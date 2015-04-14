Навсегда в истории

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Алевтина ДОНСКИХ, Алматы
В этой книге – только факты. Только воспоминания – тех и о тех, кто прошел дорогами сражений и донес до наших дней события минувшего времени. Герои повествования воевали на разных фронтах, объединила их уже после войны мирная профессия энергетика.
Документальные рассказы собраны и изданы Министерством энергетики России при поддержке ветеранских организаций пяти стран СНГ. В том числе при участии председателя Совета ветеранов энергетиков Казахстанской электроэнергетической ассоциации Советхана Нурпеисова.
– Мы рады, что создатели книги попросили поделиться воспоминаниями и наших ветеранов, – говорит председатель правления АО «Алматинские электрические станции» Нурлан Тауфикович Мухамед-Рахимов. – Чем дальше в истории остается эта дата, тем важнее сохранить память о тех героических событиях, о людях, принесших мир планете. Мы чтим наших героев, которые после войны еще очень много сделали для энергетического комплекса Алматы. В их числе ныне здравствующие Валентин Яковлевич Никуличев и Василий Матвеевич Заец, Владимир Никанорович Никулин и Михаил Николаевич Курганов, Егор Федорович Толстых и Виктор Павлович Гуляев, и не доживший до 70-летнего юбилея Победы Борис Геннадьевич Осипов.
Книгу представляет читателям министр энергетики РФ Александр Новак. «Время все дальше уносит от нас страшные годы самой тяжелой и кровопролитной в истории человечества войны. Но подвиг людей, разгромивших фашизм, сохранивших для будущих поколений мирную и свободную страну, навсегда останется в истории и нашей памяти», – написал в предисловии министр. В памяти поколений навсегда также останутся и эти документальные свидетельства, без эмоций – только факты.

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