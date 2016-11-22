​Наука: задачи инновационного развития

– Нуртай Абыкаевич, с какими результатами встречает 25-летие Независимос­ти страны Казахстанская нацио­нальная академия естест­венных наук?

– Наверное, все, имеющие отношение к казахстанской науке, помнят драматический период в ее развитии, связанный со всеобщей разрухой после развала советской сис­темы, в том числе системы науки. На этом фоне было поставлено под сомнение существование многих институтов и самой национальной Академии наук Казахстана. Тысячи ученых оказались в труднейших условиях – то ли вообще уйти из науки и искать другие способы существования, то ли попытаться найти все же способы заниматься своим делом.

И к чести многих, можно даже сказать, большинства людей из научного мира, они не бросили своей работы, нередко принося в жертву достаток, и с надеждой на перс­пективу перестраивались в новых реалиях. На этой же волне группа ученых-энтузиастов республики учредила Казахстанскую национальную академию естественных наук. Основной целью было определено проведение и развитие фундаментальных и прикладных исследований, направленных на получение новых знаний в процессах преобразования природы, общества, человека, способствующих дос­тижениям технологического, экономического, социального и духовного развития нашей молодой страны.

Это именно те научные положения, на которые ориентирует отечественную науку Глава государства – Лидер нации Нурсултан­ Назарбаев, выстраи­вая эффективную государственную политику. К слову, он поддержал создание нашей академии и активно участвует в ее работе советами и указаниями по самым актуальным направлениям исследований.

Сегодня академия по праву считается одним из основных научно-методических и координационных центров естественных, технических, общественных и гуманитарных наук в Казахстане. В ее состав входят 345 академиков и членов-корреспондентов, действуют 12 региональных филиалов, осуществляющих научную дея­тельность по ряду перспективных направлений. Высшим органом академии является общее собрание, а основным рабочим органом – постоянно действующий президиум КазНАЕН, в состав которого входят депутаты Парламента, руководители министерств и национальных компаний, ведущих вузов, научных организаций, видные ученые и эксперты.

Если же говорить о достижениях ученых КазНАЕН, то можно назвать множество исследований, имеющих важное социально-экономическое значение, многие из которых уже нашли применение на прак­тике. Академия не остается в стороне от одного из важнейших направлений – повышения роли и учас­тия наших ученых в развитии современной инновационной экономики. Все завершенные под руководством ученых КазНАЕН научно-технические программы ориентированы на внедрение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Научным результатом являются десятки опытно-промышленных установок, разработанных технологических регламентов, опытно-конструкторская документация. Важным стало создание пилотных опытно-промышленных участков, на которых будут отрабатываться завершающие этапы научных исследований, обеспечивающих переход от лабораторных стадий к промышленному инновационному производству. Подобные участки служат научно-исследовательской базой для подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе для научно-производственной практики студентов и магистров вузов.

О достижениях академии красноречиво говорит и тот факт, что по итогам 2015 года группа наших ученых стала обладателем государственных премий им. Аль-Фараби. В области биотехнологий – академики Н. Бектурганов, Д. Идрисов, член-корреспондент Н. Сергалиев, в области развития космических наук – академик Ш. Жантаев, в облас­ти металлургии – академик А. Жар­менов.

– В последние годы много говорится о транзитно-транс­портных проблемах. Какое участие в решении этих проб­лем принимает КазНАЕН?

– Да, этому вопросу уделяется огромное внимание. Глава нашего государства Нурсултан­ Назарбаев особо выделяет эту проблему, усматривая в ее решении не только экономическую выгоду, но и огромный миротворческий потенциал. Он постоянно поднимает воп­рос о транспортных марш­рутах, новых магистралях, о решении инфраструктурных проблем на мероприятиях самого высоко уровня в ООН, крупнейших мировых и региональных экономических саммитах. Этой теме были посвящены Астанинский экономический форум и XIII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств в нынешнем году. Состоялись продуктивные встречи президентов Казахстана, России и Китая, на которых было дос­тигнуто взаимопонимание по развитию транзитного потенциала, подписаны соответствующие соглашения.

