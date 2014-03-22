Наурыз по-американски

Идея создания Nowruz Commission и празднования Наурыза на американской земле принадлежит известным предпринимателям и меценатам Нассеру Каземини и Бижану Кияну, а также министру иностранных дел РК Ерлану Идрисову в бытность его послом Казахстана в США. Их инициативу в 2010 году с энтузиазмом поддержали другие посольства, отмечающих этот праздник. В нынешнем году гостями празднования стали около 500 человек – официальные лица, представители дипломатического корпуса, бизнеса, аналитических кругов, ученые и общественные деятели. В ходе гала-концерта гостям был представлен торжественный концерт мастеров искусств, организованный международной организацией тюркской культуры «ТЮРКСОЙ» во главе с ее Генеральным секретарем Дуйсеном Касеиновым.

В преддверии праздника при содействии посольства РК в США прошла также встреча Д. Касеинова с директором по делам Центральной Азии Совета национальной безопасности Белого дома Генри Устером, в ходе которого был торжественно передан подарок президенту США Бараку Обаме в связи с 20-летием ТЮРКСОЙ.

Лилия СЫЗДЫКОВА