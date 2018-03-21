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​Наурыз у нефтяников
Серик Кабдулов

«Эмбамунайгаз» – одно из под­разделений нефтяной компании АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». Это успешное предприятие, из года в год выполняющее планы по добыче. Кроме того, его давно причислили к социально ориентированным, работающим над решением социальных вопросов в тесном контакте с местными исполнительными органами.

В праздничном мероприятии приняли участие 450 сотрудников и ветеранов предприятия. Выступая перед участниками встречи, председатель правления АО «Эмбамунайгаз» Ануар Жаксыбеков отметил важность профессии нефтяника и весомый вклад отрасли в развитие экономики Казахстана.

– Наурыз – особенный праздник для казахского народа. В нашей компании с большой историей чтут национальные традиции. Поэ­тому ежегодно в дни корісу, когда население Западного Казахстана приветствует друг друга после долгой и суровой зимы, компания проводит на базе одного из производственных подразделений масштабный праздник для своих сотрудников. В 2017 году нефтяники Эмбы успешно выполнили производственный план. Это показатель сплоченности коллектива, который на протяжении почти вековой истории самоотверженно трудится на благо народа, – сказал Ануар Жаксыбеков.

Вместе с эмбинцами Наурыз встретил генеральный директор АО «РД «КазМунайГаз» Курмангазы Исказиев, отметив большой вклад коллектива в развитие страны.

– Здесь активно применяют новые технологии. К примеру, в 2016 году была успешно внедрена концепция «Цифровое месторож­дение», вошедшая в государственную программу «Цифровой Казахстан». Кроме того, стартовала установка по утилизации газа, а также идет подготовка к бурению скважины глубиной 6 километров. Сегодня актуальной задачей является восполнение ресурсной базы «ЭМГ», поэтому мы и дальше будем активно проводить геологоразведочные работы, – сказал Курмангазы Исказиев.

Подробнее о преимуществах программы интеллектуального цифрового месторождения рассказал главный инженер нефтегазодобывающего управления «Кайнармунайгаз» Кайнар Коданов:

– Эта программа была внедрена в пилотном режиме на месторождении Уаз и уже доказала эффективность. Все цифровые показатели, включая уровень обводненности скважины, передаются в ситуационный центр в Астану в режиме онлайн, а опытные геологи проводят соответствующий мониторинг. Мы также наблюдаем за этими показателями через электронные планшеты. Внедрение новых технологий позволило сократить затраты электроэнергии на 30%.

Празднование Наурыза для неф­тяников Эмбы стало традицией. В 6 подразделениях АО «Эмбамунайгаз» трудятся более 5 тыс. человек. В нынешнем году эстафету приняли нефтяники мес­торождения «Ботахан», а ранее праздник отмечали на месторож­дениях Прорва и С. Балгимбаева. Во время торжества благодарственными письмами и дипломами был отмечен труд работников, внесших значительный вклад в процветание АО «Эмбамунайгаз».

Между тем в рамках празднования Наурыз мейрамы на месторождении была организована благотворительная ярмарка «Мейірімді мекен». Свои изделия, выполненные в казахском национальном стиле, на ярмарке представили более 60 работников нефтегазодобывающих управлений «Жайыкмунайгаз», «Доссормунайгаз», «Кайнармунайгаз», «Жылыоймунайгаз», а также 10 местных художников и мастеров прикладного искусства. Вырученные от реализации изделий средства пойдут на благотворительные цели.

Праздник продолжился увлекательными спортивными состязаниями: вниманием собравшихся завладели участники национальных спортивных мероприятий, затем соревновались гиревики, а команды дружно перетягивали канаты, батыры заявили о себе в армрестлинге. Праздничный обед удовлетворил самые разные вкусы. Изюминкой Наурыз мейрамы, подарившей нефтяникам весеннее настроение, стал концерт с участием звезд казахстанской эстрады Акылбека Жеменей и Айгуль Косановой.

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