В качестве важнейших инфраструктурных транспорт­ных проектов, раскрывающих мощный транзитный потенциал Евразии, были восприняты и поддержаны лидерами Казахстана, России и Китая инициа­тивы о сотрудничестве в совместной реализации программ «Нұрлы жол» и «Экономический пояс Шелкового пути». Уже началась проработка организации трех базовых транзитных коридоров из КНР в Европу. Первый – это мультимодальный коридор через территорию Казахстана и России, второй – это железнодорожный путь через Монголию и Россию, третий – это коридор через Пакистан по маршруту Кашгар (КНР) – порт Гвадар (Пакистан).

Евразийский транзит через территорию Казахстана и России сухопутный, и для того, чтобы он был конкурент­ным южным морским коридором через Суэцкий канал (пропускная способность которого в 2015 году увеличена в два раза), России и Казах­стану желательно увеличить долю дешевого воднотранс­портного транзита, который возможен только лишь при наличии канала «Евразия». Создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и участие в нем Казах­стана, России и Китая сможет обеспечить финансирование его строительства на взаимовыгодных условиях.

В настоящее время ученые КазНАЕН, Российской академии естественных наук и китайской корпорации «Синогидро» в рамках научно-технической программы «Научно-техническое обоснование максимально возможных вариан­тов евразийского транзита через территорию Казахстана на 2015–2017 годы» проводят исследования по формированию обоснованной науч­ной аргументации выгоды канала «Евразия» для Казахстана, России, Китая и всех евразийских стран. Обсуж­даются также варианты учас­тия сообщества ученых трех стран в конкретных проектах.

– Что вы могли бы сказать об участии академии в предстоящем важнейшем для Казахстана мероприятии – международной выставке «ЭКСПО-2017»?

– Как известно, главная тема этой выставки «Энергия будущего». Она предложена Президентом Нурсултаном ­Назарбаевым и вытекает из многих его инициатив, выдвинутых ранее. В частности, на саммите ООН по устойчивому развитию «РИО + 20» в 2012 году Глава государства озвучил предложения, которые стали обобщением его многолетней работы по разработке Глобальной энергоэкологической стратегии и устойчивого развития в ХХІ веке и программы «Зеленый мост». Важно отметить, что они получили поддержку мирового сообщества.

Естественно, наша академия не могла остаться в стороне от этой глобальной проблемы. Еще на стадии подготовки к «РИО + 20» были разработаны и реализованы две научно-технические программы: «Развитие возобновляемой энергетики в Республике Казахстан на 2008–2010 годы» и «Научно-технологическое обеспечение развития энергетического сектора экономики Республики Казахстан (возобновляемые источники энергии, энергосбережение) на 2011–2014 годы». По итогам их реализации была разработана концепция Стратегии устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 года, которая была одобрена коллегией Министерства энергетики Казахстана и принята к реализации.

С учетом поставленной Главой государства задачи обеспечения прорыва в области инноваций, возобновляемой энергетики и энергосберегаю­щих технологий КазНАЕН в настоящее время реализует научно-техническую программу, которая носит название «Разработка чистых источников энергии Республики Казахстан в рамках ЭКСПО-2017 на 2013–2017 годы». К слову, она имеет четко выраженный инновацион­ный характер, а проекты из нее будут представлены на выставке в виде демонстрацион­ных действую­щих установок, макетов с применением интерактивных IT-технологий.

Среди них – ветроэнергетическая установка, имеющая форму овала, что увеличивает обтекаемость конструкции, которая применима в любых сложных погодных условиях. Можно отметить, что у этого гаджета нет аналогов в мире. Разработана система, направленная на создание низкотемпературных наноразмерных твердо-оксидных топливных элементов, нацеленная на обеспечение домов автономной энергией. Также в экспозиции выставки будет представлен автономный светодиодный источник уличного и паркового освещения со встроенными системами видеонаблюдения для обеспечения общественной безо­пасности.

