Свежий выпуск Наука: ориентир на практику Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Во встрече приняли участие министр образования и науки Аслан Саринжипов, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК Ахан Бижанов, председатель управляющего комитета Регио­нального хаба в сфере госслужбы Алихан Байменов, руководители вузов, НИИ, ведущие отечественные и зарубежные ученые.

Президент КазНАЕН доктор экономических наук Нуртай Абыкаев подчеркнул, что План нации по реализации институциональных реформ содержит 100 шагов, половина из которых относится к индустриализации и экономическому росту. В связи с этим нужно активно создавать умный симбиоз науки, образования, практической экономики и политики.

– Отдельным пунктом мы выделили обсуждение работ по тиражированию опыта Назарбаев Университета и созданию первого Казахского национального исследовательского технического университета – КазНИТУ, – сказал Нуртай Абыкаев.

Аслан Саринжипов сообщил, что проведено несколько конкурсов на грантовое финансирование, в результате профинансировано более 2 тыс. научных проектов. По его словам, уже реализуются свыше 100 научно-технических программ.

– Позитивные преобразования активизировали научный процесс, наблюдается тенденция к росту числа научных сотрудников с 15 тысяч до 26 тысяч, – продолжил министр. – Отмечу также рост активности ученых в конкурсах. Например, в 2014-м поступило более 5 тысяч научных заявок, что в 2 раза больше, чем в предыдущем году.

Наблюдается рост международных публикаций ученых в рейтинговых журналах – в 3 раза больше по сравнению с начальным периодом в 2011 году, или 2 800 работ. В итоге получено свыше 1,5 тыс. патентов, что ознаменовало успешный итог первого этапа в формировании научного потенциала.

На втором этапе ставится задача интеграции науки и образования. И далее, в рамках Плана нации «100 конкретных шагов», – выйти на активное внедрение научных разработок в производство. Для этого создан КазНИТУ, объединивший в себе институты холдинга «Парасат». Это стало началом развития двух инновационных кластеров как основы формирования наукоемкой экономики: в Алматы – ПИТ-Алатау и кластера Astana Business Campus на базе Назарбаев­ Университета. Необходимо также, по словам А. Саринжипова, создать систему коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. А здесь уже требуется отдельный закон о коммерциализации. По поручению Главы государства его необходимо внести на рассмотрение в Парламент и до конца нынешнего года принять.

Сенатор Бижанов в свою очередь сообщил, что госфинансирование науки неуклонно увеличивается. Например, за последние 5 лет оно выросло в 2,5 раза и достигло в 2015-м 49 млрд тенге.

– В 2014 году Казахстан в рейтинге по глобальному индексу инноваций занял 79-е место, улучшив позицию на 5 пунктов по сравнению с предыдущим периодом, – сообщил сенатор. – Однако долю расходов на науку надо увеличивать.

Говоря о финансировании, А. Бижанов обратил внимание, что в Казахстане 80% средств идут на фундаментальную науку. Хотя мировая практика показывает, что 60% направляются на опытно-конструкторские разработки и лишь 40% – на фундаментальные. Поэтому при разработке соответствующих проектов надо продумать, как уменьшить такой перекос, сказал он.

Ученые КазНАЕН также обсудили институциональные реформы по формированию профессио­нального государственного аппарата. Алихан Байменов в своем выступлении подчеркнул, что во всем мире растет понимание важности того, что наряду с «невидимой рукой» рынка увеличивается значение, условно говоря, качества «видимой руки» государства в обеспечении устойчивого роста благосостояния народа.

– Закономерно, что первой из пяти институциональных реформ Глава государства определил задачу формирования современного, профессионального и автономного государственного аппарата, – считает А. Байменов.

Прозвучала также информация о деятельности вузов и научных организаций по инновационному развитию Алматы, включая создание и развитие некоммерческого акционерного общества «КазНИТУ­ им. К. Сатпаева».

В итоге общее собрание приняло решение одобрить работы по инновационному развитию и созданию первого в стране КазНИТУ, а также поддержать работы академиков КазНАЕН, представленных на соискание Государственной премии в области науки и техники им. Аль-Фараби. Академия в этот же день провела выставку научных достижений и прорывных проектов, рекомендованных к внедрению.



