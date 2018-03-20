​Наурыз в ЮНЕСКО

Совместное мероприятие в штаб-квартире ЮНЕСКО провели делегации Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции. Гостями праздника стали более 200 представителей дипломатического корпуса, политических и деловых кругов, сферы искусства, науки и образования.

Выступивший на презентации заместитель генерального директора ЮНЕСКО Гетачев Энгида тепло поздравил собравшихся с наступающим праздником и напомнил, что по заявке 12 государств мира празднование Наурыза в 2016 году было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В связи с этим он подчеркнул, что светлый праздник весеннего обновления отражает идущие издревле и носящие универсальный характер ценности мира, братства людей, гармонии человека с природой.

Казахстанская делегация представила публике домбровый кюй, который в 2014 году также вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В исполнении нашего соотечественника Алиби Байтуха гости смогли оценить динамизм и лиричность таких прекрасных произведений, как «Балбырауын» Курмангазы Сагырбайулы и «Көңіл толқыны» Секена Турысбекова. Кроме того, каждая делегация презентовала свои национальные блюда. За казахским дастарханом гости могли отведать традиционное наурыз-коже, казы, жая, манты, самсу, баурсаки, курт, жент, иримшик.