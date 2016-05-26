фото автора

Более 600 участников стали лауреатами премий. Общий призовой фонд конкурса составил $4 млн. Мероприятие с более чем 20-летней историей выглядит внушительно даже в сухих цифрах, но главное здесь все-таки атмосфера фестиваля – нау­ки, дружбы, вечеринок. Самые умные и талантливые дети встречают единомышленников среди ровесников – ребят, которые понимают и разделяют их увлечения.

Казахстанские школьники с 2000 года представляют нашу страну и свои достижения на Intel ISEF. Содействие в этом им оказывают центр «Дарын» и казахстанское представительство корпорации Intel. Особенно успешным стало выступление на конкурсе Intel ISEF 2012 старшеклассницы Асии Кусаиновой, ученицы карагандинской областной школы-интерната «Дарын». Ее научный проект был назван лучшим в категории среди инженерных работ за разработку компактного многолопастного ветродвигателя, способного работать при слабом ветре.

В 2014 году казахстанец Адилсултан Лепес с проектом «Альтернативные доказательства 100 неравенств: метод отделяю­щих касательных» занял 4-е место в конкурсе Intel ISEF в секции «Математика». На момент конкурса Адилсултан учился в 11-м классе Республиканской специализированной физико-математической средней школы-интерната им. О. Жаутыкова в Алматы. В 2015 году Ниджат Джавадов и Есет Жусупов из алматинской физико-математической школы заняли на ISEF 4-е место в категории «Естественные нау­ки». Они представили работу «Индикация эмоций по человеческому лицу», продемонстрировав работу системы, которая считывает мимику человеческого лица.

В нынешнем году от Казахстана в финал конкурса прошли два проекта. Финалистами стали ученик 10-го класса столичной школы-лицея № 60 Ануар Арынгазин с проектом «Миниатюрное индивидуальное плавательное средство спасения на водах», а также ученики 11-го класса гимназии № 3 для одаренных детей Павлодара Даурен Карамбаев и Даниял Ташенов с проектом «Управление энергией воздушного потока в работе ветродвигателя».

В первые три дня участники готовили выставочные стенды, посещали лекции, мастер-классы и специальные мероприя­тия, которые вели известные ученые. В том числе нобелевские лауреаты: иммунолог и микробиолог Джон Майкл Бишоп (премия по физиологии и медицине за открытие клеточной природы ретровирусных онкогенов, 1989 г.), нейробио­лог Мартин Чалфи (премия по химии за открытие и развитие использования зеленого флуоресцентного белка, 2008 г.).

По вечерам для конкурсантов организовывали театральные представления, различные шоу – наука и искусство идут рука об руку. Такой микс, по опыту организаторов, помогает участникам снять напряжение, сгладить языковой барьер, завести друзей, не бояться авторитетных взрослых ученых и чувствовать себя легко и раскованно. Все это было необходимо для решающего этапа – 11 мая конкурсантам предстояло защитить свои проекты перед судьями. А 12 и 13 мая в огромном конференц-зале прошли церемонии награждения победителей. В нынешнем году наши ребята не взяли призовых мест, зато воспользовались возможностью исполнить миссию послов ЭКСПО-2017.

– Наш проект называется «Управление энергией воздушного потока в работе вет­родвигателя» и напрямую связан с ­ЭКСПО-2017, – рассказали Даурен и Даниял. – Его уникальность состоит в том, что он эффективен как для регионов с сильными ветрами, так и с умеренными. Именно в этом и заключалась суть проекта. Поэтому нам было легко привлечь внимание экспертного сообщества, а также других участников и рассказать им еще и об ­ЭКСПО. Нам сказали, что, кроме участников, посетителями ISEF стали более 2 000 человек – это хорошая, профессиональная и действительно интересующаяся аудитория.

Главная награда корпорации Intel и Society for Science & the Public в нынешнем году досталась 18-летнему Хан Джи Вонгу из канадского Ванкувера за создание микробиологических топливных элементов, которые позволяют с более высокой эффективностью преобразовывать органические отходы в электричество. За свое изобретение Вонг получил награду в размере $75 тыс., названную в честь Гордона Мура – ученого и сооснователя корпорации Intel.

Второе место и награду Intel Foundation для молодых ученых в размере $50 тыс. получил 15-летний Сьямантак Пайра из Фрэндсвуда (Техас). Он разработал недорогой электронный наколенный бандаж, благодаря которому люди с ослабленными ногами смогут ходить более естественно. Когда Пайра испытывал прототип своего устройства на двух пациентах с проб­лемами опорно-двигательного аппарата, вызванными полиомиелитом, устройство помогло им моментально восстановить более легкую походку и повысило их мобильность. Третье место и еще одна награда Intel Foundation в размере $50 тыс. присуждена 17-летней Кати Лью из Солт-Лейк-Сити (Юта) за разработку альтернативного компонента для батарей, который позволил улучшить их производительность и безопасность.

Помимо трех основных победителей награды и призы получили еще около 600 финалистов, в том числе 22 победителя в номинации Best of Category. Кроме того, Intel Foundation предоставил гранты в размере 1 000 долларов для каждой из школ, которые представляли победители.

– Самое главное, что все финалисты – победители. Они – лучшие ученые и инженеры в мире, – заключила президент и исполнительный директор Society for Science & the Public Майя Аймера. – Они – будущее ведущих университетов и компаний, будущие новаторы и нобелевские лауреаты. Это подростки, которые увлечены наукой и хотят сделать мир лучше, а мы рады предоставить им возможность проявить себя, поверить в успех, вдохновиться и мыслить за рамками возможного.

Следующий Intel ISEF 2017 пройдет 14–19 мая в Лос-Анджелесе.