​Наука из прошлого

Свежий выпуск
387
Елена Левкович

Мероприятие, проходившее в столичном Доме дружбы, стало первым звеном в цепочке подобных событий, приуроченных к очередной годовщине Закона «О медиации». Поговорить о значимости этого явления и его нынешнем состоянии собрались члены советов общественного согласия и матерей, научно-экс­пертной группы Ассамблеи народа Казахстана города Астаны, представители этнокультурных объединений, а также НПО, и, конечно же, профессиональные и общественные медиаторы.

Как сказал директор КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Астаны доктор философских наук Досмухамет Нур-Ахмет, медиация – это то, благодаря чему в степи всегда были внутренняя стабильность и согласие, когда каждую проблему бии – люди с непоколебимым авторитетом – обстоятельно рассматривали, обсуждали и находили такое решение, которое сполна удовлетворяло обе стороны.

И на сегодня такой подход – медиативный – очень важен. В нашей стране медиация как инс­титут зародилась 7 лет назад, с принятием очень значимого для общественности закона. Кстати сказать, в ближайшее время в него будут внесены кое-какие корректировки: пришло время ввести в него понятие «общественная медиация», потому что именно она стала играть значительную роль.

Как отмечали участники форума, акцент должен быть сделан и на активной пропаганде медиации. Популяризировать ее поможет свое­образный «агитпоезд» – мобильные группы медиаторов, которые будут оказывать услуги не только в кабинетах, но и выезжая непосредственно «в народ» в течение всего года. Таким образом будет гораздо проще донести до людей, что медиация – порой единст­венно верный способ безболезненно урегулировать ситуацию.

Как пояснила Талшын Италие­ва, ведущий эксперт сектора медиации и международного сотрудничества республиканского государст­венного учреждения «Қоғамдық келісім» при Президенте Респуб­лики Казахстан, на сегодня по стране 16 кабинетов медиации, и это только при их организации. При этом более 800 кабинетов открыто в районах и сельских округах. Кроме того, в реестре состоят более 3 тыс. общественных медиаторов, то есть специалистов, работающих исключительно на безвозмездной основе.

Если исходить из статистики, то рост обращений к медиаторам налицо: если в 2016 году к примирителям обратились около 7 тыс. граждан, то в текущем году количество соглашений, которые, предположительно, заключат через медиаторов, будет как минимум в 2 раза больше.

Стоит отметить, что если раньше к помощи медиаторов прибегали в основном с целью уладить внутрисемейные конфликты или выяснить по-доброму отношения с соседями, то сейчас специалис­ты имеют полномочия заключать медиативные соглашения и по уголовным делам, правда, пока лишь легкой или средней степени тяжести. 

Популярное

Все
Строить себе дом заставлял начальник подчиненных в Кызылординской области
Майор полиции поставил на поток сбор денег с нарушителей административного законодательства
Вот уже несколько дней вся страна переживает трагедию, развернувшуюся в области Абай. Огонь не намерен отступать, борьбу с ним продолжают вести пожарные расчеты, военные и добровольцы
Полицейские Северо-Казахстанской области обнаружили мясо марала в багажнике остановленного ими автомобиля
Миллиарды тенге за последнее десятилетие направлялись на приведение в порядок водохозяйственных объектов юга республики, но вода так и не доходит до землепользователей
Во избежание повторения трагедии, случившейся в области Абай, решением местных органов власти введен запрет на пребывание физических лиц и автомобилей в лесах других регионов страны в период высокой пожарной опасности
Точка роста – нефтехимия
Лучше переоценить, чем недооценить ситуацию…
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 13 июня 2023 года № 19-НП
Решение принимает специалист
«Я ехал к Вам…»
Сменился аким Бородулихинского района, где неделю бушует пожар
На воде и по суше
Назначен новый аким города Курчатов
Победили вопреки
Дело "Mudarabah Capital": прокурор снял часть обвинений с вайнеров Туребаева и Шерниязова
Более 3 500 тонн воды сбросили военные летчики на горящий лес в Абайской области
Ногаев провел экстренное совещание по пожару на скважине в Мангистау
Группу вымогателей задержали в Бурабае
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Сотни крестьянских хозяйств в двух районах области Жетысу рискуют остаться без полива из-за плачевного состояния водных сооружений
Об успехах и способах решения в Кызылординской области проблем рассказал на брифинге в СЦК аким региона Нурлыбек Налибаев
Лошади Пржевальского, многие местные старожилы считают их куланами, переедут из Европы на родину – в казахстанские национальные парки и природные резерваты
Высокая миссия зергера
Летный состав воинской части 55652 выполняет задачи по охране воздушных рубежей нашей родины
Перекрытие улиц и перебои с водой: в акимате Астаны сделали заявление
Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Сочи
Когда решится вопрос с водой в Астане, сообщил Касымбек
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Четыре энергоблока аварийно отключились на электростанции в Аксу
Газ взорвался в летнем кафе в Астане
Двое астанчан находятся в тяжелом состоянии после отравления сероводородом в колодце
Аким области Улытау объявил выговор своему заместителю и главе Жезказгана за проблемы в сфере ЖКХ
Игравшего в прятки ребенка всю ночь искали в Акмолинской области
Самолет FlyArystan вернулся в аэропорт из-за потерявшего сознание пассажира
Вернувшийся в город своего рождения конкурс молодых исполнителей «Жас қанат-2023» представил 20 сильных голосов страны
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Дело о спецЦОНах передано в суд
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу

Читайте также

Решение принимает специалист
Недельный срок на проверки
В помощь семьям погибших
Единство и согласие

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]