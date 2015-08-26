Свежий выпуск Наведут порядок на вокзале Анна ВЕГЕЛЬ

Как рассказала старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДВД Астаны Лариса Красникова, за первый день отработки района железнодорожного вокзала сотрудники полиции выявили более 20 фактов назойливого приставания к гражданам, в том числе в шести случаях астанинцам и гостям столицы предлагались сексуальные услуги.

Например, на улице Гете за приставание к прохожим с целью оказания интимных услуг участковыми инспекторами полиции задержаны 4 девушки. Их привлекли к административной ответственности по статье 449 часть 1 КоАП РК. Кроме того, установлен факт сдачи жилого помещения в наем для занятия проституцией – 45-летняя жительница столицы превратила свою квартиру по улице Биржана-сал в дом свиданий.

«Все задержанные лица дактилоскопированы и поставлены на учет», – отметил заместитель начальника управления административной полиции ДВД Астаны Госман Жакин.

Оперативно-профилактические мероприятия продолжаются.



