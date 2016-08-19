​Наука подтверждается практикой

Выступая с Посланием, на этом вопросе вновь заострил внимание Глава государства. Президент поручил повысить инновационный потенциал казахстанской экономики, заложить основы для построения экономики будущего. И государство делает в этом направлении значительные шаги.

Выделены значительные финансы как на модернизацию инфраструктуры и приборного парка, так и проведение научных исследований. Были созданы и специализированные структуры для коммерциализации научных разработок: Нацио­нальное агентство по технологическому развитию (НАТР), Фонд науки, офисы по коммерциализации и трансферту технологий различной ведомственной принадлежности при министерствах. Недавно был принят Закон РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», предусмат­ривающий ряд механизмов, обеспечивающих внедрение результатов научной и научно-технической деятельности ученых.

Но, несмотря на эти шаги и значительные финансовые вливания государства, экономически ощутимого результата пока не получено. Казахстанский рынок практически по всем видам наукоемкой продукции и услуг занят зарубежными компаниями, а доля отечественной продукции крайне мала. Это создает тотальную зависимость страны от импорта и представляет угрозу для ее национальной безопасности. Вступление Казахстана в ЕАЭС и ВТО предоставляет еще более широкие возможности для поступления на наш рынок импортной продукции, что создает мощную конкуренцию отечественным производителям.

Глава государства и общество резонно ставят воп­рос: может ли наука Казахстана быть конкурентоспособной и вносить достойный вклад в экономику страны? Почему на рынке практически нет отечес­твенной наукоемкой продукции? В чем причина неэффективности инфраструктурных организаций по коммерциализации науки? Так, АО «НАТР» в качестве результатов деятельности приводит данные по количеству выданных грантов и профинансированных проектов: «…за 2003–2014 гг. было выдано 227 инновационных грантов на сумму 10 млрд тенге». Есть ли доходность от профинансированных проектов? Каков объем возврата денег государству в виде реальной продукции или услуг? Ведь именно по ним можно судить о результативности данной работы.

При этом сами офисы по коммерциализации существуют за счет бюджетных средств. Может быть, их деятельность должна финансироваться за счет доходов от внедренных научных разработок? Это повысило бы их заинтересованность в реальном продвижении на рынок казахстанской научной продукции. Наблюдается тенденция к дублированию функций различных структур, занимающихся коммерциализацией и трансфертом технологий, нет четкой межведомственной координации этой работы. Возможно, целесообразно создание единого координирующего органа, который исключит дублирование в этой сфере и распыление госсредств?

Назрела необходимость для радикального изменения ситуации в сфере коммерциализации научных разработок и выработки четких механизмов, позволяющих не только создавать конкурентоспособную продукцию, но и прод­вигать ее на отечественный и зарубежный рынки. И здесь можно было бы предложить несколько принципиальных подходов в этой области.

Первостепенное внимание нужно уделить определению приоритетных направлений исследований с их максимальной конкретизацией и четко прописанными конечными результатами. Именно этот этап будет определять успешность и результативность дальнейшей работы по коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. В настоящее время это одно из слабых мест сущес­твующего механизма формирования госзаказа, фактически превратившегося в сбор разрозненных проектных предложений под слишком общие и нечеткие приоритетные направления. Как следствие, под эти направления на конкурс подаются самые разноплановые проекты, с весьма неопределенными ожидаемыми результатами, которые вряд ли скоро будут востребованы реальным сектором экономики.

Важно, чтобы при формировании приоритетных тематик велась скоординированная работа уполномоченного органа в области науки с отраслевыми министерствами и конечными потребителями. Необходима детализация задач и целевых индикаторов, которые должны быть достигнуты в ходе реализации научных программ и проектов. Сейчас, например, указывается: биологические средства защиты растений и удобрения, кормовые добавки для животноводства, биопрепараты для повышения плодородия почвы и т. д.

Перечень подобных приоритетов может ежегодно дополняться и корректироваться. Но именно на таких направлениях, имеющих большое практическое значение, и должен быть сфокусирован госзаказ при отборе перспективных тематик. Также важен активный диалог между наукой и практикой. Необходимо разработать детальные «дорожные карты», с учетом пот­ребностей заинтересованных министерств, ведомств, национальных компаний и бизнеса с последующей пошаговой реализацией.

