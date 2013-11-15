Навечно в Зале борцовской славы

Спорт
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[caption id="attachment_13152" align="alignleft" width="300"]17 фото Юрия БЕККЕРА[/caption]

Любители спорта Казахстана, особенно болельщики со стажем, были приятно удивлены, что на недавнем чемпионате мира по борьбе в Будапеште одна из самых трогательных церемоний напрямую коснулась нашей страны. За выдающиеся заслуги перед мировым спортивным сообществом имя Шамиля Серикова увековечено в Зале славы борьбы, который находится в штаб-квартире ФИЛА в Швейцарии. Соответствующий знак в виде большой золотой медали и сертификата в торжественной обстановке тогда был вручен сыну Шамиля Тимуру Серикову, заранее приглашенному в столицу Венгрии. Награду Тимуру передал президент ФИЛА Ненад Лалович.

В истории суверенного Казахстана это первая столь высокая оценка заслуг казахстанского борца всемирно уважаемой международной спортивной организацией. И вторая в истории нашей республики: в Зале славы ФИЛА красуется и фотография двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира алматинца Валерия Резанцева, внесенного в список легенд мировой спортивной борьбы от имени Российской Федерации, где он сейчас проживает. И вот теперь туда «квалифицирован» Шамиль Сериков.

Судьба отвела ему всего несколько лет активной жизни на большом ковре. И он этим промежутком времени распорядился со скоростью ракеты и с ярким светом пролетающей в небе звезды. Чемпион СССР 1978 года, чемпион мира 1978–1979 годов, чемпион Европы-1979, олимпийский чемпион 1980-го... Всего за три года этот уникальный спортсмен из Алматы сумел выиграть все золотые медали, выставленные на наградной стол мировой и отечественной борьбы.

25 августа 1978 года в «Советском спорте» в корреспонденции «Наш счастливый день» работавший спецкором на чемпионате мира в Мехико Владимир Голубев писал: «Одни мальчики-мексиканцы в желтых костюмчиках со знанием дела (видимо, сами занимаются борьбой) показывают зрителям оценки, другие охраняют секундантов от непрошенных помощников. И все время сбегаются к нашим ребятам, выменивая значки. Аплодируют и кричат очень громко, болея за советских борцов. Особенно понравился им Шамиль Сериков – он демонстрирует искрометный, я бы сказал, удалой стиль. Ни одного неверного движения, все рассчитано. И все-таки полная раскрепощенность, импровизация 22-летнего алматинского динамовца, ученика тренера Анатолия Жаркова, можно смело назвать лучшим борцом чемпионата».

Тот первый для себя ЧМ Шамиль выиграл за две с лишним минуты, хотя и провел шесть схваток! Побеждал досрочно, с блеском. Специалисты объясняли этот феномен просто: Сериков – борец классического стиля новой формации. Он унаследовал от своих предшественников – прославленных казахстанских богатырей – силу и ловкость, упорство и волю к победе. А от себя добавил удивительную пластичность, все поединки вел как-то изящно, весело, без видимого напряжения сил, комбинационно. На его схватки всегда интересно было смотреть: каскады бросков, сложнейших и чисто исполненных приемов, красота движений, отличная реакция, тактическое разнообразие, высочайшее индивидуальное мастерство.

...В семью Сериковых сначала пришло извещение о том, что номинантом на внесение в Зал борцовской славы является Шамиль Керимович.

– Это известие застало нас врасплох, – рассказывает Тимур Сериков. – Ничто не предвещало такого поворота событий, об отце долгое время никто не вспоминал. Но благодаря тому, что в Казахстане несколько лет назад стал проводиться турнир памяти Шамиля Серикова, об олимпийском чемпионе вновь заговорили. Вручение Золотых знаков ФИЛА состоялось вечером, после состязаний греко-римлян, в присутствии официальных лиц. Рядом со мной был Даулет Турлыханов, помогавший сориентироваться в происходившем. Очередные почести принимали известнейшие спортсмены, судьи и тренеры, и, мне кажется, только я один среди них был не номинантом, а родственником вводимого в Зал славы борца. Все остальные герои ФИЛА живы и здоровы, очень тепло отнеслись ко мне. Многие помнят и высоко ценят мастерство и заслуги Шамиля Серикова, это очень приятно.

Как пришла идея передать эту награду в спортивное общество «Динамо»? Тимур Сериков объяснил это так:

– Нам показалось, что просто повесить ее дома мы не вправе: Золотой знак ФИЛА имеет очень большое значение для казахстанского спорта, воспитания у молодежи чувства патриотизма, и потому его должны видеть как можно больше земляков. В полной мере оценить эту награду могли только в «Динамо», родном спортивном обществе Шамиля Серикова. Здесь он начинал свой путь на вершину борцовского пьедестала, здесь и закончил.

Затем сыновья Шамиля Тимур и Эльдар Сериковы передали награду ФИЛА первому заместителю председателя Центрального совета физкультурно-спортивного общества «Динамо» Казахстана Аскару Омаркулову.

– Огромное спасибо семье прославленного борца, – сказал Аскар Алирахимович. – Мы, конечно же, найдем почетное место для столь значимого экспоната. Я надеюсь, что в скором времени откроем в Астане музей славы спортивного общества «Динамо» РК. Нам есть чем и кем гордиться, только на Олимпиаде 2012 года в Лондоне из 13 медалей, завоеванных казахстанскими атлетами, 11 выиграли земляки-динамовцы. Медаль ФИЛА, привезенная из Будапешта, будет одним из ярчайших экспонатов нашего столичного музея.

Юрий ЛИФИНЦЕВ

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