С целью демонстрации готовности проектов казахстанских ученых к ЭКСПО-2017 Казахстанской академией естественных наук ежегодно на территории СЭЗ «Астана» организуются выставки. Все проекты были представлены и одобрены министерствами энергетики, образования и науки, АО «НК «Астана-ЭКСПО», АО «Самрук-Энерго», АО «Самрук Green Energy».

Казахстан регулярно участ­вует в различных международных выставках, посвященных «зеленой» энергетике. В нынешнем году наша экспозиция была представлена на выставке в г. Абу-Даби (ОАЭ), темой которой было «Развитие возобновляемой энергетики».

В программе ЭКСПО-2017 заложено проведение Всемирного конгресса ученых и инженеров, в рамках которого КазНАЕН планирует проведение секционных заседаний по трем тематическим направлениям: «Энергия будущего – перс­пективы развития глобальной энергетики», «Зеленые» технологии – решение энергетической проблемы», «Система энергообеспечения в сельском хозяйстве и ее

влияние на экологию». Наряду с КазНАЕН организаторами указанных секций являются АО «Самрук-Энерго», Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Институт химии и угля, Казахский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Можно полагать, что они станут интерес­нейшими и взаим­но полезными площадками для дискуссии и обмена опытом между учеными на ЭКСПО-2017.

– Как обстоят дела в КазНАЕН с молодой сменой, с укреплением научного потенциала?

– Вы подняли один из важнейших вопросов. В последние десятилетия действительно наблюдалась тенденция сокращения в республике научного потенциала. Произошло снижение численности занятых в сфере исследований и разработок, снизился прес­тиж научной деятельности, на недостаточном уровне находится финансирование научной деятельности, что никак не стимулирует приток в науку талантливой молодежи.

Но ситуация хоть и медленно, но все-таки меняется к лучшему. Увеличивается финансирование, наша научная молодежь все чаще обучается и практикуется в ведущих зарубежных научных учреждениях и вузах. Совершенствуется система квалификаций. Наметился, пусть и небольшой, но уже заметный рост численности молодежи в науке. Если всего шесть лет назад средний возраст сотрудников в разных сферах науки был 52 года, то сейчас – в пределах 40 лет. Эти веяния не обошли и нашу академию, мы стали гораздо больше внимания уделять выявлению и поддержке одаренной научной молодежи.

Президиум академии в преддверии празднования 25-летия Независимости республики организовал конкурс инновационных проектов «Жас ғалым-2016» среди студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых Казахстана. Целью конкурса является популяризация и стимулирование исследовательской и инновационной деятельности, а также создание организационных условий для перс­пективных исследований и разработок. В упомянутом Конгрессе инженеров и ученых, который будет проведен в рамках ЭКСПО-2017, также предусмотрено широкое участие молодых исследователей и инноваторов нашей академии.

– А каковы перспективы улучшения финансирования исследований, внедрения и коммерциализации научных разработок, имеющихся в проектном портфеле академии?

– На сегодня финансирование науки заказчиком, чаще всего в виде грантов, идет по линии государства. Оператором по грантовому финансированию Министерством образования и науки Казахстана является АО «Фонд нау­ки». Также предусматривается государст­венно-частное партнерство. Заказчиком и инвестором, особенно в сфере НИОКР, может выступать и бизнес. Именно здесь и находится важный источник коммерциа­лизации научных исследований, к которому предстоит осмысленно подойти.

Наша академия, как и все другие научные сообщества республики, применяет все формы привлечения средств на свои исследования и проекты, участвует в конкурсах на получение государственных грантов. Однако мы едины с мнением наших коллег из множества других научных учреждений по поводу того, что существующая система финансирования не в полной мере отвечает требованиям времени и иногда дает сбои. Недавно на заседании межведомственной комиссии при Минис­терстве юстиции по законодательной деятельности были разработаны предложения академии для совершенст­вования законодательства и нормативно-правовых актов по развитию и финансированию научной деятельности. КазНАЕН­ принимает активное участие в этой работе и оценке проекта в этой острой проблеме.

