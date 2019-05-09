​Навечно в памяти народной

Великая Отечественная война оставила глубочайший след в нашей истории. Да, вернуть погибших невозможно, но нельзя предавать забвению память о них, нельзя допускать искажения событий тех страшных лет.

Сегодня в Мангистауской области в живых осталось лишь 16 ветеранов. Конечно, их не забывают коллективы, в которых они трудились, поддерживают власти, причем не только нашей страны. Например, как сообщил председатель Совета ветеранов Серикбай Тулетов, поздравление с 74-годовщиной Великой Победы бывший фронтовик Алуадин Ораков получил от Президента России.

В августе 1943 года Алуадин Ораков в составе 272-го стрелкового полка 90-й гвардейской дивизии оказался в эпицентре ожесточенных сражений. Участвовал в битве на Курской дуге, где получил серьезное ранение. Награжден орденами «Отечественной войны I степени», «Славы III степени», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», имеет ряд других наград.

«В этот священный для нашего народа день мы особенно остро ощущаем мощную, кровную связь времен и поколений. Искренне гордимся подвигом героев-освободителей, всех, кто прошел через невиданные испытания военных лет. Ваш дух не смогли сломить ни тяжесть лишений, ни горечь потерь. Вы выстояли и победили», – отмечается в письме за подписью Президента Российской Федерации.

Письмо передано сыну Нуржану для доставки в село Боранкул Бейнеуского района, где проживает ветеран.

Сотрудники управления здравоохранения Мангистауской области навестили и оказали материальную помощь ветерану Великой Отечественной войны Анне Мандриковой.

Анна Сергеевна – ветеран трудового фронта, по специальности – врач, обладательница награды «Отличник здравоохранения РК». В послевоенные годы, окончив мединститут, начала врачебную практику. Приехав в Мангистаускую область из Москвы в 1963 году, стояла у истоков становления системы здравоохранения в регионе.

В преддверии Дня Победы по поручению министра внутренних дел РК члены информационно-пропагандистской группы Национальной гвардии посетили ветерана Великой Отечественной войны Станислава Сухоноса, проживающего в Актау. Генерал-майор Мухаметкали Сатов вручил участнику войны благодарственное письмо и ценный подарок, пожелал ему здоровья и семейного благополучия.

Станислав Сухонос родился 25 апреля 1928 года в приморском городе Владивостоке в семье военнослужащего. Еще 16-летним юношей добровольно был зачислен юнгой-мотористом на катер Первого краснознаменного дивизиона морских охотников. В составе экипажа вел борьбу с фашистскими субмаринами. После окончания войны работал слесарем-сварщиком на карьере в городе Шевченко. Является кавалером орденов Трудового Красного Знамени и Трудовой Славы III степени, имеет ряд других наград.

Большую работу проводит международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны «Бессмертный полк». В Мангистауской области в роли его координатора выступает журналист Ланга Черешкайте.

– В первый год проведения акции «Бессмертный полк» ее участниками стали около 500 человек. А в прошлом году по улицам города с портретами ветеранов шествовали уже 3 000 казахстанцев. Нынче их число еще увеличится, – сообщила она.

В 2019 году на мемориале «Вечный огонь» в городе Актау вновь зазвучала музыка военных лет. Местные власти претворили в жизнь замысел ветерана Стефана Безъязычного, который не дожил до этого события буквально несколько месяцев. 28 февраля на 94-м году он ушел из жизни.

Стефан Безъязычный сражался на Северо-Кавказском и Прибалтийском фронтах. За подвиги награжден орденом «Отечественной войны ІІ степени», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «Маршала Советского Союза Жукова». В Актау этого человека знали и уважали, он был активистом, неравнодушным к проблемам города.