил председатель правления АО «Фонд науки» Ануарбек Султангазин, всегда финансировалась из госбюджета, теперь же, когда мы встаем на путь коммерциализации, важно понять, сколько должно финансировать государство, а сколько предприниматели.

Как утверждает основатель и генеральный директор технологического инкубатора L.N.Innovative Technologies Клара Орен, даже в такой технологически развитой стране, как Израиль, государство через инкубаторы и другие программы помогает компаниям, внедряющим изобретения, подрасти, прекрасно понимая, что инвесторы начинают вкладывать деньги только на продвинутых стадиях. На первом этапе государство финансирует на 85%, зато потом спустя годы на каждый вложенный государством доллар приходится тысяча долларов частных денег. И это серьезный показатель.

В числе злободневных проблем – бюрократические проволочки. И депутат Сената Парламента Бакыт­жан Жумагулов, и председатель Комитета агропромышленного комплекса НПП «Атамекен» Иван Сауэр сошлись во мнении, что сбор бумаг на участие в конкурсе проектов коммерциализации требует много времени и средств, а предпринимателей, решивших взять на вооружение научные разработки, пугают объемная отчетность, тотальный контроль. Проекты рассчитаны на 3 года, но у бизнеса, говорит аграрий, свои сроки и программы реализации, потому и начинаются нарушения, неосвоение средств, их возврат. Кроме того, вложения в технологии за 3 года не окупаются, а ведь налог на прибыль возникает сразу, НДС – тоже. Эти и другие вопросы взяли себе на заметку депутаты Парламента – сенатор Серик Бектурганов, мажилисмен Бакытжан Абдраим.

Но как бы то ни было, есть примеры успешного сотрудничества науки и бизнеса, в чем участники форума убедились, осмотрев выс­тавку проектов коммерциализации. Что самое интересное: были представлены проекты, направленные на развитие агропромышленного сектора, фармацевтичес­кой, химической, строительной отраслей, а не нефтянки и горнодобывающей промышленности, как обычно было.

Казахский национальный аграрный университет совместно с ТОО «Күн-Нұры» внедряет ресурсосберегающие научно обоснованные технологии для переработки верблюжьего мяса в готовые к употреблению мясные и мясо-рас­тительные консервы в инновационной упаковке. Предприятие по производству консервов запустят в 2018 году, высококачественным продуктом уже заинтересовалось Министерство обороны, разработчики планируют организовать рекламную кампанию в сети супермаркетов.

В ТОО «Агрофирма «Родина» на условиях софинансирования совместно с Назарбаев Университетом реализуют проект по выпуску синбиотического напитка «НӘР». Внедрение в производство этого синбиотика – продукта для качественного долголетия – давно ожидаемое событие в стенах National Laboratory Astana Назарбаев Университета, чьи исследователи и разработали эту пробиотическую закваску. «НӘР» рекомендуется в качестве вспомогательной терапии при сахарном диабете, артериальной гипертензии, избыточном весе и онкозаболеваниях. Пробную партию уже выпустили, а с первого декабря планируют запустить серийное производство. Для этого площадь существующего молокозавода увеличили на 30%, а также обучили и продолжают обучать специалистов.

В стенах Национального центра биотехнологии, а конкретно в лаборатории Genesis.KZ, родился проект «Генотипирование и подтверждение породы сельскохозяйственных животных методом анализа коротких тандемных повторов (STR)». Лаборатория будет работать с фермерами, крестьянскими хозяйствами животноводческого направления, которые планируют получить государственные субсидии. В стране действуют порядка четырех лабораторий, но для больших объемов государство вынуж­дено обращаться за рубеж, что в два-три раза дороже. Техническая оснащенность этой лаборатории позволит создать полный цикл производства всех реагентов, что в последующем повлияет на снижение себестоимости анализов.

Иначе говоря, задел есть, и нужно идти вперед, решая попутно возникающие проблемы.