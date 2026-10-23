Наука, востребованная на практике

Он родился 28 мая 1951 года в селе Талап Жанакорганского района Кызылординской области. Там же в 1968-м окончил среднюю школу. А в ­1969-м поступил на биологический факультет Кызылординского педагогического института им. Н. В. Гоголя. С 1974 по 1979 год работал учителем биологии и химии в средней школе № 209 села Тогускен.

В 1979-м Аманкелди Курбанович поступил в аспирантуру Казахского научно-исследовательского института земледелия Восточного отделения ­ВАСХНИЛ им. В. Р. Вильямса. После ее окончания в 1982 году он был направлен в Институт микробиологии и вирусологии АН КазССР на должность младшего научного сотрудника. Его первым наставником в науке был академик Альфарид Низамович Илялетдинов. Под его руководством А. К. Саданов занялся решением вопросов повышения плодородия засоленных почв Южного Прибалхашья путем активации микробиологичес­ких процессов, используя для этого органические мелиоранты. В 1984-м успешно защитил кандидатскую диссертацию на эту тему.

В Институте микробиологии и вирусологии работал до 1994 года. Здесь он развил нап­равление почвенной микробиологии в Казахстане, и в этот же период произошло его становление как ведущего ученого в данной области. У Аманкелди Курбановича появляются первые аспиранты, в том числе иностранные. Значительный вклад в его становление внесло обучение в докторантуре на кафедре биологии почв Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 1988–1990-е годы.

Труды в области почвенной мик­робиологии легли в основу его докторской диссертации «Био­логическая активность почв под рисом в связи с оптимизацией их плодородия». В рамках этой работы сформировалось новое для Казахстана научное направление – почвенная биотехнология, основанная на регулировании микробиологического синтеза и разрушения гумусовых веществ, периодически затопляемых почв, занятых под культуру риса.

В 1994–1995 годах он профессор кафедры экологии и биологии почв КазСХИ, а с 1995-го – заведующий этой кафедрой. В 1996-м на базе КазСХИ был образован Казахский национальный аграрный университет, а кафедра экологии стала одной из системообразующих единиц этого университета. В 1996 году по инициативе профессора впервые в Казахстане была открыта специальность «агроэкология». Аманкелди Курбанович с коллегами провели огромную работу по ее обоснованию и паспортизации, адаптации учебных программ и процессов к этой дисциплине.

Большой вклад он внес также в открытие в 1998 году первого в Казахстане Диссертационного совета по защитам кандидатских, а позже и докторских диссертаций, по специальности «экология». Он же был назначен его председателем. Позже при кафедре экологии была организована аналитическая лаборатория Министерства экологии и природных ресурсов РК по мониторингу загрязнения природной среды, научным руководителем которой был также А. К. Саданов.

В 2002 году Аманкелди Саданов назначен заместителем генерального директора по научной работе РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» (НЦБ) в г. Астане. Для усиления его кадрового состава он привлек большую группу алматинских ученых-биологов. В том же году по инициативе профессора при НЦБ была соз­дана лаборатория экологической биотехнологии, научным руководителем которой его назначили по совместительству.

В качестве заместителя генерального директора центра биотехнологии профессор проявил себя не только как ученый и организатор научных изысканий, но и как общественный деятель, претворяющий в жизнь политику государства в области науки. Так, будучи в научной командировке в США, он активно участвовал в переговорах с американскими учеными – специалистами из Агентства по охране окружающей среды об организации Международной лаборатории мониторинга в г. Степногорске, научным руководителем которой позже он был назначен.

В 2004 году постановлением Правительства для оперативного управления научными организациями биологического профиля республики, качественного и своевременного выполнения научно-исследовательских работ в Алматы создается РГП «Центр биологических исследований» Министерства образования и науки, генеральным директором которого стал А. К. Саданов. Здесь под руководством академика были инициированы и реализованы семь крупных комплексных целевых научных и научно-технических программ в области биологических наук, которые объединили усилия почвоведов, ботаников, зоологов, молекулярных биологов, генетиков, микробиологов, вирусологов, экологов и физиологов. Для усиления научного руководства исследований был образован научно-технический совет центра, в состав которого вошли ведущие ученые-биологи республики. Его председателем также был избран А. К. Саданов.

