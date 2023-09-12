Наука как образ жизни

Как отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук в июне 2022 года, развитие науки, техники и инноваций является одним из ключевых направлений повышения конкурентоспособности страны. В Казахстане принята Концепция развития науки до 2026 года, внесены изменения в Закон «О науке». В качестве одного из приоритетов глава государства обозначил укрепление университетской науки.

В Евразийском национальном университете, получившем в сентябре 2022 года статус исследовательского, придается большое внимание развитию науки.

Трансформации вуза предшествовала целенаправленная и последовательная работа по наращиванию научного потенциала университета. Особый упор сделан на усиление прикладных научных исследований и поставлены задачи по повышению качества подготовки кадров, укреплению взаимодействия науки, производства и бизнеса.

В 2020 году ЕНУ инициировал пилотный проект и в рамках него введена новая должность «преподаватель-исследователь» для развития университетской науки. Стать преподавателем-исследователем можно, пройдя конкурсный отбор. Если в 2020 году в университете их было 13, то сейчас в ЕНУ работает более 20 преподавателя-исследователя, которые занимаются научными разработками и исследованиями.

В их числе - преподаватель-исследователь кафедры химии факультета естественных наук ЕНУ Руслан Сафаров. Молодой ученый занимается в трех направлениях исследований, каждое из которых представляет большой интерес: геохимия, переработка отходов и изучение марганцевых руд.

Нейронные сети - на стыке химии, геологии, IT

Первое направление молодого исследователя - это геохимия. Ученый с коллегами исследует распространение загрязнителей, главным образом, тяжелых металловв почвах жилых территорий города, а также в промзонах.

Также исследуются составы и распределение элементов непосредственно в промышленных отходах, которые в огромных количествах накоплены на территориях индустриальных объектов Казахстана.

Было проведено исследование, как влияет загрязнение, как тяжелые металлы перемещаются, накапливаются в почве, как происходит пространственное распределение накоплений.

«В геохимических исследованиях мы начали применять нейронные сети. То есть такое совмещение наук на стыке химии, геологии, IT дает новые интересные результаты, позволяет найти закономерности, неочевидные при обычном рассмотрении объектов. Я сам увлекаюсь программированием, созданием информационных систем, поэтому осваиваю направление применения компьютерных моделей, таких, как нейронные сети и другие технологии машинного обучения в области геохимии и мониторинга объектов окружающей среды. Это направление помогает расширить спектр исследований. В целом переход в должность «преподавателя-исследователя» позволяет раскрыть свой творческий научный потенциал и повысить эффективность исследовательской деятельности», - подчеркнул ученый ЕНУ.

В этом году ученый ЕНУ выиграл грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы. Он представил проект - «Мониторинг и картографирование экологического состояния воздушной среды г. Павлодар с применением методов машинного обучения». Финансирование позволит ученому воплотить в жизнь свою научную разработку по данной теме.

«Сейчас в рамках нового проекта мы перекладываем ранее полученный опыт применения методов машинного обучения в изучении пространственного распределения на новый немаловажный объект окружающей среды – атмосферу. В соответствии с рекомендациями ВОЗ наиболее влиятельными загрязнителями являются пылевидные твердые частицы (PM2.5, PM 10), монооксид углерода, озон, диоксид азота, диоксид серы. Особенно важны эти исследования в регионах с развитой индустриальной средой», - рассказал кандидат химических наук Р. Сафаров.

Катализатор из промышленных отходов

Поскольку учёными ведется изучение воздействия предприятий, то следующим вопросом стало изучение самих отходов.

«Как известно, у нас в Казахстане развиты предприятия металлургической и перерабатывающей отраслей, деятельность которых приводит к накоплению огромного количества отходов, хранящихся на золошламонакопителях, в отвалах, и они практически не утилизируются. Мы начали изучать составы этих отходов. И цель этих исследований заключается не в том, чтобы демонстрировать проблемы, как отходы загрязняют природу, а в том, что необходимо более глубоко извлекать полезные вещества из этих отходов, поскольку после металлургической переработки в этих отвалах содержится огромное количество таких металлов, как железо, хром, марганец, которые могут быть использованы. Их можно, с одной стороны, извлекать, хотя это достаточно дорогой процесс. С другой стороны, эти отходы можно использовать напрямую, либо после соответствующей обработки. Наиболее распространенный способ переработки этих отходов, который предлагается во всем мире, это использовать их для получения строительных материалов. Это цемент, асфальт, бетон и тому подобное. Но мы считаем, что использование этих отходов просто для того, чтобы закатать в асфальт, фактически равносильно тому, чтобы закопать деньги в землю», - говорит ученый-химик ЕНУ.