Необходимо кардинально изменить систему отбора и государственного финансирования научных проектов и программ. Целесообразно разделить их на три категории: фундаментальные исследования, выполняемые в виде грантов, предоставляемых на передовые перспективные научные разработки; прикладные исследования, выполняемые посредством целевых программ, сформированных с привлечением конечного потребителя. Целевые программы должны быть направлены на решение актуальных задач. И уже в их названиях должно быть указано конкретное направление: создание препарата, сорта, породы, разработка технологии и организация производства… На эти программы необходимо выделять до 70% от общего финансирования на науку.

А третья категория – проекты по коммерциализации технологий, в результате которых будут созданы конкретные продукты или технологии.

Эти три категории исследований должны финансироваться в рамках госзаказа с проведением конкурсных процедур. Однако в настоящее время подавляющее большинство предложений на финансирование поступает «снизу» от самих разработчиков. При этом, как правило, предлагаются не те проекты и программы, в которых остро нуждается государство, а те которые могут быть выполнены. В результате на рассмотрение ежегодно поступают сотни совершенно разных по уровню проработки и актуальности предложений, большая часть из которых представляет интерес только для самих разработчиков. Это должно быть прекращено! Государство само должно формировать госзаказ на выполнение важных работ, и именно в рамках такого госзаказа должны объявляться конкурсы на финансирование.

Очень важно, чтобы к конкурсу допускались только те организации, которые обладают достаточной материальной базой, необходимым кадровым потенциалом. И главное – имеют опыт работы в рамках нап­равлений госзаказа. Это отсечет участие в конкурсах разного рода однодневных ТОО или научных организаций, давно растерявших свои кадры и материальную базу. А также предотвратит неэффективное использование государственных средств.

Особо следует сказать о научных исследованиях в сферах, не имеющих непосредственный выход в производство, но обладающих большой социальной значимостью. Например в области гуманитарных наук. Здесь зачастую нет непосредственного применения результатов научных исследований в производственной деятельности. Однако чрезвычайно велика социальная роль подобных работ. Возможно, для таких направлений целесообразно формировать отдельный госзаказ по наиболее важным проблемам и привлекать ученых или коллективы по прямым договорам без общих конкурсных процедур.

Также считаю, что должна быть усилена работа по развитию государственно-частного партнерства. Проекты или программы, претендующие на финансирование по линии коммерциализации, должны включать бизнес-партнеров, которые обязаны вносить не менее 20% финансовых средств, преду­смотренных на реализацию программы или проекта, что предусмотрено Комитетом науки МОН РК при объявлении будущих конкурсов. Это требование заметно повысит ответственность научных организаций за качество предлагаемых для коммерциализации научных разработок.

В качестве примера могу привести разработки нашего института в области агробиотехнологий и экологии. Нами проделана большая предварительная работа по маркетинговому исследованию рынка. В институте создан отдел внед­рения научных разработок, основными задачами которого является выяснение насущных потребностей казахстанских производителей и работа с конкретными хозяйствами или компаниями. Так, были выявлены потребности наших фермерских хозяйств в микробных препаратах для повышения плодородия поч­вы, увеличения всхожести семян, борьбы с заболеваниями растений, консервирования растительных кормов для сельскохозяйственных животных. По этим направлениям проведена работа с конкретными потребителями, осуществлены испытания препаратов. Как результат – наши препараты сейчас охотно покупаются фермерскими хозяйствами, а агропромышленные компании готовы стать нашими бизнес-партнерами в реализации крупных инновационных программ.

Необходимо поощрять научные организации в создании своего, пусть и небольшого производства собственной наукоемкой продукции. Это позволит ученым осуществить реальную проверку своих технологий и препаратов, даст возможность продвигать свою продукцию на рынок и зарабатывать.

И, конечно же, необходимо повысить заинтересованность казахстанского бизнеса во внедрении отечественных разработок и услуг. Этому могло бы способствовать использование гибкой налоговой политики и применения льготного налогообложения для компаний, которые реально участвуют в освоении отечественных разработок и готовы вносить часть своих средств на цели коммерциализации наукоемкой продукции. Следует повысить и ответственность получателей госсредств на проведение прикладных научных исследований и коммерциализацию результатов разработок. В частности, можно предусмотреть штрафные санкции или неустойку в виде возврата 20–30% полученных средств в доход государства в случае невыполнения взятых на себя обязательств по внедрению или коммерциализации продукции.

Наука подтверждается практикой. Именно на практической стороне вопроса сейчас и должны быть сконцентрированы основные усилия казахстанского научного сообщества.