За время существования Цент­ра биологических исследований все научно-исследовательские институты, входящие в его сос­тав, из убыточных предприятий превратились в прибыльные, претворяя в жизнь основной принцип современной науки о практической реализации результатов фундаментальных исследований.

Благодаря усилиям Аманкелди Курбановича принят закон, в соответствии с которым ботанические сады страны признаны особо охраняемыми природными территориями. В 2009 году в целях выполнения прикладных научных исследований по очистке нефтезагрязненных территорий Атырауской области по инициативе и при непосредственном участии ученого при Центре био­логических исследований был создан филиал «Экологичес­кая биотехнология» в г. Атырау.

В связи с постановлением Правительства о реорганизации Центра биологических исследований КН МОН РК с декабря 2010 года А. К. Саданов назначен генеральным директором РГП «Институт микробиологии и вирусологии» КН МОН РК. В дальнейшем учреждение преобразовано в ТОО «Научно-производственный центр мик­робиологии и вирусологии». Большое внимание профессор теперь уделяет научным исследованиям по созданию новых микробных биопрепаратов для использования в сельском хозяйстве, в частности, для улучшения плодородия почв и увеличения производства сельскохозяйственной продукции.

Одна из наиболее значимых проблем органического земледелия – обогащение почвы чис­тым биологическим азотом для снижения пресса химикатов и увеличения плодородия почв. Биологический азот в почве накапливается благодаря азотфиксирующим бактериям. В связи с этим крупным достижением Аманкелди Саданова было разработано и внедрено в практику биоудобрение «Ризовит-АКС». Это высокоэффективный биологический препарат для повышения урожайности кормобобовых культур, созданный на основе штаммов клубеньковых бактерий. В среднем прибавка урожая сои за счет использования «Ризовит-АКС» составляет 5–7 ц⁄га, а чистая прибыль от его применения – десятки тысяч тенге на один гектар. В результате использования биопрепарата в почве накапливается 250–300 кг⁄га чистого биологичес­кого азота, который крайне необходим для роста и урожайности не только бобовых, но и последующих зерновых сельскохозяйственных культур без внесения минеральных азотных удобрений. «Ризовит-АКС» был применен на полях крестьянских хозяйств в девяти областях Казахстана на площади более 500 тыс. гектаров.

Другая важная проблема сельского хозяйства – повышение всхожести семян. Так, при выращивании многолетних кормовых бобовых сельскохозяйственных культур донника и люцерны существует серьезная проблема низкой всхожести семян, что обус­ловлено наличием у них твердой оболочки, препятствующей прорастанию всходов. В итоге был разработан и рекомендован к применению высокоэффективный биопрепарат «Фитобацирин». Предпосевная обработка семян им повышает всхожесть донника и люцерны до 80–90%, что позволяет снизить расход посевного материа­ла на 8–10 кг. Если учесть, что стоимость 1 кг посевных семян люцерны на рынке страны в среднем составляет 1 200–1 300 тенге, то применение данного препарата дает возможность сэкономить с одного гектара 12–13 тыс. тенге. Только в Алматинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях общая площадь посевов семян донника и люцерны, обработанных биопрепаратом «Фитобацирин», составила более 10 тыс. гектаров.

Еще одна серьезная проблема сельского хозяйства – повышение продуктивности животноводства. Его важнейшее условие — максимальное приближение зимнего типа кормления к летнему. Поэтому использование таких прогрессивных технологий при заготовке кормов, как сенажирование и силосование, способствующих максимальному сохранению в кормах ценных питательных веществ, является реальным путем для улучшения продуктивности животноводства. С целью решения этой проблемы под руководством А. К. Саданова на производственной базе НПЦ микробиологии и вирусологии организованы производство и реализация новых специа­лизированных бактериальных заквасок «Казбиосил» на основе молочнокислых и пропионовокислых бактерий для консервирования и улучшения качества кормов. Их доля на рынке сейчас доходит до 80%.

