Навоз вместо денег принес Сбербанку житель Новосибирска

В мире
701
Эльмира Киргеева
Фото с сайта lifenews.ru
Фермер из Новосибирска оплатил кредит Сбербанку навозом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lifenews.ru.

Причиной такой "расплаты" стало отсутствие у сельского труженика средств для погашения кредита, как раз в размере со штрафом. Поэтому он выгрузил на крыльцо финансового учреждения целую телегу отходов.

"Сообщение о куче навоза перед офисом банка поступило в полицию утром 13 февраля. Фермер рассыпал рядом со зданием навоз и установил два плаката, на которых написано: "Долой кредитное рабство" и "Банкиры враги народа". По факту проводится проверка", – сообщили в МВД по Новосибирской области. 

Как отмечает канал, фермер оказался юридически грамотным гражданином. Ссылаясь на Федеральный закон об исполнительном производстве, он заявил, что должник отвечает всем своим имуществом перед кредитором, потому он и привез к финучреждению навоз.

"На моей шее затянулась петля кредитного рабства, я не могу платить кредиты, это все, что у меня осталось", – сказал Александр Бакшаев.

По словам заемщика, у него 12 коней, 70 голов крупного рогатого скота и порядка 20 поросят. Навоз Бакшаев складировал и копил специально, чтобы удобрять землю на своем участке, а весной имел бы возможность продать его для огуречных грядок и заработать. Но прокуратура и Росприроднадзор оштрафовали его на 40 тыс. рублей за складирование отходов сельскохозяйственного производства и обязали навести порядок около своего хозяйства. Время оплаты штрафа как раз совпало с датой внесения платежа по кредиту в банк. Чтобы куча не пропадала, фермер подвез ее к Сбербанку.

"Нету денег – берите долг имуществом. Согласно официальным бумагам, этот навоз стоит 40 тысяч рублей", – сетует он.

После окончания "зловонной акции" мужчина свернул свои плакаты и ушел домой, оставив телегу у банковского крыльца. На уборку навоза у хозяйственных служб Сбербанка ушло несколько часов.

Популярное

Все
Борьба с наркоманией дает результаты
В Шымкенте строят канал Каусар
Единый счет и smart-контроль тепла
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
Обеспечить безопасность и устойчивое развитие
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
А я и здесь не промолчала
Судьба журналиста
Алматы принимает будущее мировых шахмат
Полны надежд и устремлений
Милосердие – это действие
В верховьях реки Есиль, у брода Караоткель
Между высокими целями и реальностью
Указ Главы государства об освобождении от должности
Распоряжение Главы государства о назначении
«Осень нам танцует вальс-бостон»
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Главы государства об освобождении от должности
Распоряжения Главы государства об освобождении от должности
Старики
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Бывший аким Алматы Досаев получил новую должность
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала таңы»
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию

Читайте также

В Кыргызстане одобрили самороспуск законодательного собрания
На Китай обрушился супертайфун
Проданная в Дубае чашка кофе попала в Книгу рекордов Гиннес…
Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]