Навестили и помогли

В Уланском районе провели субботник в доме единственного оставшегося в районе ветерана войны.

На днях молодежь и сотрудники районного отдела внутренней политики собрались в поселке Огневка, чтобы проведать Федора Елизаровича Полторацкого – единственного оставшегося в районе участника Великой Отечественной войны.

Пенсионеру 95-й год, но, несмот­ря на возраст, он самостоятельно справляется с хозяйством, готовит, следит за домом, огородом. Активно интересуется всем, что происходит в стране и в мире.

– Мы помогли, чем смогли – сделали уборку в доме, побелили в комнатах, провели небольшой ремонт во дворе,– пояснили в акимате. – На двери установили табличку, что здесь живет ветеран Федор Полторацкий. Главное, аксакал от души пообщался с молодежью, а юноши и девушки услышали о войне от очевидца. Они сказали: «Помнить подвиг наших героев-земляков, защитивших страну от фашизма, гордиться ими – это наш долг».

У Федора Елизаровича непрос­тая судьба. Солдатом он стал в декабре 1944 года в 17 лет. Воевал на Дальневосточном фронте, в Маньчжурии. Служил в разведвзводе 136-го стрелкового полка. Награжден Орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями «За победу над Японией» и «Маршал Советского Союза Жуков».

После войны фронтовик устроился в Огневке на рудник Белогорского горно-обогатительного комбината и многие годы отработал там кузнецом.