Наурыз начинается в Шымкенте!

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Любовь Доброта

В Шымкенте решили, что теп­лая погода и ранняя зелень являются теми конкурентными преимуществами города, которые следует использовать для развития туризма. А чтобы «Наурыз-туры» пользовались популярностью, каждый день необходимо наполнить особым смыслом, познавательными и развлекательными мероприятиями. Так появилась десяти-

дневная программа, включаю-
щая фестивали и концерты, благотворительные акции и посадку деревьев, флешмобы и вернисажи, знакомство с национальными традициями казахов, которые издревле сопровождали их от рождения и на протяжении всей жизни.

Старт торжествам дали во Дворце «Туркестан», организовав мероприятие «Наурыз: новые мечты, новые надежды», посвятив его Көрісу күні (Дню приветствия). В праздничном мероприя-
тии, которое прошло в здании Ассамблеи народа Казахстана, приняли участие аким города Мурат Айтенов, представители интеллигенции и общественных организаций, молодежь.

– В этот день жители поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания, оказывают дань уважения старшему поколению, – обратился к аудитории Мурат Айтенов. – Эта традиция хорошо сохранилась во многих регионах Казахстана. Самый теплый город в Казахстане – гостеприимный Шымкент – к празднованию Наурыза в этом году подготовился основательно. С девизом «Наурыз начинается с Шымкента!» мы планируем каждый год проводить этот древний праздник на высоком международном уровне.

А уже на второй день – «Жер-Көк» Табиғат күні – в городе массово сажали деревья, организовав акцию «Наурыз тал». Общегородскую акцию по озеленению провели в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел», посвященную 30-летию Независимости страны.

– Сажать деревья было традицией наших предков, – считает первый заместитель акима города Шынгыс Мукан. – Исторически подготовка к Наурызу начиналась с озеленения населенных пунктов. Организованная акция гармонично вписалась в призыв Главы государства приступить к повсеместному озеленению. Нас поддерживает сама природа, и я не сомневаюсь, что мы можем превратить празднование Наурыза в Шымкенте в бренд. Пока в северных и западных регионах еще холодно, у нас поют птицы и пробуждается природа.

Только на новой аллее в 8-м микрорайоне депутатами Шымкентского городского маслихата, общественными деятелями и молодежными лидерами сообща высажено 42 саженца. Примечательно, что на каждом дереве установлен QR-код, позволяющий через мобильное приложение отслеживать информацию о поливе и уходе за саженцами.

А вот в городском Казахском академическом драматическом театре имени Жумата Шанина специально к Наурызу поставили спектакль «Наурыз көне Шымқалада», который наверняка будет интересен и жителям города, и туристам, желающим как можно больше узнать о прошлом мегаполиса. Драматург Сая Касымбек считает, что у каждого города есть своя удивительная судьба и, конечно, история. Шымкенту в этом плане повезло особенно. В прошлом году он отметил свое 2200-летие и эта дата вошла в календарь памятных событий ЮНЕСКО.

Актеры театра языком искусства познакомили горожан с наиболее важными событиями, которые наполняют тысячелетнюю историю древнего города, расположенного на Великом шелковом пути. Зрители узнали, как отмечали Наурыз наши предки, познакомились с легендами о происхождении реки Кошкарата, излюбленных мест отдыха горожан. Главный посыл театрального действа сводится к тому, что истоки жизни кроются в единстве, мире и согласии.

Накануне в городе стартовал международный айтыс, посвященный 30-летию Независимости Казахстана и организованный при личной поддержке акима города. «Наурыз айтыс» продлится два дня. На сцене Дворца торжеств «Туркестан» выступят акыны, приехавшие на юг со всех регионов страны.

В составе жюри – известные айтыскеры и деятели культуры Асанали Ашимов, Асельхан Калыбекова, Мархабат Байгут, Ханбиби Есенкараева, Бауыржан Халиолла, Маржан Есжанова, Карима Оралова. К сожалению, из-за карантинных мер в зале на каждом концерте будет не более ста зрителей, что, конечно же, крайне мало для зала, вмещающего полторы тысячи человек. Но безопасность и здоровье горожан и гостей Шымкента гораздо важнее. Тем более, что все желающие смогут посмотреть онлайн-транс-
ляцию айтыса, главный приз которого составит 2 млн тенге. Обладатель первого места получит 1 млн тенге. Айтыскера, занявшего второе место, ждет приз в 500 тыс. тенге, а за два третьих места полагается поощрение в размере 300 тыс. тенге.

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