Представляется целесо­образным, во-первых, законодательно предус­мотреть ответственность сторон, заказчика и исполнителя проекта, включая обязательства по возврату в бюджет неэффективно использованных средств с нарушением бюджетного законодательства по результатам мониторинга. Во-вторых, предлагается соз­дать единую систему админист­рирования, в которой будет главное ведомство, возможно, в лице Минис­терства образования и науки. В таком случае ему необходимо наряду со строгой ответственностью передать полномочия по финансированию и координации исследований из профильных министерств и ведомств. В эту работу должны быть включены представители научных сообществ, что должно исключить или максимально нейтрализовать «коррупционную составляющую» и волюнтаризм в принятии решений по финансированию. В-третьих, определить права, обязанности и ответственность оператора за деятельность, которым предлагается сделать АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы». Было бы важным для грантового финансирования, кто бы ни был его оператором, разработать некий «кодекс чес­ти», определяющий обязательность открытости, гласности и строгой ответственности при рассмотрении итогов всех конкурсов. Кроме того, предлагается ввести понятие «черный список» ученых-плагиаторов и других, нарушающих этические нормы, что надо учитывать при любых формах финансирования научных изысканий и работ.

– Нуртай Абыкаевич, каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития казахстанской науки и возглавляемой вами академии?

– Прежде всего отмечу, что ресурсный потенциал казахстанской науки задействован далеко не полностью. Одной из основных причин является то, что процесс трансформации науки и сферы образования, проводимый в последнее время, не укладывается в логику ресурсно-ориентированной экономики. Такой вывод можно сделать из многих выступлений Главы государства, который неоднократно указывал на недостатки в системе управления наукой, необходимость оптимальной координации научных изыс­каний, недочеты в организации финансирования науки как фундаментальной, так и прикладной. Сказывается и мелкотемье, слабая связь с экономикой и ее конкретными отраслями. Важно также объединение усилий с мировым научным сообществом и подготовка нового поколения выдающихся ученых, исследователей, инженерных кадров высокой квалификации.

Думается, что приходит время, когда наука как системо­образующий государственный институт станет приоритетным средством, которое позволит нашей стране уйти из зоны системных кризисов и занять достойное место в меняющейся мировой экономике и формирующемся новом мировом порядке. Надеюсь, что недалеко время, когда наше консолидированное научное сообщество, включая академию естественных наук, будет проводить не только организацию фундаментальных научных исследований, но и экспертное обеспечение деятельности органов государственной власти, выработку на этой основе совместно с бизнес-сообществом, реальным сектором экономики предложений по реализации научных достижений. Мы должны, наконец, подойти к такому творческому объединению административных, научно-интеллектуальных ресурсов и общественных сил, которое позволит комплексно подходить к решению любой проблемы.

Ключевую роль наука может сыграть в части укрепления культуры и повышения интеллекта нации. При этом научное сообщество должно взять на себя модернизацию образования, которое в настоящее время не вполне соответствует задачам инновационного развития. Пора, наверное, научному сообществу совместно со всеми другими структурами и институтами активнее включиться в реализацию предложенной Президентом страны – Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым Стратегии «Казахстан-2050».

Важно обеспечить научное обоснование, конкретные проекты научно-технологического, социального и политического развития Казахстана на обозначенный в стратегии период. Это должна быть работа, базирующаяся на существующих заделах, но при этом, безусловно, быть ориентированной в будущее, на серьезные интеллектуальные прорывы, учитывающие качественно новые вызовы как внешние, так и внутренние. В планах и программах Казахстана должна быть заложена логика повышения роли науки как важнейшего инструмента и института развития общества.