В свои семь лет он уже много где побывал, многое знает и обо всем имеет собственное мнение. Для него истинное удовольствие водить «умные» беседы с друзьями мамы или папы.

Когда при встречах я спрашиваю у Ильи о делах, он неизменно отвечает, что глупо зацикливаться на суете и мелких обидах, когда судьба отвалила тебе такой подарок! И счастливый папаша принимается рассказывать об открытиях, которые он сделал благодаря сыну.

– Представляешь, – улыбается он, – вчера сыну подарили мудреную рацию – сканер. Я посмотрел на аппарат и понял, что пропал. Одних только кнопок штук двадцать с гаком. Для меня разобраться в этой штуковине все равно, что научиться управлять самолетом. Пока я думал, что да как, дите само все уразумело и освоило. Теперь мы поневоле в курсе, чем живут охранники ближайшего торгового центра, водители и их начальники, строители и прочие товарищи с богатым духовным миром и словарным запасом. И как он во всем этом разобрался – ума не приложу. Там одна инструкция к этой рации объемом с большую энциклопедию!

Любит Санька бывать у дяди Каната – крутого детского доктора, который знает все. Санька, что с ним случается редко, с ходу признал авторитет Айболита.

– Ребенок обычно не замолкает ни на минуту, – делится наблюдениями Илья, – а тут за завтраком – посреди фразы – вдруг замолчал, задумался, вздохнул. А когда его спросили о том, почему возникла пауза, детеныш ответил, что доктор ему сказал о том, что болтливость делает людей глупыми.

Малец все подмечает, а папу это несказанно радует. Надоело Илье стричься наголо, и он решил отращивать волосы. Отрастил. Жена, заметив перемены, сказала сыну: «А папа наш все молодеет и молодеет!» На что тот ответил: «Модерновый он у нас стал!»

– А раньше какой был? – спросил Илья.

– Классический! Ты разве не знаешь? – ответил удивленный сын.

А однажды Санька совсем озадачил отца. Случилось это во время прогулки. Они бродили по улицам. Говорили. Заходили в кафе. И даже повалялись в сквере на лужайке. Там Санька тихо и печально спросил:

– Папа, а когда вы с мамой умрете, кто будет моими родителями?

– Мы с мамой останемся. Навсегда, – сказал Илья. – Будем сидеть на облачке и смотреть, как ты счастливо живешь со своей женой и детьми. И будем радоваться. Договорились?

– Договорились! – ответил Санька.

И они надолго замолчали. Илья не знает, о чем думал сын, а он старался сдержать комок в горле. Отец думал о том, что ему совсем не хочется умирать. Ни сейчас. Ни в ближайшее время. Ни тогда, когда у Саньки будут дети…