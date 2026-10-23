Наука, востребованная на практике
Кадиша Ныгмет
За годы независимости в стране появилась плеяда талантливых ученых. К ним относится и генеральный директор ТОО «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии», доктор биологических наук, профессор, академик Казахской национальной академии естественных наук, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, дважды лауреат Государственной премии РК в области науки и техники им. аль-Фараби, кавалер орденов «Құрмет» и «Парасат» Аманкелди Курбанович Саданов.