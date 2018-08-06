​Наука из прошлого

Мероприятие, проходившее в столичном Доме дружбы, стало первым звеном в цепочке подобных событий, приуроченных к очередной годовщине Закона «О медиации». Поговорить о значимости этого явления и его нынешнем состоянии собрались члены советов общественного согласия и матерей, научно-экс­пертной группы Ассамблеи народа Казахстана города Астаны, представители этнокультурных объединений, а также НПО, и, конечно же, профессиональные и общественные медиаторы.

Как сказал директор КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Астаны доктор философских наук Досмухамет Нур-Ахмет, медиация – это то, благодаря чему в степи всегда были внутренняя стабильность и согласие, когда каждую проблему бии – люди с непоколебимым авторитетом – обстоятельно рассматривали, обсуждали и находили такое решение, которое сполна удовлетворяло обе стороны.

И на сегодня такой подход – медиативный – очень важен. В нашей стране медиация как инс­титут зародилась 7 лет назад, с принятием очень значимого для общественности закона. Кстати сказать, в ближайшее время в него будут внесены кое-какие корректировки: пришло время ввести в него понятие «общественная медиация», потому что именно она стала играть значительную роль.

Как отмечали участники форума, акцент должен быть сделан и на активной пропаганде медиации. Популяризировать ее поможет свое­образный «агитпоезд» – мобильные группы медиаторов, которые будут оказывать услуги не только в кабинетах, но и выезжая непосредственно «в народ» в течение всего года. Таким образом будет гораздо проще донести до людей, что медиация – порой единст­венно верный способ безболезненно урегулировать ситуацию.

Как пояснила Талшын Италие­ва, ведущий эксперт сектора медиации и международного сотрудничества республиканского государст­венного учреждения «Қоғамдық келісім» при Президенте Респуб­лики Казахстан, на сегодня по стране 16 кабинетов медиации, и это только при их организации. При этом более 800 кабинетов открыто в районах и сельских округах. Кроме того, в реестре состоят более 3 тыс. общественных медиаторов, то есть специалистов, работающих исключительно на безвозмездной основе.

Если исходить из статистики, то рост обращений к медиаторам налицо: если в 2016 году к примирителям обратились около 7 тыс. граждан, то в текущем году количество соглашений, которые, предположительно, заключат через медиаторов, будет как минимум в 2 раза больше.

Стоит отметить, что если раньше к помощи медиаторов прибегали в основном с целью уладить внутрисемейные конфликты или выяснить по-доброму отношения с соседями, то сейчас специалис­ты имеют полномочия заключать медиативные соглашения и по уголовным делам, правда, пока лишь легкой или средней степени тяжести.