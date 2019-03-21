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​Наурыз-караван в пути
Любовь Доброта

Караван стартовал на площади Наурыз. Здесь с раннего утра царит праздничное оживление, звучат песни и народная музыка. В центре народных традиций и обычаев для участников каравана организовали экскурсию, где знакомят с традициями празднования Наурыза. Многие из них уже хорошо знакомы казахстанцам, их чтут и соблюдают. Но есть и такие обычаи, которые только возвращаются в нашу жизнь.

Сделать традиционным проведение Наурыз-каравана, который впервые отправляется в путь, предложила Ассамблея народа Казахстана. Так что нет ничего удивительного в том, что колонну возглавил заместитель председателя региональной Ассамблеи народа Казахстана Муратали Калмуратов, показав отличные навыки верховой езды.

От центра народных традиций и обычаев в дорогу выдвинулись конные упряжки, всадники на лошадях, погонщики верблюдов, колонна автомобилей. Джигиты в национальных костюмах, поч­тенные аксакалы и молодежь предлагали по пути присоединиться всем, кто интересуется традициями празднования Нау­рыза и рад наступлению любимого в народе праздника.

Первую остановку Наурыз-караван сделал в дендропарке, чтобы показать древнюю традицию «Ақ бүркі». Испокон веков, готовясь к встрече дня весеннего равноденст­вия, люди чистили арыки, наводили чистоту и порядок, сажали деревья. А потом самые уважаемые женщины аула проводили обряд «Ақ бүркі», поливая деревья молоком. Делали это для того, чтобы год был урожайным и щедрым, принес людям достаток и благополучие.

По пути следования участники каравана дарили горожанам песни и хореографические композиции, раздавали баурсаки и шашу. На площади возле здания АНК, а именно здесь запланировали конечную остановку, собрались представители всех этнокультурных объединений города. Они приветствовали прибытие каравана большим праздничным концертом. Его прог­рамму составили так, чтобы показать значение Наурыза и общие для всех тюркских народов традиции его празднования. Кульминацией торжества стало угощение всех желающих наурыз-коже. 

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