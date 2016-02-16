​Навечно в сердцах потомков

Каждый год 15 февраля устькаменогорцы несут цветы к Вечному огню, чтобы почтить память земляков, погибших на афганской войне. Олег Фролов, первый заместитель председателя совета общественного объединения «Усть-Каменогорская организация ветеранов войны в Афганистане», в своем выступлении на митинге отметил, что история войны, окончание которой положено более четверти века назад, написана кровью молодых ребят и слезами их матерей.

– Прошло не так много времени с момента окончания кровопролитной войны, но память о ней навсегда сохранится не только в памятниках и обелис­ках, но и в сердцах потомков, – подчеркнул О. Фролов.

Сегодня в областном центре проживают 700 воинов-интернационалистов, и большая их часть в этот день, невзирая на мороз, по традиции пришла на митинг. Вместе с ними возложили корзины цветов к мемориалу Славы вдовы и родственники погибших солдат, работники Ульбинского металлургического завода, студенты и школьники.

Воин-интернационалист Олег Фролов, кандидатура которого в ходе внутрипартийных праймериз выдвинута в Усть-Каменогорский городской маслихат от партии «Нур Отан» по 15-му избирательному округу, отдельно подчеркнул и особую роль предстоящих выборов в Мажилис Парламента РК.

– Подготовка к ним проходит в один из самых ответственных этапов истории нашего государства, – заявил он.

По окончании мероприятия участники митинга отправились на концерт, который состоялся в честь памятной даты в Доме творчества школьников.