Эффективная борьба с вредителями сельскохозяйственных культур, в частности люцерны, играет важную роль в сохранении и увеличении урожая. Потери зеленой массы люцерны первого укоса составляют 50–60% от ожидаемого результата, а иногда вредители полностью уничтожают урожай. Если рассматривать этот вопрос с экономической точки зрения, то при потере даже 50% урожая люцерны ущерб в денежном выражении составляет сотни тысяч тенге на гектар. С целью защиты кормовой культуры люцерны от вредителей, в частности от фитономуса, под руководством академика был разработан новый отечественный бактериальный препарат «Турингин». Его испытания в 20 хозяйствах Кызылординской, Южно-Казахстанской и Алматинской областей на площади более 15 000 га доказали высокую эффективность.

Кроме того, учеными НПЦ мик­робиологии и вирусологии под руководством А. К. Саданова был широко апробирован в животноводческих и птицеводчес­ких хозяйствах и вышел в серийное производство биопрепарат «Полилактовит», созданный на основе ассоциаций молочнокис­лых и пропионовокислых бактерий. Он обладает широким спектром антимикробного действия, стимулирует иммунную систему организма и предназначен для профилактики и лечения смешанной кишечной инфекции молодняка животных и птиц. «Полилактовит» обеспечивает высокую профилактическую и лечебную эффективность при таких заболеваниях, как колибактериоз, сальмонеллез, болезнь Ньюкасла, кокцидиоз и гельминтоз. Препарат был испытан в животноводческих хозяйствах Северо-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областей на нескольких тысячах голов молодняка крупного рогатого скота. В результате его применения сохранность приплода составила 98–99%.

Также в НПЦ микробиологии и вирусологии была разработана кормовая добавка «Бентобак», способствующая лучшему усвоению грубых кормов и снижению риска ацидоза у животных. Препарат создан на основе пропионовокислых и целлюлолитичес­ких бактерий, адсорбированных на бентоните. В результате его применения улучшается процесс переваривания грубых кормов и оптимизируются процессы обмена веществ. Как следствие повышается среднесуточный прирост живой массы сельскохозяйственных животных и птиц. «Бентобак» успешно прошел испытания в животноводческих хозяйствах Северо-Казахстанской, Акмолинской и Кызылординской областей.

Будучи экологом по второй специальности, Аманкелди Курбанович не мог остаться в стороне от проблем загрязнения почв экотоксикантами. В последние годы под его началом ученики активно и плодотворно занимаются проблемами микробиологической очистки почв от тяжелых металлов, нефтезагрязнений и других ксенобиотиков.

В Научно-производственном центре микробиологии и вирусологии под руководством А. К. Саданова был создан высокоэффективный бактериальный препарат серии «Бакойл-KZ» для микробиологической очистки почвы, водоемов и промышленных стоков от нефтяных загрязнений. В его основе – высокоактивные штаммы нефтеокисляющих бактерий, адаптированные к природно-климатическим условиям Западного Казахстана. Результаты внедрения данного препарата показали снижение содержания нефти в нефтезагрязненной поч­ве до 98%. С использованием «Бакойл-KZ» очищено более 550 тыс. кубометров нефтезагрязненного грунта.

В 70-е годы прошлого столетия в Институте микробиологии и вирусологии АН КазССР (сейчас – Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии) группой ученых под руководством профессора Е. Т. Никитиной в лабораторных условиях был получен новый противогрибковый антибиотик «Розеофунгин». Последующие исследования показали его высокую эффективность против широкого спектра возбудителей грибковых заболеваний человека и животных, что указывало на значительную перспективность его применения в медицинской и ветеринарной практике.

Учеными во главе с Аманкелди Садановым выполнена большая научная и организационная работа по доведению антибиотика до промышленного образца, и на сегодня получен новый высокоактивный штамм-продуцент, разработаны эффективные лекарственные формы препаратов, отработаны современные ресурсосберегающие технологии их производства. Лекарственный препарат «Розеофунгин-АС, мазь 2%» успешно прошел доклинические исследования, а также три фазы клинических испытаний, продемонстрировав высокую степень терапевтической эффективности и безопасности в лечении микозов кожи и ее придатков, вызванных патогенными грибками.

