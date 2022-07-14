"Наведем порядок в строительстве дорог" – глава Антикора предупредил, что знает подрядчиков поименно

Агентство Казахстана по противодействию коррупции намерено навести порядок в сфере строительства дорог. Соответствующие поручения председатель Антикора Олжас Бектенов дал на совещании с личным составом центрального аппарата и территориальных органов Антикоррупционной службы, сообщает Kazpravda.kz.

Обсуждены вопросы реализации поручений Главы государства, данных на состоявшемся сегодня расширенном заседании Правительства.

«Президентом высказана жесткая критика в связи с недостаточно эффективной работой государственных органов по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны и повышения благосостояния населения. Одной из причин озвученных Главой государства недостатков, несомненно, является коррупция», – отметил Бектенов.

Руководитель Антикора поручил всем руководителям подразделений незамедлительно представить детальную информацию по вопросу строительства дорог.

«Мы поимённо знаем всех крупных подрядчиков и тех, кто за ними стоит. Располагаем информацией о явных нарушениях при строительстве республиканских и местных дорог. Совместно с другими госорганами будем наводить порядок в этом вопросе. При этом ни в коем случае нельзя допустить вмешательства в работу добросовестного бизнеса», – подчеркнул Бектенов.

Обсуждены также поручения Главы государства, касающиеся вопросов контроля за ценообразованием, разработки новых национальных проектов в сферах образования и здравоохранения.