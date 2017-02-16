Навстречу светлым переменам Статьи 525 Карим Кокрекбаев, аким Жамбылской области

Задачи, обозначенные в этом программном документе, продолжают начатые ранее реформы, выступая своего рода планом дальнейшего развития республики и ее скорейшего вхождения в тридцатку развитых государств мира. Их реализация, безусловно, сыграет важную роль в будущем казах­станцев. По многим направлениям уже ведется работа в рамках Плана нации «100 конкретных шагов», необходимо лишь усилить эту деятельность. В этом контексте Глава государства обозначил пять основных приоритетов в дальнейшем развитии Казахстана.



Один из них предполагает ускоренную технологическую модернизацию экономики через создание новых индустрий с применением цифровых технологий. Для достижения этой цели необходимо решить целый комплекс задач, в числе которых – автоматизация процессов на многих производствах. В частности, сегодня в области повсеместно внедряются новые технологии, позволяющие высвободить рабочую силу и вместе с тем повысить производительность.



Стоит и другая задача – продолжить индустриализацию, акцентируя внимание на конкурентоспособные и экс­портные производства. В этом плане область старается уделять больше внимания инновационным проектам и производству импортозамещающих товаров с расчетом на экспорт. В регионе налажены поставки за рубеж желтого фосфора, цемента и другой продукции. В прошлом году запущен завод по выпуску востребованного не только на внутреннем, но и на внеш­нем рынке продукта – цианида нат­рия. Уже сегодня его экспортируют в Россию, ведутся переговоры о поставках в Кыргызстан и Узбекистан. Заинтересованность соседних стран есть и в необходимых в строительстве биметаллических и алюминиевых радиаторах европейского качества, сегодня изготавливаемых на новом местном заводе и не имеющих аналогов в республике.



Заработало производство, ставшее хорошим подспорьем казахстанским аграриям. Предприятие изготавливает высококачественную полиэтиленовую пленку разных видов, в том числе специальную трехслойную, применяемую в тепличном хозяйстве. Оно ориентировано на рынки Казахстана и стран СНГ. Кроме того, в области открылся завод по производству сварочных электродов, в которых остро нуждаются отечественные строители. Прежде такие электроды в Казахстане не производились, их привозили из Китая. С запуском собственного производства импортный товар стал проигрывать не только в цене, но и в качестве.



Особые надежды связаны с будущим производством минеральных удобрений компании «ЕвроХим» и строящейся СЭЗ «Химпарк-Тараз». Планируется, что в специальной экономической зоне появятся 16 предприятий, которые будут выпускать товары 25 различных наименований, в том числе каустическую соду, хлор, глифосат, аммиак, полиэтилен, пес­тициды, перекись водорода и другие. Выбор обусловлен тем, что эти химические продукты в Казахстане не производятся или выпускаются в незначительных количествах.



В Послании также делается акцент на инвестициях. За прошлый год в область привлечено 215,4 млрд тенге (основной капитал). Средства вложены в основном в промышленность и сельское хозяйство. Реализованы 10 проектов по ГПИИР. В нынешнем году планируется реализовать 12 проек­тов на сумму 15 млрд тенге с созданием 1 340 постоянных рабочих мест. Хочется отметить два проекта, имеющих экспортоориентированную направленность. Один предполагает строительство биокомбината по производству ветеринарных препаратов, другой – модернизацию и реконструкцию Аксуекской обогатительной фабрики во флотационно-гравитационную обогатительную фабрику с переработкой добываемых свинцово-цинковых руд.



Что касается агропромышленного комплекса, то Глава государства возлагает на него большие надежды и считает, что он должен стать новым драйвером экономики. Обозначены перспективы на будущее и ориентир на экспорт. Как отметил Лидер нации, Казахстан должен занять позицию главного поставщика зерна на всем евразийском континенте. Для этого, безусловно, необходимо расширять площадь орошаемых земель и повышать урожайность. В этом плане прошлый год, во многом благодаря хорошим погодным условиям, для аграриев Жамбылской области стал особенным – впервые получен небывалый ранее высокий урожай. С засеянных зерновыми колосовыми 251,4 тыс. га собрано 591,7 тыс. тонн зерна. Средний показатель составил 23,5 центнера с гектара.



Также в сельском хозяйстве большое внимание уделяется переработке сырья. Это касается как животноводческой, так и растениеводческой продукции. В области работают два крупных сырзавода, колбасные и молочные цеха, сахарный завод, налажено производство сафлорового масла, макаронных и других изделий.



Между тем ведется работа по объе­динению крестьянских хозяйств в кооперативы. К примеру, в Рыскуловском районе создан сельский производственный кооператив «КуланАгроСервис», который, объединив свыше 20 крестьянских хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным бизнесом, производством зерна и животноводческой продукции, по своей сути стал пилотным проектом в республике. Только за последние месяцы им оказано услуг на сумму около миллиона тенге. А в Меркенском районе формируется целый молочный кластер. Здесь скооперировались более 10 крестьянских хозяйств.

Другим приоритетным направлением Президент страны Нурсултан Назарбаев обозначил расширение и улучшение бизнес-среды. Лидер нации поставил задачу развивать массовое предпринимательство с той целью, чтобы к 2050 году ВВП малого и среднего бизнеса составлял не менее половины общего показателя. Думается, это вполне возможно. Ведь в республике с каждым годом наблюдается рост числа предпринимателей, и их вклад в экономику регионов становится все весомее.



На сегодня в области действуют 56 842 субъекта предпринимательства. За 9 месяцев прошлого года они произвели продукции и оказали услуг на общую сумму 259,9 млрд тенге. Уверен, что с новой возможностью получить кредит до 16 млн тенге для собственного дела, а также со снижением санкций за правонарушения в бизнес-секторе количество желающих стать предпринимателями вырастет в разы.



Как отметил Глава государства, большой потенциал для расширения бизнеса несет в себе государственно-частное партнерство. Наглядными примерами служат успешно дейст­вующие проекты в дошкольном образовании. За последние три года жамбылские предприниматели открыли 50 детсадов на 4 358 мест. Причем их взор нацелен не только на областной центр, но и на села. Импонирует, что с каждым годом их становится все больше.



Не остаются без внимания и такие важные сферы, как логистика и строи­тельство, жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика, образование и здравоохранение.



Как отметил Лидер нации, пройденный 25-летний путь независимости вызывает гордость у всех наших граж­дан. Действительно, за годы становления государственности республика успешно преодолела немало трудностей. И все это стало возможным благодаря мудрой и дальновидной политике, проводимой в стране, и единству народа, позволившим Казахстану войти в число 50 наиболее конкурентоспособных государств мира намного раньше намеченного срока. В связи с этим считаю, что для казахстанцев нет ничего невозможного и поставленные Президентом в традиционном Послании народу новые цели и задачи вполне достижимы.