В ходе проекта были исследованы три техногенных объекта – золошламонакопитель Аксуского ферросплавного завода, 3 шламонакопителя Павлодарского алюминиевого завода, 3 отвала Хромтау-Донского горно-обогатительного комплекса севернее г. Хромтау. Ученые изучали экологический и экономический потенциал этих отходов, вследствие чего выявили, что два техногенных объекта по уровню содержания тяжелых металлов представляют собой «зоны экологического бедствия».

«С одной стороны, это естественно, ведь эти территории были специально отведены для предприятия и их отчуждение предполагается планом производства. Однако с экономической точки зрения эти отходы содержат такое количество ценных компонентов, что их можно рассматривать как вторичные месторождения. Мы рассчитали приблизительное содержание в этих отходах металлов, торгующихся на международных рынках, и, взяв в расчет стоимость этих металлов за тонну, получили первичные значения экономического потенциала. То есть провели прямую конвертацию массы ценных компонентов в их стоимость, не учитывая затрат на их извлечение и переработку. Так вот расчетная ориентировочная стоимость каждого из этих объектов составляет десятки миллиардов долларов США. Даже с учетом значительных затрат на извлечение и переработку, очевиден огромный финансовый потенциал этих отвалов», - пояснил Руслан Сафаров.

В то же время, изучая эти отходы, в частности, отходы производства ферросплавов, учеными были выявлены особенности строения поверхности, состава и структуры материалов, получаемых после соответствующей обработки золошлама. Выяснилось, что отходы ферросплавного производства содержат каталитически активные металлы - марганец, железо и хром, которые находятся на поверхности в дисперсном состоянии. Эти особенности структуры и состава соответствуют качествам, требуемым для катализаторов, применяемых в различных процессах переработки нефтепродуктов.

«Мы провели исследования каталитической активности материалов, полученных в результате переработки отходов и получили интересные результаты, что полученные нами образцы проявляют каталитическую активность в реакциях окисления, каталитического крекинга и гидрокрекинга. Поэтому в данный момент мы планируем продолжить наши работы по переработке отходов металлургического производства с получением катализаторов для нефтехимической отрасли. Таким образом, мы предлагаем более эффективный путь утилизации отходов в сравнении с применением их в производстве строительных материалов. Иными словами, загрязнитель мы превращаем в технологичный продукт - катализатор, который сам по себе имеет повышенную стоимость, далее этот продукт используется для повышения эффективности других процессов нефтехимического производства. За счет такой связки достигается повышенная экономическая эффективность утилизации отходов, в том числе, возможно, сделать шаг в сторону безотходного металлургического производства», - рассказал молодой ученый.

Бизнес на марганцевой руде

Третье направление исследований имеет интересную историю. К ученым обратились представители бизнеса, занимающиеся продажей химреактивов, в том числе и красителя - тримарганцатетраоксида на территории Казахстана и стран СНГ, который используется для получения так называемого колорированного шоколадного кирпича. Поскольку есть спрос на этот краситель, а, в свою очередь, Казахстан обладает значительными запасами марганцевых руд, то у представителей бизнеса возник вопрос: почему бы в Казахстане не разработать свой способ получения этого красителя из наших марганцевых руд? Дело в том, что тримарганцатетраоксид, химреактив, который используют, в частности, в качестве красителя, производят в Южной Корее, ЮАР и Франции (это основные поставщики).

Для получения этого красителя была использована руда месторождений Богач и Жаксы. Ученые-химики приступили к научному исследованию в этом направлении, вследствие чего им удалось разработать технологию получения такого красителя. Небольшое количество образца полученного ими красителя было передано на кирпичный завод в г. Кокшетау, где подтвердили достаточно хорошие качества полученного продукта. Бизнес-партнеры выступили в качестве инвесторов проекта и внесли софинансирование для реализации проекта.

«Реализуя малый грант на 12 месяцев, нами были получены достаточные научные результаты, а также запатентован метод получения продукта, что позволило подать заявку на продолжение проекта на стадии коммерциализации. В дальнейшем при условии получения гранта на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности проект будет коммерциализирован, а патент будет передан по лицензионному соглашению инвесторам. На сегодняшний день нашими работами заинтересовались представители Хромтауского кирпичного завода корпорации ERG. Директор завода выразил заинтересованность в развитии исследования и подтвердил, что, действительно, имеется высокий спрос на этот марганцевый краситель», - рассказал Р.Сафаров.

Сейчас, по словам ученого ЕНУ, после перехода на исследовательскую деятельность, снизилась академическая нагрузка, появилось больше времени для работы над проектами. Преподаватель-исследователь с докторантами планирует активизировать экспериментальные работы по получению катализаторов. Исследователями найдены точки роста для коллаборации с ведущими университетами Великобритании University of Warwick, Cambridge University (Cavendish Laboratory).