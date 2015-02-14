Фото с сайта lifenews.ru
Фермер из Новосибирска оплатил кредит Сбербанку навозом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lifenews.ru
.
Причиной такой "расплаты" стало отсутствие у сельского труженика средств для погашения кредита, как раз в размере со штрафом. Поэтому он выгрузил на крыльцо финансового учреждения целую телегу отходов.
"Сообщение о куче навоза перед офисом банка поступило в полицию утром 13 февраля. Фермер рассыпал рядом со зданием навоз и установил два плаката, на которых написано: "Долой кредитное рабство" и "Банкиры враги народа". По факту проводится проверка", – сообщили в МВД по Новосибирской области.
Как отмечает канал, фермер оказался юридически грамотным гражданином. Ссылаясь на Федеральный закон об исполнительном производстве, он заявил, что должник отвечает всем своим имуществом перед кредитором, потому он и привез к финучреждению навоз.
"На моей шее затянулась петля кредитного рабства, я не могу платить кредиты, это все, что у меня осталось", – сказал Александр Бакшаев.
По словам заемщика, у него 12 коней, 70 голов крупного рогатого скота и порядка 20 поросят. Навоз Бакшаев складировал и копил специально, чтобы удобрять землю на своем участке, а весной имел бы возможность продать его для огуречных грядок и заработать. Но прокуратура и Росприроднадзор оштрафовали его на 40 тыс. рублей за складирование отходов сельскохозяйственного производства и обязали навести порядок около своего хозяйства. Время оплаты штрафа как раз совпало с датой внесения платежа по кредиту в банк. Чтобы куча не пропадала, фермер подвез ее к Сбербанку.
"Нету денег – берите долг имуществом. Согласно официальным бумагам, этот навоз стоит 40 тысяч рублей", – сетует он.
После окончания "зловонной акции" мужчина свернул свои плакаты и ушел домой, оставив телегу у банковского крыльца. На уборку навоза у хозяйственных служб Сбербанка ушло несколько часов.