Следует отметить, что «Розеофунгин-АС, мазь 2%» – это первый и пока единственный в Казахстане отечественный препарат медицинского назначения, имеющий значительно более широкий спектр действия и большую эффективность по сравнению с существующими на рынке зарубежными противогрибковыми лекарственными средствами.

Также на основе антибиотика розеофунгин в НПЦ микробиологии и вирусологии разработана новая лекарственная форма препарата под названием «КанПроФем-АК»® в форме суппозитория для лечения вагинального кандидоза. Он успешно прошел доклинические испытания, а также две фазы клинических исследований. В настоящее время проводятся подготовительные работы для проведения третьей фазы клинических исследований и последующего производства на базе «НПЦ микробиологии и вирусологии» ⁄ ТОО «Промышленная микробиология».

Помимо этого, сотрудниками НПЦ микробиологии и вирусологии под руководством Аманкелди Курбановича разработан новый пробиотический лекарственный препарат «АС-Пробионорм» на основе высокоактивных штаммов молочнокислых бактерий против желудочно-кишечных инфекций. По результатам доклинических испытаний, а также трех фаз клинических исследований доказаны высокая терапевтическая эффективность и безопасность данного препарата. Производство препарата ­«АС-Пробионорм» также планируется на базе «НПЦ микробиологии и вирусологии» ⁄ ТОО «Промышленная микробиология».

Огромной заслугой А. К. Саданова на посту генерального директора Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии стало значительное улучшение материальной базы центра, которое включает полную модернизацию лабораторного оборудования, комп­лексное переоборудование и ремонт помещений, создание соответствующей инфраструктуры. Организована лаборатория коллективного пользования, оснащенная самым современным дорогостоящим оборудованием для молекулярного, биохимического и физико-химического анализа.

Профессор особое внимание уделяет созданию инновационных отечественных продуктов, способных не только заменить импортные препараты, но и обладающих высоким экспорт­ным потенциалом. Его основная задача – сделать науку продуктивной и востребованной на практике. В настоящее время при центре функционирует мик­робиологический завод «Промышленная микробиология» по выпуску биологических и медицинских препаратов, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием. Уже сегодня предприятие выпускает в год до 100–120 тонн биопрепаратов 12 наименований. Производственный цикл биопрепаратов для сельского хозяйства и охраны окружающей среды практически непрерывен. Микробиологический завод уже сейчас самоокупаем.

Сейчас более половины персонала центра составляют молодые специалисты в возрасте до 45 лет. Ежегодно им предоставляется возможность пройти стажировки в ведущих мировых научных центрах. По инициативе Аманкелди Саданова для них в Научно-производственном центре микробиологии и вирусологии учреждены за счет внебюджетных средств именные стипендии им. академика А. Н. Илялетдинова и академика Х. Ж. Жуматова.

А. К. Саданова отличает бережное и уважительное отношение к старшему поколению ученых, которые в полной мере имеют возможность реализовывать свой творческий потенциал. С 2013 года при НПЦ микробиологии и вирусологии издается специализированный журнал «Микробиология және вирусология», главный редактор которого – Аманкелди Курбанович. Издание соответствует национальным научным стандартам и отвечает требованиям публикаций для защиты диссертаций на получение ученой степени PhD.

А. К. Садановым опубликовано более 1 200 научных и научно-популярных трудов, из них – более 700 научных публикаций, 27 монографий, 40 учебных и методических пособий и рекомендаций, получено свыше 180 авторских свидетельств и патентов. Под руководством академика защищено 12 докторских и 40 кандидатских диссертаций по специаль­ностям «микробиология», «экология» и «биотехнология», научную степень получили семь докторов PhD.

Наука должна быть продуктивной, а научные разработки призваны стать основной движущей силой экономики страны. Для Аманкелди Курбановича и его единомышленников это не просто направление движения, а практические цели, которые можно и необходимо осуществить.