​Наводя «цифровые» мосты

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Светлана Абенова

Участниками главного для «айтишников» мероприятия года стали не только опытные, но и начинающие стартаперы, отечест­венные и зарубежные инвесторы, известные блогеры, а также представители государственного и корпоративного секторов. В числе основных пунктов насыщенной программы двухдневного форума – официальное открытие Astana IT University, демонстрация сервисов Digital-ЦОНа, проведение мастер-классов и панельных сессий по венчурному финансированию, бизнес-инкубированию, экспертно-технологическому сопровождению и другие.

Одним из самых интересных мероприятий, состоявшимся с участием министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева, стала презентация школы программирования Alem. Проект осуществляется некоммерческим образовательным Umit Fund на базе европейской образовательной платформы 01 Edu System.

В данный момент на площадке международного технопарка Astana Hub проходит отборочный четырехнедельный bootcamp, или так называемый бассейн. В буквальном смысле «выплывшие» кандидаты смогут продолжить свое обучение в Alem, а оно, кстати, для таких целеустремленных и талантливых ребят является бесплатным. Таким образом, как отметил министр, в предстоящие 5 лет планируется подготовить не менее 1 тыс. IT-специалистов, отвечающих мировым стандартам.

В работе Digital Bridge приняли также участие вице-министры здравоохранения, образования и науки, финансов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, труда и социальной защиты. Руководители этих ведомств обсудили совместно с IT-сообщест­вом наиболее успешные кейсы по сотрудничеству госорганов и компаний в реализации цифровых проектов.

Сегодня в стране действуют около 5 тыс. IT-компаний, общий объем производства которых сос­тавляет 700 млрд тенге. В них заняты около 43 тыс. специалис­тов, и их число с каждым годом увеличивается. 

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