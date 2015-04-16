наука Политика 383 Эльмира Киргеева

"Анализ текущего состояния проблем достижений позволяют выделить приоритетные направления нашей работы. Реализация новых форм управления наукой за последний год выявила вместе с тем ряд текущих проблем, которые касаются работы национальных научных советов и проведения государственной научно-технической экспертизы. Одна из них достижение максимально объективного решения национальных научных советов, прозрачность и гласность процесса принятия решений.



В настоящее время проводится работа для решения данных вопросов связанных с системой отбора научных кадров, усиление ответственности членов национальных научных советов при принятии решении, разработки системы оценки деятельности членов ННС, периодического проведения их ротации. Для совершенствования работы, связанной с экспертизой научных проектов функции по координации деятельности переданы в Комитет по контролю в сфере образования и науки МОН, что позволит избежать конфликта интересов между организаторами конкурсов и экспертным органом, а с другой стороны обеспечит контроль результатов научной деятельности.





