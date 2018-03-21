Наурыз отметили в штаб-квартире ООН

Фото Миссии ООН в Афганистане/Ф.Ваези



Во всех странах, где празднуют Навруз, готовят праздничные блюда. В Афганистане пекут традиционные лепешки.



Свет и добро в доме – это не просто красивые слова. Согласно легенде, с приходом Навруза на землю спускаются добрые ангелы, но они не посещают дома, в которых нет мира. Поэтому перед наступлением праздника все стараются забыть все обиды и ссоры. А еще задобрить ангелов можно, помогая сиротам, одиноким, больным и малоимущим.



Единение с природой и ее сохранение, мир, помощь слабым и нуждающимся – идеалы ООН и Навруза во многом совпадают. В 2010 году Генеральная Ассамблея признала 21 марта Международным днем Навруз. Поэтому каждый год в этот день в штаб-квартире ООН можно слышать многоголосие этого древнего праздника.



В 2009 году этот праздник включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, а в 2010 году члены Генеральной Ассамблеи провозгласили его международным Днем."Наврузу тысячи лет, но смысл этого праздника становится все более актуальным, поскольку он символизирует гармонию человека с природой. Древние жители Персии верили, что именно в день весеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи составляет по 12 часов, начинает возрождаться земля. В переводе с персидского "Навруз" означает "новый год", – говорит постоянный представитель Таджикистана при ООН Махмадамин Махмадаминов.Отмечается, что история Навруза восходит к временам "Авесты" – священной книги зороастризма, одной из древнейших пророческих религий. Ислам внес некоторые изменения – со столов, например, исчезло вино. Однако зороастрийский праздник уцелел вместе со своими многочисленными традициями – народными гуляниями, щедрыми восточными базарами, крашеными яйцами, скачками и петушиными боями."В Азербайджане Навруз отмечают целый месяц – каждый вторник связывают с одной из природных стихий: с воздухом, землей или огнем... Сладости пекут в форме солнца и полумесяца, а на праздничном столе обязательно должно быть семени – проросшая пшеница как символ жизни, – рассказывает Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев. – У нас дома что делали? Если была возможность, мы, как маленькие дети, прыгали через костер. Это была главная радость. Еще помню, как собирались все родственники. Женщины готовили вкусную пахлаву, шекер-бура. Это происходило в каждом доме. Естественно, мы, дети, хотели, чтобы этот праздник не заканчивался".В странах Центральной Азии в Навруз готовят сумаляк: ту же пророщенную пшеницу перемалывают, а затем 20 часов варят в котле на хлопковом масле с добавлением муки. Процесс сопровождают песнопениями. В казан бросают небольшие камешки, чтобы блюдо не подгорало. А потом мечтают найти такой камешек в тарелке – это к удаче. Праздничными яствами принято угощать друзей, родственников и соседей", – говорит Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева.