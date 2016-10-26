​Науку движет молодежь

Как отметил директор представительства фонда в Алматы Сергей Тохтаров, поддерживая начинания молодых ученых, исследователей и разработчиков, Фонд Первого Президента становится сопричастным к развитию науки, и научная конференция придаст дополнительный импульс развитию как начинающих, так и уже зарекомендовавших себя молодых исследователей. Молодые ученые обсудили на форуме тренды развития современной науки. Кандидат экономических наук из Беларуси Денис Муха провел мастер-класс, с участниками которого обсудил проблемы и перспективы инвестиционного сотрудничества двух стран. А историк из Узбекистана Шухрат Мухаммедов дискутировал с молодыми учеными о власти и религии, выступив с междисциплинарным эссе.