Свежий выпуск
Наука: ориентир на практику
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Во встрече приняли участие министр образования и науки Аслан Саринжипов, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК Ахан Бижанов, председатель управляющего комитета Регио­нального хаба в сфере госслужбы Алихан Байменов, руководители вузов, НИИ, ведущие отечественные и зарубежные ученые.
Президент КазНАЕН доктор экономических наук Нуртай Абыкаев подчеркнул, что План нации по реализации институциональных реформ содержит 100 шагов, половина из которых относится к индустриализации и экономическому росту. В связи с этим нужно активно создавать умный симбиоз науки, образования, практической экономики и политики.
– Отдельным пунктом мы выделили обсуждение работ по тиражированию опыта Назарбаев Университета и созданию первого Казахского национального исследовательского технического университета – КазНИТУ, – сказал Нуртай Абыкаев.
Аслан Саринжипов сообщил, что проведено несколько конкурсов на грантовое финансирование, в результате профинансировано более 2 тыс. научных проектов. По его словам, уже реализуются свыше 100 научно-технических программ.
– Позитивные преобразования активизировали научный процесс, наблюдается тенденция к росту числа научных сотрудников с 15 тысяч до 26 тысяч, – продолжил министр. – Отмечу также рост активности ученых в конкурсах. Например, в 2014-м поступило более 5 тысяч научных заявок, что в 2 раза больше, чем в предыдущем году.
Наблюдается рост международных публикаций ученых в рейтинговых журналах – в 3 раза больше по сравнению с начальным периодом в 2011 году, или 2 800 работ. В итоге получено свыше 1,5 тыс. патентов, что ознаменовало успешный итог первого этапа в формировании научного потенциала.
На втором этапе ставится задача интеграции науки и образования. И далее, в рамках Плана нации «100 конкретных шагов», – выйти на активное внедрение научных разработок в производство. Для этого создан КазНИТУ, объединивший в себе институты холдинга «Парасат». Это стало началом развития двух инновационных кластеров как основы формирования наукоемкой экономики: в Алматы – ПИТ-Алатау и кластера Astana Business Campus на базе Назарбаев­ Университета. Необходимо также, по словам А. Саринжипова, создать систему коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. А здесь уже требуется отдельный закон о коммерциализации. По поручению Главы государства его необходимо внести на рассмотрение в Парламент и до конца нынешнего года принять.
Сенатор Бижанов в свою очередь сообщил, что госфинансирование науки неуклонно увеличивается. Например, за последние 5 лет оно выросло в 2,5 раза и достигло в 2015-м 49 млрд тенге.
– В 2014 году Казахстан в рейтинге по глобальному индексу инноваций занял 79-е место, улучшив позицию на 5 пунктов по сравнению с предыдущим периодом, – сообщил сенатор. – Однако долю расходов на науку надо увеличивать.
Говоря о финансировании, А. Бижанов обратил внимание, что в Казахстане 80% средств идут на фундаментальную науку. Хотя мировая практика показывает, что 60% направляются на опытно-конструкторские разработки и лишь 40% – на фундаментальные. Поэтому при разработке соответствующих проектов надо продумать, как уменьшить такой перекос, сказал он.
Ученые КазНАЕН также обсудили институциональные реформы по формированию профессио­нального государственного аппарата. Алихан Байменов в своем выступлении подчеркнул, что во всем мире растет понимание важности того, что наряду с «невидимой рукой» рынка увеличивается значение, условно говоря, качества «видимой руки» государства в обеспечении устойчивого роста благосостояния народа.
– Закономерно, что первой из пяти институциональных реформ Глава государства определил задачу формирования современного, профессионального и автономного государственного аппарата, – считает А. Байменов.
Прозвучала также информация о деятельности вузов и научных организаций по инновационному развитию Алматы, включая создание и развитие некоммерческого акционерного общества «КазНИТУ­ им. К. Сатпаева».
В итоге общее собрание приняло решение одобрить работы по инновационному развитию и созданию первого в стране КазНИТУ, а также поддержать работы академиков КазНАЕН, представленных на соискание Государственной премии в области науки и техники им. Аль-Фараби. Академия в этот же день провела выставку научных достижений и прорывных проектов, рекомендованных к внедрению.

Популярное

Все
К чему приводит вольный выпас сайги в Западно-Казахстанской области
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Как ужиться в доме с пятью малышами
Тепло Севера
У великого народа – великая мечта
Двое в одной лодке
Рынок труда восстанавливается
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Референдум-2022: не оставаться в стороне
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Свежий выпуск
По существу
Свежий выпуск
По заслугам – награды
Свежий выпуск
Cтена скорби
Свежий выпуск
Сквозь струны столетий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]