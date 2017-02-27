Наука обеспечит прорыв Статьи 736 Раушан Шулембаева, Алматы

По данным международной сельскохозяйственной организации ФАО, в нормальных условиях 80% урожайности формируется за счет плодородия и лишь 20% зависят от других факторов. Поэтому очень важно уделять огромное внимание воспроизводству плодородия земель и финансировать научные исследования по эффективному использованию удобрений и средств химизации.



Для достижения этих целей в рамках Государственной программы развития АПК на 2017–2021 годы господдержка увеличится в 7,5 раза. Генеральный директор Казахского научно-исследовательского института почвоведения и агрохимии им. У. Успанова, академик АСХН, почетный член НАН РК Абдулла Сапаров считает эту поддержку весьма своевременной. По его словам, в Казахстане по всем типам почв наблюдается снижение не только эффективного, но и потенциального плодородия до 20,5%, площади сильнозасоленных земель увеличились до 37%. Наибольшая доля малопродуктивных аридных земель с низким плодородием находится в Алматинской, Атырауской и Южно-Казахстанской областях. И если не проводить с сельхозпроизводителями работу по повышению культуры земледелия и восстановлению плодородия, то к 2025 году мы можем потерять до 50% сельхозугодий из-за деградации и эрозии почвы. Что же можно сделать в этой сфере?



– С целью повышения плодородия почв ученые нашего института разработали ряд инновационных технологий, которые уже прошли производственные испытания, – отмечает Абдулла Сапарович.



Как рассказал академик, это препараты-адаптогены (39 модификаций), новые биоорганические и биоминеральные удобрения, био­препараты, малообъемные наноагромелиоративные приемы для продуктивности пашни. Их уникальное действие основано на управлении плодородием и использовании энергии почвенных микроорганизмов.



В течение последних десяти лет казахстанская технология апробировалась на площади более 3 млн гектаров и показала высокую эффективность в разных почвенно-климатических условиях при возделывании различных сельхозкультур. Новые биопрепараты успешно прошли испытания не только в Казах­стане, но и в России, Узбекистане, Туркменистане, и их начали широко внедрять в производство.



Новые методы, как пояснил академик Абдулла Сапаров, позволяют обеспечивать накопление в почве дополнительно до 20 т/га минерального питания и органических веществ в год. Новые биопрепараты повышают коэффициент полезного действия азотных удобрений до 30% и снижают до 25% негативное воздействие пестицидов, обеспечивая доход на богарных землях от вложенного 1 тенге до 20 тенге, а в условиях полива – до 30–50 тенге.



И что особенно важно, инновации способствуют восстановлению почвенного плодородия даже на засоленных и деградированных землях. Увеличивают урожайность, например, зерновых в условиях засухи на 20–80%, овощебахчевых культур при снижении нормы минерального питания и поливной воды – от 30 до 100%!



– По заданию Минсельхоза еще в 2015 году мы провели испытания наших биопрепаратов на хлопчатнике в условиях Арысь-Туркестанского и Голодностепского массивов орошения ЮКО, – продолжил Абдулла Сапарович.– Арысь-Туркестанский массив орошения отличается химизмом засоления по сравнению с другими землями. Тем не менее даже в таких сложных условиях при применении нашего микробиоудобрения МЭРС марки Б урожайность хлопка-сырца в ТОО «Хлопковая компания» повысилась на площади 36 гектаров в 2 раза: с 11 до 22 ц/га.



Испытания на полях крестьянских хозяйств «Осербай», «Аман», СПК «Симай» и «Сарсенбай» Мактааральского района также подтвердили этот результат: удалось поднять урожайность хлопка-сырца до 27 ц/га. Хотя традиционно с гектара собирали 14 центнеров. При совместном использовании инсектицида и препарата МЭРС марки Б урожайность в итоге достигала 41–70 ц/га. А на посевах крестьянского хозяйства «Аман» на площади 10 га урожайность и вовсе составила 81,4 ц/га хлопка-сырца.



Проводились также эксперименты с малообъемными препаратами-адаптогенами и жидким удобрением Гуми-К. На сильнозасоленных и деградированных землях они также продемонстрировали высокий эффект в производстве зерновых, зернобобовых, овощных и плодово-ягодных культур.



Повышение эффективности сельхозпроизводства с использованием инновационных малозатратных технологий целенаправленного регулирования плодородия почв закладывает основу продовольственной безопасности страны, уверен Абдулла Сапаров. Фермеры сами могут выбирать для своего производства ту или иную технологию. За институтом остается авторский надзор, консультации и помощь при внедрении инноваций.



Ученые аграрного сектора, предложив новые биопрепараты, продолжают разработки влаго-, энерго- и ресурсосберегающих технологий. А значит, список отечественных инноваций может дополниться новыми изобретениями для получения высоких урожаев в экстремальных почвенно-климатических условиях, которые характерны для многих областей Казахстана.

