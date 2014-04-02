Навечно в памяти народной

Маншук

Между тем Маншук – это производное от красивого девичьего имени Мансия. Такое ласкательно-нежное обращение к будущему Герою Советского Союза придумали обожавшие ее родители. После героической гибели девушек имя Маншук, как и Алии, стало очень распространенным, и по сей день во всех уголках огромной страны нередко родители нарекают так своих новорожденных дочерей, вкладывая в это особый смысл.

Знают славную дочь казахского народа, посмертно удостоенную звания Героя Советского Союза, Маншук Маметову в городе Невеле Псковской области. Эту многострадальную землю бесстрашная пулеметчица защищала от жестокого врага вместе со своими земляками – известным снайпером Ибраимом Сулейменовым и смелым кавалеристом полковником Абылхаиром Баймульдиным. Здесь множество воинских захоронений, оставшихся после ожесточенных боев Великой Отечественной войны, и всюду можно найти фамилии сложивших в этих лесах головы воинов-казахстанцев. Невельчанам хорошо известны храбрость степных батыров, их умение отчаянно драться за свою страну.

Многие испытания выпали на жителей этого района в годы Великой Отечественной войны. За три года, в 1941–1943 годы, фашистские захватчики расстреляли в здешних селах более 8 тыс. мирных граждан, полностью уничтожили десятки деревень. Во всей Псковской области шли ожесточенные бои за каждый клочок земли, битва длилась несколько месяцев, великими были людские потери.

Фронт в этих краях стоял долго, победа нашим войскам далась нелегко. Об этом свидетельствуют такие факты – Невель удалось освободить в начале октября 1943 года, а ближайший от него населенный пункт Пустошка только в июле 1944 года.

Об ожесточении, с которым дрались противоборствующие стороны, нам говорит длинный список братских могил на Псковщине. Только в Невельском районе насчитывается 69 воинских захоронений, а в самом городе, в общем-то небольшом и провинциальном сегодня, – их десять. Здесь увековечены имена и трех названных нами выше казахстанцев – Маншук Маметовой, Ибраима Сулейменова и Абылхаира Баймульдина.

Недалеко от деревни с певучим названием Заиванье и произошел бой 15 октября 1943 года, в котором обессмертили свои имена пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Ибраим Сулейменов. Наши воины отбивали атаки фашистов одну за одной. Тонкие руки Маншук умело управляли тяжелым пулеметом, метким огнем смелая девушка отсекала вражеские цепи. И даже оставшись одна, она продолжала вести прицельный огонь из пулемета. Получив контузию от разрыва мины, опрокинувшей ее «Максим», она лишь ненадолго прекратила огонь.

Уже после боя, когда враг отступил, бойцы насчитали десятки убитых гитлеровцев у позиции Маншук. Ее смерть досталась фашисту дорогой ценой.

В тот день погиб и Ибраим Сулейменов, воевавший плечом к плечу со своей землячкой. Оставшись на позиции один, тракторист из Южного Казахстана ринулся в рукопашный бой. После боя в двух окопах Ибраима Сулейменова насчитали свыше 30 вражеских трупов.

По свидетельствам очевидцев, Маншук Маметову с поля боя вынес на своих руках заместитель командира 100-й стрелковой бригады Абылхаир Баймульдин. Благодаря его стараниям, бывшему в то время комендантом Невеля, именами Маншук Маметовой и Ибраима Сулейменова были названы улицы этого города. Сам он погиб 4 января 1944 года под Невелем.

Алия

На Псковщине близ деревни Монаково Новосокольнического района, где покоятся более 1 700 солдат и офицеров, похоронена еще одна славная дочь казахского народа, тоже посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза Алия Молдагулова. О кровопролитных сражениях в этих краях говорит название Чертова гора – так окрестили небольшую возвышенность у деревни Казачиха. Укрепились на ней фашисты так основательно, что занять высоту удалось только ценой неимоверных усилий и больших потерь. Вдобавок ко всему в тот январский день 1944 года подразделения 54-й отдельной стрелковой бригады находились на равнине, порядки наших воинов были видны как на ладони.

Алия Молдагулова видела, как вражеские пулеметы косили ряды солдат, потери батальона составили половину личного состава, погиб командир роты. И тогда хрупкая фигурка девушки поднялась перед строем бойцов. Алия Молдагулова шесть раз вела в атаку роту! Шел 1944 год, и солдаты не были необстрелянными новобранцами. Это были мужчины, много повидавшие на своем веку. Но страшной плотности огонь не давал им подняться, и только храбрая Алия заставляла своим примером встать и ринуться вперед. Немцев выбили из укреплений. Неустрашимая девушка из Казахстана первой ворвалась во вражеские окопы, но немецкая пуля сразила Алию.

Памятник Алие Молдагуловой установлен на живописном берегу речки Малый Удрай, одном из красивейших мест в Новосокольниках. Бронзовая фигура девушки-снайпера, бросающейся в отчаянную атаку, – одна из достопримечательностей города.

У маленькой Алии была не очень счастливая жизнь. Рано оставшись без мамы, Алия росла в семье дяди по материнской линии – Аубакира, человека образованного. Она сильно полюбила Ленинград, куда перед самой войной переехала семья Молдагуловых. Многих детей из города эвакуировали, но Алия, известная упорным характером, неожиданно заявила, что останется и будет переносить все тяготы войны вместе с ленинградцами. По ночам смелая девушка вместе с друзьями дежурила на крышах близлежащих домов и гасила зажигательные бомбы.

Упрямая и целеустремленная семнадцатилетняя девушка, с виду подросток, просится добровольцем на фронт. Затем прилежно и упорно учится нелегкому военному искусству в Центральной женской школе снайперской подготовки в селе Вешняки, что под Москвой. Мечта Алии сбылась очень скоро – в 1943 году она вместе с другими выпускницами школы отправляется на Северо-Западный фронт и вою­ет в 54-й отдельной стрелковой бригаде. Вот что пишет одна из ее боевых подруг Я. К. Прокопенкова в своих воспоминаниях: «В августе 1943 года к нам в бригаду прибыла снайпер Алия Молдагулова. Хрупкая и очень симпатичная девочка из Казахстана. Ей было всего 18 лет, но к октябрю месяцу на счету снайпера было 32 убитых фашиста…»

…Как-то в одной из командировок приезжим журналистам показали литературно-музыкальную композицию «Никто не забыт, ничто не забыто», подготовленную школьниками. Педагоги и ученики читали стихи и исполняли песни, посвященные тем, кто в грозный час встал на защиту Родины. И умело подобранный фоторяд переносил присутствующих в актовом зале в то героическое время. Воспитательная сила слова и дела была на редкость зрима и почти осязаема.

Одна маленькая девочка со школьной сцены зачитала трогательное письмо, которое она написала Маншук Маметовой. «Как жаль, – обращается к ней школьница, словно к живой, – если бы ты не погибла в той войне, твои правнуки были бы такими же, как я». «В каждом классе можно найти Маншук и Алию», – вторила ей другая ученица.

Две девушки стали гордостью нашей страны, они храбро сражались и погибли за светлое будущее своей Родины.

Думан КУРМАНАЛИЕВ