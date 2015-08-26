Наведут порядок на вокзале

Как рассказала старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДВД Астаны Лариса Красникова, за первый день отработки района железнодорожного вокзала сотрудники полиции выявили более 20 фактов назойливого приставания к гражданам, в том числе в шести случаях астанинцам и гостям столицы предлагались сексуальные услуги. Например, на улице Гете за приставание к прохожим с целью оказания интимных услуг участковыми инспекторами полиции задержаны 4 девушки. Их привлекли к административной ответственности по статье 449 часть 1 КоАП РК. Кроме того, установлен факт сдачи жилого помещения в наем для занятия проституцией – 45-летняя жительница столицы превратила свою квартиру по улице Биржана-сал в дом свиданий. «Все задержанные лица дактилоскопированы и поставлены на учет», – отметил заместитель начальника управления административной полиции ДВД Астаны Госман Жакин. Оперативно-профилактические мероприятия продолжаются.
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Хроники коммунальной реформы
Права за 200 тысяч тенге: работников спецЦОНа разоблачили в Актобе
Как распознать усовершенствованные инструменты «эфирных» взломщиков
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК